El Salvador

El presidente Bukele compartió un informe de un banco privado que destaca las reformas fiscales y el acuerdo entre El Salvador y el FMI

El banco Santander ve en el ajuste de las cuentas públicas y las reformas comprometidas una base para reducir el riesgo país y ampliar el interés de fondos con restricciones para comprar deuda

Foto de archivo. El informe de Santander, compartido por Nayib Bukele, sostiene que el entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional abre una nueva fase del compromiso de El Salvador con la consolidación fiscal y los cambios estructurales. /(REUTERS/José Cabezas)
Foto de archivo. El informe de Santander, compartido por Nayib Bukele, sostiene que el entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional abre una nueva fase del compromiso de El Salvador con la consolidación fiscal y los cambios estructurales. /(REUTERS/José Cabezas)
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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, difundió este 10 de septiembre en sus redes sociales un informe de Santander Corporate & Investment Banking que identifica el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ajuste fiscal y un programa de reformas estructurales como bases para la transformación económica del país. El mandatario acompañó la publicación con la frase: “Gradualmente, y luego repentinamente”.

El documento, titulado El Salvador | reform commitment con fecha del 9 de septiembre de 2026, fue elaborado por Santander US Capital Markets, parte de la división global del Grupo Santander que presta servicios financieros y asesoramiento a grandes empresas e instituciones.

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El análisis sostiene que el entendimiento alcanzado a nivel técnico con el FMI excede la reactivación del programa financiero. Para la entidad bancaria, constituye una nueva fase del compromiso de la administración de Bukele con la consolidación de las cuentas públicas y los cambios estructurales.

Según el informe, esa combinación podría fortalecer la percepción de los inversores sobre El Salvador y abrir espacio para una mejora de la calificación crediticia soberana. Santander consideró que una estrategia de inversión basada en eventuales retrocesos del mercado puede resultar atractiva, ante una perspectiva de reducción gradual de los diferenciales de riesgo respecto de países con notas similares.

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Nayib Bukele difundió un informe de Santander Corporate & Investment Banking que vincula el acuerdo técnico con el FMI, el ajuste fiscal y las reformas estructurales con la transformación económica de El Salvador. /(Redes Nayib Bukele)
Nayib Bukele difundió un informe de Santander Corporate & Investment Banking que vincula el acuerdo técnico con el FMI, el ajuste fiscal y las reformas estructurales con la transformación económica de El Salvador. /(Redes Nayib Bukele)

La entidad señaló que los mercados recibieron de manera favorable el anuncio del acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los bonos salvadoreños se acercaron a las valuaciones de otros emisores de deuda de mayor riesgo, como Honduras y Bahamas, de acuerdo con el documento.

Asimismo, la institución también afirmó que aún existe margen para que esos precios se ajusten, en particular si el país recibe nuevas mejoras de calificación. El informe sostuvo que una revisión positiva de la perspectiva de Moody’s sobre la nota B3, o una reunión de comité para analizar una suba a B-, podría impulsar la demanda de instrumentos salvadoreños.

Una mejora en la calificación abriría la posibilidad de que más inversores institucionales incorporen deuda del país a sus carteras, sobre todo, aquellos con límites para operar con activos que no cuentan con determinadas notas crediticias.

El banco también remarcó que el programa acordado con el FMI incluye un mecanismo de refuerzo para avanzar en reformas fiscales si las metas iniciales no se cumplen. A su criterio, esa herramienta reduce el riesgo de ejecución y aporta previsibilidad al proceso de corrección de las cuentas públicas.

El ajuste fiscal y la reforma previsional forman parte de la próxima etapa

El informe anticipó que los detalles de los compromisos estructurales revisados se conocerán tras la aprobación del programa por parte del directorio del FMI. La segunda fase del ajuste fiscal prevé un superávit primario de 3% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2026.

FOTO DE ARCHIVO: Santander destacó que el programa con el FMI incluye un mecanismo para profundizar reformas fiscales si no se cumplen las metas iniciales y así reducir el riesgo de ejecución. /(REUTERS/Benoit Tessier)
FOTO DE ARCHIVO: Santander destacó que el programa con el FMI incluye un mecanismo para profundizar reformas fiscales si no se cumplen las metas iniciales y así reducir el riesgo de ejecución. /(REUTERS/Benoit Tessier)

Santander destacó que el resultado fiscal de los primeros meses del año ya superó el objetivo previsto para el primer semestre. También señaló que el país busca sostener una senda de crecimiento económico de 5%, con apoyo de la llegada de turistas y una mejora en los ingresos tributarios.

En materia previsional, el texto anticipa cambios paramétricos para elevar las contribuciones y modificaciones en los requisitos de liquidez destinados a garantizar el pago de jubilaciones a partir de 2027. El banco indicó que las reformas profundizarían las medidas orientadas a reforzar la transparencia y el marco institucional.

El programa contempla una trayectoria de convergencia gradual hacia niveles de endeudamiento y riesgo más cercanos a los de sus pares con mejor calificación, según la evaluación de Santander.

Educación, salud y seguridad aparecen como factores para sostener el crecimiento

La entidad financiera también vinculó el panorama fiscal con reformas en educación y salud. El informe resaltó los resultados del Sistema de Evaluación de la Educación Básica, aplicado a gran escala en 1,198 escuelas públicas de 171 municipios, según los datos citados en el documento.

Santander vinculó el crecimiento de El Salvador con reformas en educación, salud y seguridad, y señaló al turismo y la manufactura como sectores con potencial para atraer inversiones./(Ministerio de Medio Ambiente)
Santander vinculó el crecimiento de El Salvador con reformas en educación, salud y seguridad, y señaló al turismo y la manufactura como sectores con potencial para atraer inversiones./(Ministerio de Medio Ambiente)

Santander sostuvo que las herramientas educativas desarrolladas con entidades financieras mostraron resultados en lectura y ciencias luego de 18 meses de implementación.

El banco consideró que la administración de Nayib Bukele trasladó su enfoque de seguridad hacia áreas sociales que pueden incidir en el crecimiento de mediano plazo. El texto menciona al turismo y la manufactura como sectores con potencial para atraer inversiones.

Para Santander, la combinación de disciplina fiscal, reformas estructurales, mejora de indicadores sociales y capacidad política para ejecutar el programa puede sostener la trayectoria de El Salvador hacia una mejora gradual de sus condiciones financieras.

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