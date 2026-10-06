Cultura

"La gravedad de las burbujas", el espectáculo que convierte al espectador en testigo de vidas que no puede salvar

Cuatro historias simultáneas, un apagón inesperado y ninguna respuesta fácil. La pieza dirigida por Juan Pablo Galimberti desnuda la fragilidad de los vínculos contemporáneos

La gravedad de las burbujas INTERIOR
"La gravedad de las burbujas" propone presenciar cuatro historias simultáneas en un mismo escenario
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No sé si es universal la curiosidad por conocer lo que sucede tras la puerta del vecino, en la casa de un amigo, un primo, incluso en la habitación de los padres. Es imposible adivinar los roces, los gestos, las palabras o sentires dentro y fuera del propio cuerpo, incluso.

Pero qué sucedería si, cual moscas, pudiéramos ser testigos de las conversaciones ajenas, de los movimientos, de las acciones o emociones. La gravedad de las burbujas, justamente, rompe con ellas e invita a ser testigo de cuatro historias en paralelo sin más mediación que un escenario al ras del suelo.

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El público aguarda frente a la puerta de una casa sin marcas, a la espera de que den sala a una que no lo es. Un patio con plantas oficia de recibidor. Al ingresar, el encuentro es con una cocina comedor –literal– plagada de marcas de estar viva. Una voz en off reclama a Julián, su hijo, la falta de comunicación. Le recuerda una inminente entrevista.

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La fragilidad de los lazos humanos y la falta de comunicación constituyen el eje temático central de la propuesta

De a poco, se suman una pareja –claramente en crisis y padres de dos niñas pequeñas–, un chico que lleva a una cita al departamento de un amigo que está de viaje, y dos amigos, de los cuales uno acaba de separarse. Todos, incluido Julián, habitan el mismo espacio teatral sin ser la misma casa. Las historias se superponen, capa sobre capa.

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Sin caer en un bullicio ensordecedor, el asistente deberá escoger, en determinado momento, un diálogo por seguir o animarse a saltar de aquí allá e ir y venir entre las microtramas que tejen la trama mayor. ¿Y cuál es esa?

Cuatro vínculos, cuatro historias, cuatro burbujas insertas dentro de un mundo frágil, con señales que anuncian una explosión inminente. Algo incómodo flota en el aire, se anuncian quiebres, desbordes, un no poder más del que el público es testigo sin poder ayudar a esas almas solitarias aun en compañía.

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El público decide qué diálogo seguir mientras las microtramas se despliegan de forma simultánea

Y de pronto, un apagón que conduce a la pregunta acerca de los cambios posibles o no, y a los personajes a salir de sí. El primer contacto de esos seres que parecen ausentes unos de otros, del extraño que vive fuera de tu casa, pero también de quien vive a tu lado.

Las actuaciones, genuinas, no escatiman en nada, ponen el cuerpo a cada uno de sus actos, son convincentes más allá de la cebolla que se corta, de la pitada en ese espacio público-privado, de la ropa corrida, del beso. Son convincentes más allá de los gestos, se hacen carne y cargo de los personajes, sufren con y en ellos.

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En "La gravedad de las burbujas", cuatro tramas paralelas sobre crisis de pareja, vínculos familiares y amistad se desarrollan de manera superpuesta

El cierre de la obra no es tal, porque lanza un interrogante al público sobre el mundo actual, la fragilidad de los vínculos, la imposibilidad de la comunicación, el deseo individual, los mandatos y las expectativas. No brinda respuestas, como sucede en la vida; no hay recetas, pero desnuda realidades que, tal vez, sean un primer paso para una salvación posible y, por qué no, colectiva.

————

Esta obra, parte del CircuitoSITE Buenos Aires, protagonizada por Pablo Dos Reis, Francisco González Gil, Sol Kohanoff, Catriel Kucharczuk, Franco Moix, Luciana Vitale, Juan Pablo Galimberti, quien además la escribió y la dirige, se puede ver los jueves a las 21 en La Chica Casa Cultural, Adolfo J. Dickman 1220, C. A. B, A. Entradas a la venta en Alternativa Teatral.

Fotos: gentileza prensa La gravedad de las burbujas.

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