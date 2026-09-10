Economía

Milei, Caputo y Sturzenegger celebraron “el dato de inflación más bajo en 14 meses”

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que se trata del dato más bajo para el mes desde 2017 y el presidente Javier Milei lo felicitó. También lo comentó el ministro, Federico Sturzenegger y el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos

Emisión de deuda Blomberg
El presidente Javier Milei felicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, por el dato de inflación de agosto.
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La inflación en agosto fue del 1,7% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se trata del dato más bajo de los últimos 14 meses y el más bajo para el mes desde 2017. Lo que fue festejado por los integrantes del Gobierno, desde el presidente Javier Milei, quien felicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, como por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) también marcó una desaceleración respecto de julio, cuando la variación general llegó a 2,1%. La diferencia fue de 0,4 puntos porcentuales (p.p.). Con el registro de agosto, la inflación acumuló 21,3% en lo que va del año y 33,5% en los últimos doce meses.

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La difusión de la cifra activó mensajes de los principales integrantes del Poder Ejecutivo. Luis Caputo publicó un texto con datos sobre el índice general y varios componentes de la medición. Javier Milei citó el informe del Indec y dirigió un mensaje de felicitación al ministro de Economía. Federico Sturzenegger, por su parte, relacionó el descenso de la inflación con la continuidad de las políticas económicas y también felicitó al titular del Palacio de Hacienda.

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“El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017”, escribió el ministro Caputo en la red social X. La declaración retomó los principales números que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): la variación mensual de agosto, el acumulado de 21,3% desde enero y el incremento de 33,5% en los últimos doce meses. El funcionario centró el primer tramo de su mensaje en la comparación temporal del nuevo dato con los registros recientes.

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Caputo también incorporó información sobre el comportamiento de categorías específicas de la medición. Según indicó, la inflación núcleo fue de 1,8% durante agosto. Esa cifra quedó por encima del índice general, que fue de 1,7%. El ministro expuso, además, que los precios de los bienes y servicios estacionales bajaron 0,9% en el mes, mientras que los precios regulados subieron 2,2%. La publicación reunió esos resultados para describir la composición de la variación mensual.

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El mensaje del titular de Economía incluyó un punto sobre la división Prendas de Vestir y Calzado. De acuerdo con sus datos, el rubro mostró una baja nominal de 0,6% durante agosto. Caputo señaló que fue la segunda reducción consecutiva de esa división y la séptima caída nominal en un período de 20 meses. El dato formó parte de la enumeración que difundió el funcionario después de que el organismo estadístico comunicó la inflación de agosto.

El resultado de agosto quedó alineado con las expectativas previas del mercado. Las estimaciones privadas se movieron entre 1,4% y 1,9%, con una zona de mayor concentración alrededor de 1,6% y 1,7%. Entre los factores mencionados antes del informe oficial figuraron una menor velocidad de aumento en algunos alimentos, una presión más baja de los precios regulados y una reversión parcial de los componentes estacionales. También se mencionó el efecto de las vacaciones de invierno sobre el turismo y los servicios asociados durante julio.

El presidente Javier Milei reaccionó después de la publicación del Indec. El mandatario citó el contenido difundido por el organismo estadístico sobre la evolución de la inflación y escribió: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!”. El mensaje estuvo dirigido a Caputo y se sumó a la publicación en la que el ministro de Economía destacó el resultado de agosto, la menor suba en 14 meses y el detalle de la inflación núcleo, los estacionales, los regulados y la división de indumentaria.

El ministro Sturzenegger, también publicó un mensaje después de que se conoció la cifra de agosto. El funcionario felicitó a Caputo y planteó que la evolución de los precios dependía de la continuidad de las políticas económicas. “Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si la políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal”, escribió.

Ex integrantes del Gobierno, como Guillermo Francos, remarcaron el dato de inflación de agosto. “El presidente Javier Milei se comprometió a bajarla inflación y lo está haciendo”, escribió en la red social X. En donde aseguró que esto confirma el rumbo virtuoso de estabilización y crecimiento que impulsa desde el primer día el Gobierno. “Después de años de desorden, la Argentina dejó atrás el espiral inflacionario. Es el resultado de decisiones firmes y una conducción económica coherente, con equilibrio macroeconómico y orden monetario”, agregó.

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