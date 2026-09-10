Rocky Balboa, una superestrella del K-Pop y el regreso de Zack Snyder: lo que hay que saber el Festival de Cine de Toronto

La nueva edición del prestigioso ciclo canadiense combina grandes nombres, películas independientes y títulos que ya empiezan a perfilar la conversación global del año (REUTERS/Carlos Osorio)

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El protagonismo en la 51.ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto recaerá en Rocky Balboa, la superestrella del K-Pop Lisa, la fallecida pionera en los derechos de las personas con discapacidad Judy Heumann y muchos más, cuando el festival de cine más grande de Norteamérica dé comienzo el jueves.

El TIFF es tan grande y abarca un espectro tan amplio de películas que la oportunidad de captar la atención puede ser efímera. La mayoría de las candidatas a premios de este otoño competirán por destacar junto a películas que buscan llamar la atención de un distribuidor.

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Tras los festivales de Venecia y Telluride, el TIFF (por sus siglas en inglés: Toronto International Film Festival) proyectará muchas de las películas que se estrenaron recientemente en dichos eventos. Toronto concentra un gran porcentaje de las mejores películas de otoño en un frenético festival de estrenos de 10 días.

Esto incluye estrenos estelares, proyecciones de medianoche y muchos aspirantes al Óscar. Estas son algunas de las historias que marcan el inicio del TIFF de este año.

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El éxito de taquilla de "Obsession" sin duda representará una tentadora posibilidad para los distribuidores que buscan el próximo éxito en el TIFF

¿Existe otra película como “Obsesión”?

Lo más probable es que no haya ninguna producción de un millón de dólares esperando a ser adquirida y convertida en una superproducción de 512 millones de dólares. Pero eso fue precisamente lo que ocurrió en el Festival Internacional de Cine de Toronto del año pasado, donde la película de terror independiente de Curry Barker se estrenó con poca publicidad y fue vendida a Focus Features por 15 millones de dólares.

El éxito de taquilla de Obsession sin duda representará una tentadora posibilidad para los distribuidores que buscan el próximo éxito en el TIFF. En los últimos años, los organizadores del festival han reorientado el TIFF hacia un mercado cinematográfico de primer nivel, donde se ofrecen tanto películas terminadas como producciones empaquetadas. Se espera la asistencia de más de 6000 delegados este año, frente a los 1000 del año pasado.

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Algunos de los estrenos más destacados del TIFF de este año incluyen The Life and Deaths of Wilson Shedd, un drama carcelario de Tim Blake Nelson protagonizado por Amanda Seyfried; Prima Facie, de Susanne White, con Cynthia Erivo como una abogada que defiende a un hombre acusado de agresión sexual; y, de la sección de medianoche, Rogue Trooper, una película de ciencia ficción animada del director de Moon, Duncan Jones. Pero hay muchas más, incluyendo una sorpresa de última hora: The Last Photograph, del director de Man of Steel, Zack Snyder.

"Misty Green", nueva película de Chris Rock como director (A24)

¿Cómo les irá a los principales estrenos?

El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) arranca con el estreno de su película inaugural: Being Heumann. La nueva película de Siân Heder, tras su aclamada CODA, está protagonizada por Ruth Madeley en el papel de Judy Heumann, la activista por los derechos de las personas con discapacidad que falleció en 2023.

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Chris Rock estrenará Misty Green, película que él mismo escribió y dirigió. Este estudio de personaje sobre una actriz obstinada de Hollywood (Rosalind Eleazar) promete impulsar a Eleazar (Slow Horses) a la carrera por el Oscar.

Otros títulos destacados incluyen Your Mother Your Mother Your Mother, protagonizada por Mahershala Ali como un sicario religioso; Love of Your Life, de Rachel Morrison, un drama romántico protagonizado por Margaret Qualley; y I Play Rocky, de Peter Farrelly, protagonizada por Anthony Ippolito como un joven Sylvester Stallone durante el rodaje de Rocky. Green Book, de Farrelly, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en 2018 antes de ganar el premio a la mejor película en los Premios de la Academia.

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¿Quién ganará el Premio del Público?

Otros festivales cuentan con premios prestigiosos como el León de Oro (Venecia) o la Palma de Oro (Cannes). El máximo galardón de Toronto no es una selección del jurado, como esos premios, sino el Premio del Público. Además, es un indicador excepcionalmente fiable de los Óscar. Desde 2012, todas las películas ganadoras, excepto una, han sido nominadas a mejor película en los Óscar. El año pasado, Hamnet se alzó con el galardón.

El documental musical más llamativo que llegará a Toronto es, sin duda, "Always Lalisa"

Esto se debe en parte a que, además de albergar sus propios estrenos mundiales, muchas de las películas más destacadas de Cannes (Minotauro, Patria, Club Kid, De repente, La Bola Negra, Fiordo), Venecia (Caballo salvaje 9, Amor posible, Tinta) y Telluride (Elsinore, El debut, Cariño, Un largo invierno) también pasarán por el TIFF. Lo que más guste a los asistentes del TIFF tendrá una gran ventaja en la carrera por el Óscar.

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¿Qué documental causará mayor impacto?

El documental musical más llamativo que llegará a Toronto es, sin duda, Always Lalisa, que narra la trayectoria en solitario de Lisa Manobal, la superestrella del K-pop del grupo Blackpink.

Pero una amplia variedad de música resonará en las pantallas del TIFF. Pretenders presenta a Chrissie Hynde y la influyente banda de rock que fundó en 1978. En Darlene Love: I Know Where I’ve Been, la gran vocalista de He’s a Rebel y Christmas (Baby Please Come Home) rememora su legendaria carrera llena de altibajos. Bleeding Hearts documenta el ascenso de los recién llegados al country Chaparelle. Y Neil Peart: No One’s Disciple rinde homenaje al baterista de Rush.

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Fuente: AP