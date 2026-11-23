El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del Hospital Provincial Doctor Teófilo Hernández en El Seibo. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

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Tras décadas de reclamos por deficiencias edilicias y falta de capacidad, el Hospital Provincial Doctor Teófilo Hernández fue inaugurado en El Seibo con una nueva estructura, más camas y áreas destinadas a ampliar la atención médica pública en la provincia del este de República Dominicana.

El acto fue encabezado por el presidente Luis Abinader, quien entregó el centro sanitario junto a autoridades del sector. La obra apunta a que los habitantes de El Seibo y comunidades cercanas puedan acceder a diagnósticos, internaciones, cirugías y otros tratamientos sin la necesidad de viajar hacia otras provincias.

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El hospital ocupa cerca de 3,900 metros cuadrados y tiene 109 camas hospitalarias, entre ellas 21 nuevas unidades de internación. La renovación incluyó tanto la construcción y adecuación de espacios como la incorporación de equipamiento médico.

La reconstrucción y el equipamiento del hospital demandaron una inversión superior a 1.000 millones de pesos dominicanos. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Una inversión superior a 1,000 millones de pesos dominicanos

La reconstrucción del centro demandó una inversión superior a 1,000 millones de pesos dominicanos en infraestructura y equipos, según informaron las autoridades dominicanas durante la inauguración. El Hospital Doctor Teófilo Hernández abrió en 1951 y, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, no había recibido una reforma integral en sus 75 años de funcionamiento.

El ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, señaló que el antiguo edificio presentaba problemas que afectaban el funcionamiento cotidiano. Entre ellos mencionó espacios reducidos, filas prolongadas para la atención y un quirófano que se inundaba durante las lluvias.

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La intervención busca mejorar las condiciones para pacientes y trabajadores de la salud. El Gobierno sostuvo que la nueva infraestructura permitirá ofrecer una atención más segura y organizada, con mayores recursos para responder ante emergencias y tratamientos que antes requerían derivaciones.

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del Hospital Provincial Doctor Teófilo Hernández en El Seibo. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Emergencias, maternidad, cirugías y cuidados intensivos

El establecimiento cuenta con áreas de emergencia, farmacia, laboratorio, diagnóstico por imágenes, inmunizaciones, maternidad, odontología y atención para pacientes con tuberculosis. También dispone de anatomía patológica, hospitalización, unidad quirúrgica y cuidados intensivos.

La oferta se completa con servicios de salud mental y atención integral. Las autoridades señalaron que estas áreas permitirán aumentar la capacidad del hospital para atender casos clínicos de distinta complejidad dentro de la red pública de salud.

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La remodelación se sumó a una intervención previa realizada en 2024, cuando el Ministerio de Vivienda y Edificaciones entregó 14 consultorios para fortalecer la consulta externa. Esos espacios están destinados a medicina interna, ginecología y obstetricia, cardiología, diabetología y pediatría.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, afirmó que el hospital recibió equipos médicos destinados a reforzar la respuesta en las distintas especialidades. Además, anunció la entrega de una ambulancia para facilitar el traslado de pacientes ante situaciones de emergencia.

El establecimiento cuenta con unidades de cuidados intensivos, cirugías, maternidad, laboratorio y atención en salud mental. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Otras obras sanitarias previstas para la provincia

Durante la actividad, Landrón informó que el SNS ejecuta otras inversiones en El Seibo. Entre ellas se encuentran la construcción del Hospital Municipal de Miches, con un presupuesto superior a RD 335 millones, y la remodelación del Centro de Primer Nivel de Atención La Gina, con más de RD 16 millones.

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Según los datos oficiales, estas iniciativas representan una inversión adicional superior a RD 363 millones en la provincia. El plan contempla obras hospitalarias, atención primaria y equipamiento para ampliar la cobertura sanitaria.

A la ceremonia asistieron la gobernadora provincial, Magaly Tabar de Goico; el senador Santiago José Zorrilla; el alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla, y otras autoridades locales.