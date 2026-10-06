Cultura

El argentino que aparece entre los favoritos para ganar el Nobel de Literatura: tiene más de 100 libros publicados

El escritor argentino aparece entre los favoritos, a dos días del anuncio del galardón, aunque la Academia Sueca mantiene bajo reserva la lista de candidatos

El escritor argentino César Aira figura entre los favoritos para obtener el Premio Nobel de Literatura 2026, cuya definición se comunicará el jueves 8 de octubre
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A dos días de que la Academia Sueca anuncie el Premio Nobel de Literatura 2026, el nombre del escritor argentino César Aira empezó a circular entre las proyecciones de casas de apuestas. El ganador se conocerá el jueves 8 de octubre, aunque la institución mantiene bajo reserva la lista de candidatos y no avala esas estimaciones.

Con más de cien libros publicados, en su mayoría novelas breves, Aira integra un grupo de autores que concentra la atención en la antesala del anuncio. La periodista Micaela Mendelevich advirtió, sin embargo, que las cuotas no prueban que el escritor haya sido postulado. “Nada de lo que les voy a contar ahora es una invitación a que hagan apuestas”, aclaró en su análisis.

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La Academia Sueca no revela quiénes fueron postulados

El hermetismo que rodea al Nobel alimenta cada año las especulaciones. “No se sabe quiénes son los nominados”, señaló Mendelevich. La Academia Sueca no difunde esa información, por lo que las listas que elaboran las casas de apuestas funcionan apenas como un termómetro de las expectativas previas.

César Aira
La Academia Sueca mantiene bajo reserva la lista oficial de candidatos y no avala las estimaciones difundidas por las casas de apuestas - Ale López

En esas proyecciones, Aira figura con una cuota de 25 a uno. Según los valores citados por la periodista, una apuesta de $10.000 por el autor podría rendir $260.000 si resultara elegido.

La posibilidad remite de inmediato a un antecedente de la literatura argentina. “Borges no ganó el Nobel”, recordó Mendelevich sobre Jorge Luis Borges, que nunca recibió el galardón. Si Aira fuera distinguido, se convertiría en un nuevo autor argentino reconocido por la institución sueca.

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Más de cien libros y novelas breves

La obra de César Aira se caracteriza por una producción sostenida y por el predominio de relatos de extensión breve. Mendelevich describió un método de trabajo basado en escribir de manera constante, releer poco y editar mucho, con una prioridad puesta en la continuidad de la producción.

El escritor cuenta además con un grupo de lectores fieles, una presencia que acompaña la atención que hoy despierta en las apuestas. De todos modos, esas cuotas no permiten anticipar la decisión final de la Academia Sueca.

César Aira portada
César Aira acumula más de cien libros publicados con un predominio de relatos breves y un método basado en la escritura constante Foto: Ale López

Can Xue encabeza las apuestas y Murakami vuelve a aparecer

La autora china Can Xue, de 77 años, aparece como la principal favorita en las proyecciones mencionadas por Mendelevich.

El japonés Haruki Murakami también vuelve a figurar entre los candidatos que circulan antes de cada anuncio. Su nombre aparece desde hace años en este tipo de listados y, según la periodista, cotiza 14 a uno.

Entre las otras escritoras mencionadas están la canadiense Margaret Atwood, la mexicana Cristina Rivera Garza y las argentinas Samanta Schweblin y Mariana Enríquez. Mendelevich consideró poco probable que estas dos últimas obtengan el galardón en esta edición, pese a que también forman parte de las nóminas previas.

César Aira
La obtención del Premio Nobel de Literatura impulsa el valor comercial y la demanda del catálogo de las editoriales que poseen los derechos del ganador (Foto: Fundación Finestres / Instagram)

El Nobel puede cambiar la suerte de los catálogos editoriales

El impacto del premio alcanza también al mercado editorial. Las editoriales que ya poseen los derechos de un autor distinguido suelen concentrar el interés por sus libros tras el anuncio. Mendelevich citó el caso de Sigilo, que tenía publicados títulos del escritor húngaro László Krasznahorkai, ganador del Nobel el año pasado.

Medio que la pegaste”, resumió la periodista al referirse a la ventaja que obtiene un sello cuando su catálogo incluye a un futuro ganador. Antes del anuncio de Literatura, el calendario de los premios contempla el Nobel de Química el miércoles 7 de octubre; el de la Paz se comunicará el viernes 9.

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