Villa Marista opera en el municipio de Marianao en un inmueble que perteneció a los Hermanos Maristas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el municipio habanero de Marianao funciona Villa Marista, una instalación asociada desde hace décadas con la Seguridad del Estado de Cuba.

El edificio vuelve a quedar bajo atención por denuncias de activistas, periodistas independientes y organizaciones de derechos humanos, que lo señalan como un lugar de interrogatorios, detenciones incomunicadas y presuntos torturas contra personas críticas del Gobierno.

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Villa Marista se encuentra en el oeste de La Habana, dentro del municipio de Marianao, en una zona próxima a instalaciones militares. Su nombre proviene de un antiguo colegio de los Hermanos Maristas.

Con el paso de los años, el inmueble quedó vinculado a los órganos de inteligencia cubanos y pasó a ser identificado como una de las sedes de la policía política de la isla.

La instalación está relacionada con el Departamento de Seguridad del Estado, organismo que integra el Ministerio del Interior de Cuba. La Seguridad del Estado tiene entre sus funciones la inteligencia interna, la contrainteligencia y las investigaciones sobre asuntos que las autoridades consideran vinculados a la seguridad nacional.

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El Ministerio del Interior está encabezado por el general de cuerpo de ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, quien ocupa el cargo desde noviembre de 2020.

Las autoridades cubanas no suelen divulgar la estructura interna, los responsables operativos o las funciones específicas de sus dependencias. Tampoco existe información pública detallada sobre quién dirige de manera directa Villa Marista.

El Ministerio del Interior de Cuba está bajo el mando del general de cuerpo de ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas desde 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Denuncias por aislamiento, amenazas e interrogatorios

Villa Marista ha sido denunciada en múltiples ocasiones como un centro de presión física y psicológica contra opositores y detenidos políticos. Las acusaciones incluyen períodos de incomunicación, interrogatorios extensos, iluminación permanente en las celdas, privación de sueño, amenazas contra familiares y restricciones para acceder a asistencia médica o abogados.

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Human Rights Watch documentó en la década de 1990 testimonios de presos políticos que afirmaron haber permanecido aislados en Villa Marista durante semanas. La organización registró denuncias sobre celdas cerradas, interrogatorios reiterados y condiciones que, según los detenidos, buscaban obtener confesiones o forzar el abandono de actividades opositoras.

Los informes del Departamento de Estado de Estados Unidos también recogieron denuncias sobre abusos en ese centro. En sus reportes de derechos humanos de 1999 y 2006, el organismo mencionó a Villa Marista entre las dependencias de detención de La Habana cuestionadas por presuntos golpes, aislamiento y falta de atención médica.

Las autoridades cubanas rechazan de forma general las acusaciones de represión política y sostienen que las detenciones responden a delitos previstos en la legislación nacional. No obstante, la falta de acceso independiente a instalaciones de seguridad y penitenciarias dificulta la verificación externa de las condiciones de reclusión y de cada denuncia individual.

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Las denuncias sobre el centro incluyen privación de sueño, iluminación permanente en las celdas y extensos interrogatorios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nombre que reaparece en los casos recientes

Durante 2026, organizaciones como Cubalex informaron sobre nuevos traslados de activistas y personas detenidas a Villa Marista. En un reporte sobre el primer semestre del año, la entidad indicó que el centro conserva un papel dentro del circuito de detención, interrogatorio y presión sobre ciudadanos investigados por las autoridades.

En mayo, organizaciones y medios independientes difundieron la denuncia de un ciudadano deportado desde Estados Unidos que afirmó haber sido trasladado a Villa Marista tras llegar a Cuba. Según su testimonio, sufrió interrogatorios, amenazas y torturas. La acusación no contó con una respuesta pública específica de las autoridades cubanas.

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Human Rights Watch documentó en la década de 1990 testimonios de presos políticos que permanecieron aislados durante semanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro también ha sido mencionado en denuncias de periodistas independientes que aseguran haber recibido advertencias para abandonar su trabajo o limitar sus publicaciones. En varios de esos casos, los testimonios describieron interrogatorios vinculados con su actividad profesional, contactos en el exterior o participación en protestas.

Villa Marista no figura en los canales oficiales cubanos como una prisión común. Sin embargo, su nombre permanece asociado a investigaciones de seguridad del Estado y a la detención de opositores, activistas, artistas y comunicadores. Las denuncias acumuladas durante décadas han convertido al edificio de Marianao en uno de los símbolos más citados al hablar de la situación de los derechos humanos y de la disidencia en Cuba.

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