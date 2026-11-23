Un sismo sacudió diversas localidades del centro de Guatemala durante la mañana del lunes 23 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un sismo sensible sacudió varias localidades del centro de Guatemala durante la mañana de este lunes 23 de noviembre.

El movimiento telúrico, percibido con fuerza por los habitantes de la capital y municipios aledaños, ocurrió a las 10:51 horas y generó alarma entre la población, aunque los cuerpos de socorro descartaron personas heridas y daños en la infraestructura.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) notificó de forma preliminar que el evento telúrico tuvo una magnitud de 2.8, con epicentro situado en el departamento de Guatemala.

Por su parte, el Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) ubicó el origen a 2,1 kilómetros del municipio de Villa Canales y calculó una magnitud de 2.9.

Ambos entes científicos coincidieron en que el fenómeno se originó a una profundidad de cinco kilómetros, característica determinante para que el temblor se percibiera con claridad en la superficie.

Pobladores de la Ciudad de Guatemala, San Miguel Petapa y zonas contiguas señalaron que el fenómeno se sintió como una sacudida vertical repentina, descrita por vecinos como un golpe seco que llegó precedido de un retumbo subterráneo.

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Tras el temblor, delegados de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activaron las evaluaciones de campo en cascos urbanos e infraestructura estratégica, y confirmaron la ausencia de personas afectadas o afectaciones estructurales en inmuebles.

El Insivumeh calculó una magnitud preliminar de 2.8 con epicentro en el departamento de Guatemala. (Insivumeh)

Mientras que cuerpos de socorro informaron que realizaron un monitoreo en diferentes puntos del país, sin que hasta el momento se registre algún incidente o se reporten daños por la actividad sísmica registrada la mañana de este lunes 23 de noviembre.

En tanto, la Conred insiste a la población mantener lista la mochila de 72 horas, tomar precauciones y seguir todas la indicaciones oficiales y anuncios de evacuación, para evitar cualquier riesgo o peligro inminente.

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El país acumula más de 8 mil temblores en el año y solo una mínima fracción resulta perceptible

La actividad de este lunes se inscribe dentro de la dinámica geológica constante del territorio nacional. En las 24 horas previas al evento matutino, la red de vigilancia del Insivumeh documentó 22 sismos en el territorio guatemalteco, de los cuales ninguno reunió las condiciones requeridas para ser percibido por los ciudadanos.

Con el reporte de esta mañana, el acumulado oficial asciende a 8.050 temblores durante el año, de los cuales únicamente 165 eventos fueron sensibles para la población.

Pobladores de la Ciudad de Guatemala y San Miguel Petapa reportaron un retumbo subterráneo previo a la sacudida vertical. (Insivumeh)

Esta reducida proporción concuerda con las estadísticas históricas sobre la sismicidad en Guatemala. De acuerdo con registros técnicos y mediciones periódicas del SSG, el país experimenta cada año entre 1.500 y 4.500 movimientos telúricos regulares.

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Aunque periodos de intensa actividad —como en 2025, cuando se contabilizaron 11.811 temblores y 397 sensibles— elevan considerablemente el volumen.

Los datos oficiales reflejan que solo entre el 2% y el 4% de la totalidad de las sacudidas son advertidas por la población, debido a que la mayoría ocurre a grandes profundidades o con magnitudes imperceptibles para los sentidos humanos.