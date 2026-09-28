CircuitoSITE Buenos Aires: el mapa que convierte cementerios, depósitos y oficinas en escenarios vivos

El Circuito SITE Buenos Aires reúne obras creadas para sitios específicos no convencionales mediante una plataforma y un mapa interactivo

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¿Quién no recuerda una obra de teatro en la playa durante unas vacaciones o, incluso, una obra de títeres que se disfrutá al pasar por una plaza? Presenciar una performance artística fuera de una sala teatral no es una novedad, lo que tal vez sí lo sea es la posibilidad de que el publico pueda acceder a un circuito organizado a través de una plataforma y un mapa para conocer lo que la ciudad puede ofrecerle.

Hace un tiempo ya que en la Ciudad de Buenos Aires se llevan a cabo obras site-specific –tal vez las que se llevan a cabo en el Cementerio de la Chacarita, en el Microcentro o en el Parque de la Memoria sean las más conocidas, pero no son las únicas–, y con el tiempo se han ido sumando muchos más escenarios que salen, casi como una metáfora de ello, al encuentro del público en otros barrios y espacios, justamente, “no convencionales” para el arte. No solo la avenida Corrientes, Palermo o el Abasto se configuran como horizontes posibles.

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Si bien en algunos casos el espacio-lugar puede tener un origen logístico, en otros casos está intrínsecamente relacionado con la dramaturgia de cada pieza. En el camino entre ambos puntos, un grupo de compañías y directores decidieron cartografiar las experiencias, trazar recorridos posibles y lo presentaron este año como CircuitoSITE Buenos Aires –con mapa incluido–.

“CircuitoSITE nace de la necesidad de juntarnos para visibilizar una escena que ya existe en Buenos Aires y que desde hace muchos años produce de manera constante obras pensadas para sitios específicos y espacios no convencionales. Muchas de estas obras tienen varias temporadas y construyen vínculos muy particulares con los espacios y con las personas que los reciben”, señala Juan Pablo Galimberti, coordinador general del proyecto, director de La gravedad de las burbujas, pieza en cartel y parte del circuito, quien conversó con Infobae Cultura. Lo acompañan en la organización Carola Parra –productora de Liquidación total!–, en la producción, y Ricardo Tamburrano –autor, director y actor de Los pasteleros– en la comunicación y prensa.

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El director Juan Pablo Galimberti (foto) coordina la iniciativa junto a la productora Carola Parra y el director Ricardo Tamburrano

Si bien todo podría llevar a suponer que la organización supone mismos criterios estéticos, esto no es tan así. Sin embargo lo que los amalgama es la relación con los espacios.

“La necesidad del circuito aparece justamente al descubrir que, aunque hacemos cosas diferentes, compartimos una manera de pensar la relación entre obra, espacio y espectador. La idea fue entonces poner en relación esas experiencias, darles visibilidad y generar una herramienta que le permitiera al público poder descubrirlas como parte de una escena más amplia”, señala Galimberti.

—Es decir que no hay requerimientos estéticos que los hermane.

—No creemos que exista una estética única del teatro en sitios específicos. Lo que compartimos es una pregunta por el espacio y por cómo ese espacio puede convertirse en parte del acontecimiento escénico. Cada obra encuentra su propia relación con el lugar: algunas trabajan sobre su historia; otras construyen historias que no existían en esos lugares; otras despliegan su obra sobre la arquitectura, sus usos, sus habitantes o aquello que el espacio provoca en los cuerpos. Lo importante es que el espacio no sea simplemente un escenario diferente, sino que tenga una función activa en la construcción de la experiencia. En ese sentido, CircuitoSITE no busca homogeneizar estas experiencias, sino justamente visibilizar su diversidad.

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Las obras site-specific integran la arquitectura, los sonidos y la historia del entorno en la construcción de la experiencia escénica

Así se configuran piezas teatrales que son recorridos, como Atlas de un mundo imaginado, La memoria futura, Shakespeare en el cementerio y Una obra más real que la del mundo, donde el espectador tiene un rol más activo, tal vez no en relación con lo dramatúrgico, pero tampoco es un mero espectador. En todos los casos y obras, aún sin estar en movimiento, los asistentes cumplen un rol que oscila entre voyeur y parte misma del espacio. En ningún caso, nadie sale indemne, ni en dramas ni en comedias, como sucede en De la mejor manera, La gravedad de las burbujas, Una casa en Biarritz, Los pasteleros o Liquidación total! Un depósito –Vortex– y una oficina –Asuntos internos– pueden construir, también una nueva mirada de la realidad y del teatro.

—¿El lugar condiciona la dramaturgia?

—En muchos casos sí, aunque depende de cada proceso. Hay obras que nacen directamente a partir de un espacio y otras que encuentran posteriormente un sitio con el que establecen un diálogo. Lo interesante es que, cuando una obra se instala en un sitio específico, algo necesariamente se modifica. La arquitectura, los recorridos, los sonidos, la historia del lugar, las personas que lo habitan e incluso aquello que el público sabe previamente del espacio pueden convertirse en materiales de la obra. Por eso hablamos de espacios portadores de sentido: el lugar no solamente contiene la obra, sino que puede transformarla y, al mismo tiempo, ser resignificado por ella.

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—En términos logísticos, ¿cómo se configura la producción?

—En el caso de las obras del CircuitoSite cada caso es diferente y es llevado a cabo por sus realizadores. La producción es uno de los grandes desafíos y, al mismo tiempo, uno de los aspectos más interesantes de estas prácticas. Cuando se sale de una sala tradicional desaparece una estructura que normalmente ya está dada: iluminación, sonido, boletería, camarines, depósito, accesos, circulación del público, etc. En cambio, en las experiencias con espacios no convencionales todo debe pensarse y muchas veces construirse específicamente para ese lugar. Además, aparece un interlocutor diferente: no solamente una institución teatral, sino una persona, una familia, un comercio, un club, un cementerio o una organización que recibe la obra. Esto genera otras formas de producción y gestión, mucho más vinculadas con el territorio y con la construcción de acuerdos.

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El público adopta una función activa dentro del espacio de la representación, con roles que oscilan entre voyeur y parte del territorio

Y esto no es un detalle menor, si se tiene en cuenta que estas producciones, además, requieren de permisos para ser llevados a cabo en esos espacios que no son los destinados a albergar cultura.

—Esta plataforma se llama CircuitoSITE Buenos Aires. ¿Pensaron en La idea trasladarlo a otras ciudades o pueblos u otros lugares?

—Sí, pero pensamos la expansión como un proceso de intercambio y no simplemente como una reproducción del modelo. CircuitoSITE parte de Buenos Aires porque existe acá una escena concreta que queremos reconocer y fortalecer. A futuro nos interesa poder conectar esta experiencia con otras ciudades, pueblos y territorios que desarrollen prácticas similares.

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La posibilidad de construir una red de cartografías escénicas permitiría poner en diálogo diferentes formas de trabajar con el territorio. Incluso ampliar la noción de sitio específico hacia otros espacios cotidianos, móviles o transitorios.

—En relación con esto ¿están abiertos a que se sumen más proyectos?

—Sí, claro. Durante el mes de agosto se sumaron tres obras al circuito, siendo un total de 11 obras en este momento. A su vez, pronto tendremos novedades de obras de otros países limítrofes qué vienen a hacer función a Buenos Aires.

La apertura es uno de los fundamentos del CircuitoSITE, para generar circulación y ofrecer una variada cantidad de espectáculos de gran nivel. Nuestro objetivo es qué los espectadores tengan experiencias diferentes a la hora de elegir ver una obra del circuito.

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A medida que el proyecto crezca, también queremos establecer criterios que contribuyan aún más a cuidar la calidad de las propuestas y, al mismo tiempo, mantener la diversidad que caracteriza a estas experiencias.

Escenarios como el Cementerio de la Chacarita, el Cementerio Británico, una casa en Paternal y el Parque de la Memoria albergan piezas teatrales fuera de las salas tradicionales

—Para cerrar, ¿obras de estas características están más relacionadas con el teatro independiente o no necesariamente?

—Muchas de estas experiencias se desarrollan dentro del teatro independiente; algunas cuentan con diferentes tipos de financiamiento. Esencialmente quienes formamos parte del circuito venimos del teatro independiente.

Hay una relación histórica entre el teatro independiente y la búsqueda de espacios alternativos, justamente porque salir de la sala puede permitir desarrollar proyectos con otras escalas y otras formas de producción. Pero lo que define a CircuitoSITE es la relación que establece la obra con el sitio en donde sucede. El criterio central es que el espacio tenga una función significativa dentro de la experiencia escénica.

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Para conocer la propuesta completa se puede ingresar acá.

Fotos: gentileza prensa CircuitoSITE Buenos Aires.