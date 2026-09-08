Cultura

Tips de ortografía: síndrome de Kessler, escritura adecuada

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Las construcciones síndrome de Kessler o efecto Kessler solo llevan mayúscula en el último elemento por ser un nombre propio y no necesitan comillas.

No obstante, en los medios de comunicación se pueden ver frases como estas: «¿Qué es el Síndrome de Kessler y por qué preocupa tanto a los científicos?», «Este es el “Síndrome de Kessler”: la amenaza invisible que podría cambiar el espacio tal y como lo conocemos» o «La nueva carrera espacial acerca el ‘efecto kessler’».

Las expresiones síndrome de Kessler o efecto Kessler (sin la preposición de ), que se emplean para designar una teoría relacionada con el aumento de satélites en la órbita terrestre y las probabilidades de colisión con la basura espacial, son denominaciones comunes , por lo que lo indicado es escribirlas con minúscula , al igual que ocurre con los nombres de otros efectos ( efecto túnel , efecto dominó… ). La mayúscula solo es apropiada en el nombre propio ( Kessler ), como en efecto Mandela , por ejemplo.

Igualmente, no es necesario destacar ninguna de estas construcciones con comillas ni con cursiva .

Por tanto, en los ejemplos del principio, lo apropiado habría sido «¿Qué es el síndrome de Kessler y por qué preocupa tanto a los científicos?», «Este es el síndrome de Kessler: la amenaza invisible que podría cambiar el espacio tal y como lo conocemos» y «La nueva carrera espacial acerca el efecto Kessler».

¿Cuál es la función de la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Tierra herida”: la lucha de trabajadores, mujeres e inmigrantes que Gabriela Exilart rescata de las canteras de Tandil

La escritora marplatense reconstruye la vida de los trabajadores de las canteras a comienzos del siglo XX. Inmigración, explotación laboral, lucha obrera, feminismo y amores salpicados por la violencia se entrelazan en un relato donde el pasado vuelve para reclamar su lugar

“Tierra herida”: la lucha de trabajadores, mujeres e inmigrantes que Gabriela Exilart rescata de las canteras de Tandil

Pablo Manzano, con el beneficio de la “irrelevancia total”: “El fracaso es el tabú de la literatura”

Se fue de Argentina en 1998 y se instaló en Barcelona. Hace quince años vive en Viena. Su nuevo libro de cuentos, “Spoiler”, retrata con saña el ambiente cultural contemporáneo. “Para mí es muy importante que la inteligencia no esté sometida a la pertenencia”, dice

Pablo Manzano, con el beneficio de la “irrelevancia total”: “El fracaso es el tabú de la literatura”

Muchas de sus novelas fueron adaptadas con éxito para Netflix y ahora cuenta los secretos detrás de su escritura

El autor Harlan Coben publica un libro a medio camino entre la autobiografía y los consejos de escritura, una apuesta más personal que repasa duelos, rutina y oficio

Muchas de sus novelas fueron adaptadas con éxito para Netflix y ahora cuenta los secretos detrás de su escritura

Everest, 1924, una expedición desastrosa y un siglo de misterios: revelan uno de los enigmas más fascinantes del montañismo

“The Everest Mystery” aborda la desaparición de una leyenda del alpinismo y su joven aprendiz

Everest, 1924, una expedición desastrosa y un siglo de misterios: revelan uno de los enigmas más fascinantes del montañismo

De Jauretche y San Martín al "tiempo de los Kirchner": 5 libros de Norberto Galasso, cartógrafo del pensamiento nacional

Tras la partida física del célebre historiador revisionista y ensayista argentino, un recorrido por las coordenadas bibliográficas esenciales de una obra colosal que redibujó el mapa de nuestra memoria popular

De Jauretche y San Martín al "tiempo de los Kirchner": 5 libros de Norberto Galasso, cartógrafo del pensamiento nacional

DEPORTES

La argentina Sofía Montenegro mostró cómo quedó su rostro tras la sangrienta pelea que perdió en su debut en UFC

La argentina Sofía Montenegro mostró cómo quedó su rostro tras la sangrienta pelea que perdió en su debut en UFC

Béisbol, fútbol americano y duelo: el difícil regreso del deporte a Nueva York después del 11 de septiembre

Platense visitará al Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La selección argentina enfrentará a Benín en su segundo partido en el Mundial Sub 20 femenino: todo lo que hay que saber

Se dan a conocer los candidatos a ganar el Balón de Oro 2026: la lista de los nominados a todos los premios

TELESHOW

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada

INFOBAE AMÉRICA

El Pelón, el asesino serial que mató desde adolescente en Uruguay, fue condenado con la pena máxima

El Pelón, el asesino serial que mató desde adolescente en Uruguay, fue condenado con la pena máxima

Pruebas PISA: los países de América Latina profundizan su retroceso educativo

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Rusia y Corea del Norte inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica

EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico Oriental