Cultura

George Ivánovich Gurdjieff, filósofo armenio: “Una conciencia libre siempre sabrá más que todos los libros y maestros juntos”

Jaque a los dogmas de nuestra era. La historia del hombre que desafió la educación tradicional y el intelectualismo vacío. ¿Por qué su pensamiento sigue siendo una provocación incómoda para el siglo XXI?

George Ivánovich Gurdjieff
George Ivánovich Gurdjieff, filósofo armenio: “Una conciencia libre siempre sabrá más que todos los libros y maestros juntos” (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En una época saturada de algoritmos de recomendación, gurúes de la autoayuda corporativa e infoxicación digital, la búsqueda de una brújula interna se volvió un bien de lujo. Creemos que somos libres porque podemos elegir entre infinitas opciones en una pantalla, pero consumimos consignas enlatadas. Casi un siglo antes de que las redes sociales moldearan nuestros deseos, un hombre de mirada hipnótica y bigotes cosacos ya había advertido esta trampa. Su nombre era George Ivánovich Gurdjieff.

Catalogado de forma simplista como místico o esotérico, Gurdjieff fue, ante todo, un anatomista feroz de la psicología humana. Y si hubiera que condensar la médula espinal de su sistema de enseñanza—el célebre Cuarto Camino—en una sola línea, la elegida sería una que rescata en uno de sus textos más entrañables: “Una conciencia libre siempre sabrá más que todos los libros y maestros juntos”. Esta máxima encierra una de las críticas más profundas a la educación de la que tengamos registro.

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La frase aparece en su célebre libro autobiográfico Encuentros con hombres notables. Publicado de forma póstuma en 1963, el libro funciona como una bitácora de viaje espiritual y una novela de aprendizaje, donde Gurdjieff narra su juventud en Alexandropol y Kars, y sus posteriores expediciones por Oriente Medio y Asia Central. En el capítulo dedicado a sus primeros años, Gurdjieff evoca la figura del Padre Decano Borsh, el deán de la catedral militar de Kars, un hombre de profunda sabiduría

Es el propio Borsh, quien guio sus primeros estudios, el que le hereda esta idea fundamental mientras debaten sobre cómo forjar el carácter de un ser humano para que no se convierta en una marioneta del entorno. En el texto original, el término utilizado es “untrammelled conscience”, que se traduce con precisión matemática como una conciencia “sin trabas”, “libre de ataduras” o “despejada”. El decano le advierte al joven Gurdjieff que la moralidad corriente es geográfica, temporal y puramente mecánica.

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Portada de libro de color ocre con el texto Encuentros con Hombres Notables y una imagen central de personas vestidas con túnicas.
"Encuentros con hombres notables", de George Ivánovich Gurdjieff (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa esta caracterización de la moralidad? Que lo que es “bueno” en París es “malo” en el Tíbet; lo que era virtud en el siglo XIX es pecado en el XX. Frente a ese relativismo hipócrita de las sociedades, el libro propone la existencia de algo infinitamente superior: una conciencia objetiva. Para entender el peso de la cita, hay que entender el artefacto literario que la contiene. Encuentros con hombres notables es la segunda serie de la trilogía que Gurdjieff tituló Del todo y de todo.

La primera parte, el monumental y críptico Relatos de Belcebú a su nieto, fue diseñada para “destruir sin piedad las creencias arraigadas”. En cambio, Encuentros con hombres notables (adaptada al cine en 1979 por Peter Brook) busca “proveer el material necesario para una nueva creación”. Este libro es crucial porque humaniza el sistema de Gurdjieff a través de relatos vibrantes sobre arqueólogos, ingenieros, médicos y buscadores de la verdad que conoció en sus viajes.

Esta idea sintetiza el universo gurdjieffiano porque ataca directamente el núcleo de su diagnóstico sobre la humanidad: el hombre contemporáneo está dormido. Para Gurdjieff, somos máquinas biológicas que reaccionamos de forma automática a los estímulos externos. Creemos que pensamos, pero somos “pensados” por los libros que leemos; creemos que sentimos, pero somos “sentidos” por las modas emocionales del momento. ¿Qué lugar ocupa, qué peso tiene la conciencia libre, entonces?

La conciencia libre sabrá más que los libros y los maestros juntos, no está haciendo una apología de la ignorancia o del anti-intelectualismo. Al contrario: Gurdjieff exigía un rigor crítico absoluto. De hecho, en las paredes de su escuela en Francia, el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, colgaba un cartel que advertía: “Si no eres una persona crítica por naturaleza, tu presencia aquí es inútil”. Lo que la frase destruye es la fe ciega, el dogmatismo eterno, la naturalización del mundo, la falta de crítica.

Para el maestro armenio, acumular información en el centro intelectual es inútil si el cuerpo y la emoción permanecen analfabetos. Los libros y los maestros son meros mapas, herramientas provisionales. La verdadera “conciencia libre” es un órgano cósmico que el ser humano tiene adormecido. Cuando ese órgano despierta mediante el esfuerzo consciente, adquiere la capacidad de percibir la realidad de manera directa, sin el filtro de las ideologías, los traumas personales o las morales impuestas.

George Ivánovich Gurdjieff
George Ivánovich Gurdjieff nació en Alexandropol (actual Gyumri, Armenia) en una fecha imprecisa situada alrededor de 1866 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la era de la cancelación, donde las personas delegan su juicio ético en el tribunal de la opinión pública, y donde el saber se confunde con acumular datos o citar textos, Gurdjieff nos devuelve la responsabilidad. No hay manual de instrucciones ni algoritmo ni líder que pueda sustituir el peso de la propia conciencia despierta. Su mensaje sigue siendo una provocación incómoda pero vital: la única libertad real empieza cuando dejamos de ser parlantes de ideas ajenas y nos atrevemos, por fin, a ser.

¿Quién es George Gurdjieff?

George Ivánovich Gurdjieff nació en Alexandropol (actual Gyumri, Armenia) en una fecha imprecisa situada alrededor de 1866. De ascendencia griego-armenia, pasó su juventud en el Cáucaso, una región que era un crisol de culturas. Impulsado por una insaciable sed de conocimiento espiritual y científico, dedicó cerca de veinte años de su vida a viajar de forma encubierta por Oriente Medio, Egipto, Asia Central y la India con un grupo de buscadores conocidos como los “Buscadores de la Verdad”.

Tras asimilar conocimientos esotéricos sufíes, budistas y cristianos antiguos, regresó a Rusia en 1912 para comenzar a transmitir su propio sistema, el Cuarto Camino, el cual buscaba el despertar del “hombre-máquina” a través del equilibrio del cuerpo, la mente y la emoción en medio de la vida cotidiana. La agitación de la Revolución Rusa lo obligó a huir junto a sus discípulos, peregrinando por Constantinopla, Berlín y Londres, hasta establecerse definitivamente en Francia en 1922.

En su Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre en el Prieuré des Basses Loges en Avon combinó el trabajo físico riguroso, el estudio psicológico y sus famosas Danzas Sagradas, cuyas complejas secuencias coreográficas acompañaba con partituras que él mismo componía junto al músico ruso Thomas de Hartmann. Tras sufrir un grave accidente automovilístico en 1924, clausuró el instituto y se volcó a la escritura de su trilogía lDel todo y de todo. Falleció el 29 de octubre de 1949.

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