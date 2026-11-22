El actor Jaalen Best encarna a Muhammad Ali en la serie biográfica 'The Greatest' de Amazon Prime Video

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Muhammad Ali fue una de las personas más famosas de la historia. Por eso, Michael B. Jordan y Ben Watkins, los productores de una nueva serie biográfica sobre él, se sintieron afortunados al encontrar como protagonista a Jaalen Best, un actor que se parece al famoso boxeador y que, al ser relativamente desconocido, podría fundirse con el personaje.

Pero Best, de 28 años, también tiene algo que Ali no tenía: tatuajes, que los maquilladores cubrían durante el rodaje, aunque no siempre por completo. Al revisar en mayo el metraje casi terminado en una sala de montaje de una productora de Los Ángeles, Watkins, el showrunner, vio tinta en relieve en el brazo del actor y se lo señaló a un colega. “Estamos atentos”, dijo entre bocados de un burrito de desayuno.

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La precisión era vital tanto para la historia como para la propia credibilidad de Watkins, sobre todo ante Lonnie, la viuda de Ali. Por eso él comparó el hecho de presentarle su visión de la serie con conocer al padre de una novia antes de pedirle matrimonio. Tras la reunión de dos horas, uno de los colaboradores de Watkins seguía tan nervioso que, cuando Lonnie le preguntó su nombre, se le trabó la lengua.

“Ella protege ese legado y no va a tolerar a los necios”, dijo Watkins. En una entrevista en video, la señora de 70 años, afirmó que respetaba la disposición de Watkins a colaborar, su compromiso con la precisión y su valentía para aceptar sus exigencias en persona. “Él escuchaba mis opiniones sobre las cosas, porque él también estaba descubriendo a Muhammad a través de su investigación y de mí”, afirmó.

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The Greatest, disponible en Amazon Prime Video, trata sobre uno de los personajes más analizados del mundo, y llega en una época en la que el boxeo, que en su día fue una de las principales atracciones de Estados Unidos, es un deporte en declive relegado principalmente a los servicios de streaming. Las recientes películas biográficas sobre deportes de combate han fracasado en taquilla, a pesar de contar con grandes nombres como Sydney Sweeney y Dwayne Johnson.

Los creadores esperan que The Greatest pueda superar esos retos centrando más el enfoque —la primera temporada, de ocho episodios, abarca aproximadamente cuatro años— y dedicando tiempo suficiente a los diversos aspectos del surgimiento de Ali como joven celebridad y figura polarizante. “Se trata de construir una mitología”, afirmó Watkins. “Se trata de tomar a alguien y algo con lo que estás familiarizado, pero que no conoces en profundidad, y volver a presentártelo”. Lonnie Ali añadió: “Es alguien de quien creo que nunca te cansas, porque tenía muchas facetas”.

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Los productores Ben Watkins y Michael B. Jordan supervisaron cada detalle visual de la producción para asegurar la precisión histórica

Muhammad Ali, que falleció en 2016, fue venerado como deportista y activista. Ganó tres títulos mundiales de boxeo en la categoría de peso pesado en las décadas de 1960 y 1970, y protagonizó combates legendarios contra Sonny Liston, George Foreman, Joe Frazier y otros. Se convirtió al islam, cambiando su nombre de Cassius Clay, y se perdió varios años de su mejor momento deportivo cuando fue inhabilitado para el boxeo por negarse a presentarse al servicio militar tras ser reclutado durante la guerra de Vietnam, alegando sus creencias religiosas. En 2005 se le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad y es el protagonista de un museo, el Muhammad Ali Center de Louisville (Kentucky), su ciudad natal.

Varias películas, entre ellas Ali, protagonizada por Will Smith en 2001, han profundizado en sus contribuciones deportivas y sociales. Pero la mayoría eran visiones superficiales de una historia que requiere más tiempo del que puede abarcar un largometraje o un documental, afirmó Lonnie Ali.

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La mayor duración y la estructura episódica de The Greatest la atraían. Ali, que se convirtió en uno de los productores ejecutivos de la serie, ayudó a verificar los hechos, revisar el guion y asesorar a Watkins sobre otros aspectos de la vida de su marido. Watkins, que también creó el thriller policíaco Cross para Prime Video, es admiradora de Ali desde siempre. Tanto es así que, en un principio, no quería aceptar el trabajo: le intimidaba la idea de dirigir un drama centrado en su héroe, según explicó.

Fue Jordan, un amigo y productor ejecutivo de The Greatest, quien convenció a Watkins durante una reunión mientras el actor se preparaba para rodar la película de boxeo Creed III. Jordan también incorporó a Clayton Barber, el coreógrafo de combates de Creed, quien ayudó a vender la serie a los ejecutivos del estudio.

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“Normalmente me utilizan delante de la cámara”, dijo Jordan, que no aparece en la serie, en una entrevista en video. “Ahora tengo la oportunidad de quitarme ese sombrero y ponerme otro. ‘¿Ah, necesitas que escriba este correo electrónico? ¿Que haga unas llamadas? ¿Que una esos puntos? Genial, déjame hacerlo’”.

Watkins concibió un arco narrativo de tres temporadas para The Greatest, utilizando como modelo creativo The Crown, la serie de Netflix sobre la reina Isabel II y la familia real británica. La primera temporada recorre la vida de Ali desde los 18 hasta los 22 años, lo que incluye su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Verano de 1960, su conversión al islam y su primer combate contra Liston, en 1964. La segunda temporada, que profundizaría en la guerra de Vietnam, aún no ha recibido luz verde, aunque Watkins afirmó que esperaba que se aprobara y ya había comenzado a planificarla.

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Watkins y su equipo entrevistaron a familiares de Ali; a Bob Arum, antiguo promotor de boxeo de Ali; y a otras personas relevantes. Examinaron minuciosamente los archivos en busca de detalles poco conocidos que humanizaran a Ali, como el hecho de que estuvo a punto de no pelear contra Liston debido a la ansiedad, y que llamaba a su madre, Odessa Grady Clay, por el apodo de Bird.

Jaalen Best obtuvo el papel protagónico tras recrear una pelea olímpica y recibir la aprobación de los familiares de Ali

“Todo el mundo tiene una imagen suya grabada a fuego en la mente, y es la imagen de un icono”, afirmó Watkins. “Si pudiera recordar al mundo entero que no era más que una persona, lo irónico es que lo admirarían aún más”.

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Best se hizo con el papel protagonista frente a otros tres finalistas, en parte gracias a su actuación en un entrenamiento de boxeo diseñado para imitar el combate en el que Ali ganó la medalla de oro olímpica. (Los combates de la serie se coreografiaron utilizando imágenes de los combates reales). Best perfeccionó los gestos característicos de Ali estudiando vídeos en los que aparecía hablando, y observó que su descaro inicial dio paso a una mayor solemnidad durante la controversia de la guerra de Vietnam y su activismo.

“El guion encajaba perfectamente con la investigación, y con la imagen que tenemos de él y lo que nos cuenta su historia”, dijo Best. “Luego solo tienes que presentarte ese día y actuar como si todo eso me estuviera pasando a mí”.

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Best también tuvo que convencer a la crítica más importante de que era la persona adecuada para el papel. Tras el entrenamiento olímpico, viajó a Louisville para reunirse con Lonnie Ali, quien dijo que veía en él los gestos característicos de su marido. Hizo una videollamada a Hana Ali, una de las hijas del boxeador, quien preguntó, sin que nadie le provocara: “¿Está interpretando a papá?”.

Los tatuajes se podían tapar.

Fuente: The New York Times

[Fotos: Amazon Prime Video]