Irán capturó un submarino autónomo de Estados Unidos en Ormuz: qué revela sobre la nueva guerra tecnológica

Irán capturó en el estrecho de Ormuz un submarino autónomo de Estados Unidos diseñado para misiones de vigilancia y reconocimiento

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La captura de un vehículo submarino estadounidense por parte de Irán podría parecer, a primera vista, una victoria militar de alto valor para Teherán. Sin embargo, la reacción de Washington y de la empresa que desarrolló el aparato expuso una lógica muy diferente: el sistema estaba diseñado para operar en zonas peligrosas y su eventual pérdida formaba parte del riesgo que Estados Unidos estaba dispuesto a asumir.

El episodio ocurrió en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más sensibles de Medio Oriente, donde la Armada estadounidense utiliza sistemas no tripulados para obtener información y realizar tareas de vigilancia sin poner en peligro a sus tripulaciones ni comprometer plataformas mucho más costosas. Irán, por su parte, presentó la captura como una operación de inteligencia y exhibió el vehículo como una muestra de sus capacidades frente a Estados Unidos.

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El aparato es un Dive-LD, un vehículo submarino autónomo fabricado por Anduril. Tiene unos 5,8 metros de largo, puede operar durante hasta diez días y alcanzar profundidades de hasta 6.000 metros. Su diseño permite utilizarlo para tareas como reconocimiento, mapeo del lecho marino, detección de minas e inspección de infraestructura submarina. Su costo ronda los USD 2,5 millones, una cifra que ayuda a explicar por qué su pérdida puede ser aceptable dentro de la estrategia estadounidense.

Durante una columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont explicó que el objetivo de estos sistemas es precisamente evitar que las misiones de reconocimiento obliguen a Washington a exponer activos mucho más valiosos. “No querés arriesgar un buque, no querés arriesgar vidas humanas, no querés arriesgar un submarino”, planteó, al describir la lógica detrás del desarrollo de vehículos autónomos para operar en escenarios de alto riesgo.

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El Dive-LD de Anduril cuesta unos USD 2,5 millones y puede operar hasta diez días a profundidades de 6.000 metros (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

La diferencia de costos permite dimensionar esa estrategia. Mientras un Dive-LD cuesta alrededor de USD 2,5 millones, Serbin Pont comparó su valor con el de un submarino nuclear clase Virginia, cuyo costo puede superar ampliamente los USD 4.000 millones. La ecuación militar cambia por completo cuando una plataforma relativamente económica puede asumir una misión que, de otro modo, requeriría enviar un sistema tripulado de enorme valor.

Esa es también la razón por la que Anduril no presentó la captura como una pérdida inesperada. La compañía definió al Dive-LD como un sistema autónomo “attritable”, es decir, desarrollado desde el comienzo para operar en ambientes peligrosos donde existe la posibilidad de que el vehículo sea perdido. El Pentágono, además, sostuvo que el aparato había sufrido una avería y que se trataba de un modelo anterior que no recopilaba información sensible ni transportaba equipos clasificados.

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El propio Palmer Luckey, fundador y CEO de Anduril, resumió esa concepción al defender el despliegue del sistema por parte de la Armada estadounidense: “Justamente para eso se lo vendimos a la Armada norteamericana”. La idea detrás de estos vehículos no es que sean imposibles de perder, sino que puedan ingresar en lugares donde perder una máquina resulte mucho menos costoso que arriesgar una plataforma tripulada.

El verdadero problema para Estados Unidos

Que la pérdida sea asumible desde el punto de vista económico no significa que la captura sea irrelevante. El problema aparece porque el vehículo terminó en manos de Irán, un país que ya demostró que intenta aprovechar la tecnología militar estadounidense que logra recuperar.

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El antecedente del RQ-170 Sentinel de 2011 alimenta el temor de que Irán intente hacer ingeniería inversa sobre tecnología militar de Estados Unidos (Majid Asgaripour/WANA via REUTERS)

Ese antecedente se remonta al RQ-170 Sentinel, el avión no tripulado estadounidense que Irán capturó en 2011. Teherán afirmó posteriormente haber realizado ingeniería inversa sobre el aparato y presentó modelos propios que incorporaban elementos derivados de aquella tecnología. El episodio se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de cómo una plataforma perdida en territorio adversario puede transformarse en una fuente de información tecnológica.

La posibilidad de que ocurra algo similar con el Dive-LD, sin embargo, tiene límites. Serbin Pont explicó que el vehículo en sí no concentra necesariamente el componente más sofisticado del sistema y que su diseño responde, justamente, a la necesidad de fabricar plataformas relativamente simples y económicas en comparación con los grandes sistemas militares tradicionales.

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“Lo que es el submarino en sí no es particularmente alta tecnología. Al contrario, es bastante simple, está pensado para producirse de forma barata”, explicó.

El punto más sensible se encuentra en los sistemas que permiten que esa estructura cumpla sus funciones de manera autónoma. Sensores, comunicaciones, navegación y, especialmente, el software utilizado para procesar la información y controlar el comportamiento del vehículo constituyen una parte mucho más difícil de reproducir a partir de una unidad capturada.

Estados Unidos utiliza el Dive-LD para reducir el riesgo sobre tripulaciones, buques y submarinos en zonas peligrosas de Medio Oriente (REUTERS/Ann Wang)

Por eso, Serbin Pont marcó una diferencia entre copiar el vehículo y reconstruir las capacidades que permiten que opere como parte de un sistema militar. “Lo que es todo el código fuente del software que utilizan va a ser muy difícil que le puedan hacer una ingeniería inversa”, señaló.

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La observación apunta a una transformación más amplia en la industria de defensa. El avance de los sistemas autónomos permite que parte de la ventaja militar deje de estar concentrada exclusivamente en la plataforma física y pase a depender de la combinación entre sensores, comunicaciones, procesamiento de información y software. En ese modelo, una máquina puede ser relativamente barata y reemplazable, pero seguir siendo sofisticada por las capacidades que incorpora.

“Estas nuevas empresas en verdad lo que hacen es que, a través de software muy avanzado, muchas veces integran inteligencia artificial”, explicó Serbin Pont.

Una nueva lógica para la guerra

La captura del Dive-LD muestra, de ese modo, una de las principales transformaciones que atraviesan las fuerzas armadas: la posibilidad de utilizar sistemas autónomos de menor costo para multiplicar las operaciones, asumir riesgos y reducir la exposición de personas y plataformas de alto valor.

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Para Estados Unidos, perder un vehículo de USD 2,5 millones puede resultar aceptable si la alternativa es poner en peligro un submarino de miles de millones de dólares. Pero el cálculo deja de ser tan sencillo cuando ese mismo aparato es recuperado por un adversario con capacidad para estudiarlo y utilizarlo como referencia para sus propios desarrollos.

El Pentágono sostuvo que el vehículo capturado en Ormuz había sufrido una avería y que no transportaba equipos clasificados ni información sensible (Vantor/Handout via REUTERS)

Ese es el punto en el que la captura iraní adquiere una dimensión que excede el precio del Dive-LD. Washington puede reemplazar el vehículo y continuar utilizando sistemas similares; Teherán, en cambio, obtuvo una plataforma que puede analizar y que además le permite presentar el episodio como una demostración de que logró hacerse con tecnología estadounidense en uno de los escenarios estratégicos más sensibles de la región. Reuters señaló que expertos consideran probable que Irán intente estudiar sus componentes, aunque las protecciones del software podrían dificultar una reproducción completa.

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Serbin Pont evitó anticipar que el episodio vaya a terminar necesariamente en una copia iraní del sistema. “No sé si nos vamos a encontrar con un mini submarino copia de Anduril hecho por Irán próximamente”, sostuvo.

La incertidumbre, sin embargo, forma parte del nuevo escenario tecnológico. La apuesta estadounidense consiste en fabricar sistemas suficientemente baratos como para poder perderlos; el desafío consiste en lograr que, cuando el enemigo consiga recuperarlos, su valor como fuente de información sea mucho menor que su valor operativo. En el caso del Dive-LD, esa es precisamente la incógnita que dejó la captura iraní.

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