Las autoridades hondureñas anunciaron restricciones de circulación en Sulaco, Yorito y Victoria, municipios del departamento de Yoro afectados por hechos violentos. (Foto: Secretaria de Seguridad)

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Los habitantes de Sulaco, Yorito y Victoria, en el departamento de Yoro, podrían permanecer hasta un año bajo restricciones especiales de circulación, como parte de las medidas adoptadas por las autoridades hondureñas para contener la violencia y evitar nuevos ataques criminales.

El comisionado Lenin Pineda, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, informó que las disposiciones contemplan la prohibición de que dos hombres circulen en una misma motocicleta y limitan el tránsito de personas y vehículos entre las 9:00 de la noche y las 4:00 de la mañana.

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El funcionario explicó que estas medidas buscan proteger a la población y fortalecer los controles policiales en las carreteras principales y secundarias de los tres municipios, donde las autoridades pretenden detectar a personas que porten armas de fuego de manera ilegal y prevenir nuevos delitos.

La duración de las restricciones está respaldada por el Decreto Legislativo 208-2026, que faculta al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para establecer este tipo de disposiciones excepcionales por un período de hasta 12 meses.

Sin embargo, Pineda aclaró que esto no significa que las restricciones permanecerán necesariamente durante todo ese tiempo, ya que la Secretaría de Seguridad evaluará periódicamente los resultados de los operativos y las condiciones de seguridad para decidir si corresponde mantenerlas, modificarlas o suspenderlas.

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Las medidas especiales podrían mantenerse hasta por 12 meses, aunque la Secretaría de Seguridad evaluará periódicamente si es necesario prolongarlas. (Foto: Secretaria de Seguridad)

Entre las disposiciones anunciadas se encuentra la limitación de circulación durante la noche y madrugada, en un horario que comprende siete horas, desde las 9:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana.

También se estableció la prohibición de que dos hombres se movilicen en una misma motocicleta, una medida que busca reforzar los controles de las autoridades sobre los desplazamientos en las zonas intervenidas.

En cuanto a la portación de armas de fuego, el portavoz policial aclaró que las personas que cuenten con los permisos legales correspondientes podrán circular sin inconvenientes. Según explicó, los operativos están dirigidos a identificar a quienes porten armas ilegalmente y puedan utilizarlas para cometer actividades delictivas.

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Las medidas forman parte de una estrategia de seguridad que busca incrementar la presencia policial y militar en sectores considerados vulnerables ante la actividad de estructuras criminales.

Entre las disposiciones se encuentra la prohibición de que dos hombres se movilicen en una misma motocicleta en los municipios intervenidos. (Foto: Secretaria de Seguridad)

Pineda manifestó que las operaciones en el departamento de Yoro están concentradas en labores de prevención, inteligencia, investigación y captura de integrantes del denominado Cártel del Diablo.

La Policía Nacional aseguró que ha reforzado los recursos humanos, materiales y tecnológicos desplegados en la zona para debilitar la estructura criminal y localizar a sus principales responsables.

Entre los objetivos de las autoridades figura la captura de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como “El Diablo”, señalado como presunto cabecilla operativo de esa organización, que mantiene presencia en diferentes municipios de Yoro.

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Las acciones incluyen controles en carreteras, patrullajes y diligencias de investigación para identificar a los integrantes de la estructura y establecer sus posibles responsabilidades en hechos violentos registrados en el departamento.

Sobre las cuatro masacres registradas recientemente en Yoro, cada una con un saldo de tres personas fallecidas, el portavoz policial aclaró que todavía no existe una confirmación oficial de que los ataques estén relacionados directamente con el Cártel del Diablo.

Las operaciones de seguridad en Yoro incluyen labores de inteligencia, investigación y búsqueda de integrantes del Cártel del Diablo. (Foto: Secretaria de Seguridad)

Explicó que la Policía Nacional y el Ministerio Público reforzaron los equipos especializados para procesar las escenas, recolectar indicios y desarrollar las diligencias que permitan identificar tanto a los responsables materiales como a los intelectuales.

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El comisionado señaló que el esclarecimiento de estos crímenes requiere combinar labores de inteligencia, investigación criminal y análisis de evidencias en los laboratorios de Medicina Forense.

Por esa razón, las autoridades todavía esperan los resultados periciales que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos.