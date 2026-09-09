Penélope Cruz y Javier Bardem reciben la ovación más larga del Festival de Venecia por ‘Búnker’, la historia de un matrimonio que se descompone

Penelope Cruz y Javier Bardem en la alfombra roja del Festival de Venecia en la presentación de 'Búnker, de Florian Zeller. REUTERS/Yves Herman

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Los intérpretes Penélope Cruz y Javier Bardem han presentado Búnker en el Festival de Venecia con una acogida de 15,5 minutos de ovación en pie, la más larga de esta edición hasta ahora, en el estreno de una película que convierte la crisis de un matrimonio en un retrato de la riqueza extrema, el aislamiento y la fractura moral.

Los minutos de aplausos han situado a Búnker por delante del resto de títulos vistos hasta ahora en Venecia 2026 y la ha dejado a solo minuto y medio de los 17 que obtuvo La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, que terminaría llevándose en León de Oro.

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Durante ese tiempo, ya superada la barrera de los 10 minutos, Penélope Cruz rompió a llorar, besó a Bardem, dio las gracias con gestos al público y llegó a estrechar la mano de un admirador especialmente efusivo. A la salida del Palazzo del Cinema también se detuvo para despedirse de los asistentes y aceptar sus felicitaciones.

El director Florian Zeller pidió además a los intérpretes que diesen un paso al frente de uno en uno para recibir el aplauso. En el reparto figuran también Patrick Schwarzenegger, Paul Dano y Stephen Graham.

Una pareja real que interpreta a otra que se rompe

La película sigue a un matrimonio instalado en Londres con sus hijos. Miguel, un arquitecto interpretado por Bardem, acepta diseñar un búnker de supervivencia para un magnate tecnológico, papel que encarna Dano, y esa decisión abre una grieta en la relación con Sofía, a la que da vida Cruz, después de 17 años juntos.

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Zeller ha explicado que escribió el guion tras leer un artículo sobre un proyecto subterráneo atribuido a Mark Zuckerberg en Hawái. El cineasta vio ahí una paradoja: un empresario enriquecido con plataformas pensadas para conectar a la gente trabajaba al mismo tiempo en un plan para aislarse del resto del mundo.

Javier Bardem protagoniza junto a Penélope Cruz 'Búnker'

El director ha dicho en la rueda de prensa de Venecia que quiso reunir a Cruz y Bardem en pantalla no solo porque los considera dos de los mejores actores en activo, sino porque buscaba “difuminar la línea entre realidad y ficción” y acercarse a una “autenticidad ardiente de la verdad”. En otra entrevista previa, situó Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick como una referencia decisiva para el proyecto.

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Esa dimensión ‘meta’ forma parte del planteamiento de la película: una pareja real interpreta a otra que se descompone. Zeller ha contado que pretendía aprovechar “lo que son” para tocar algo “más auténtico y más inquietante” para el espectador.

Declaraciones de Javier Bardem y Penélope Cruz

En la rueda de prensa, Bardem ha defendido que un actor no debe limitarse a su trabajo artístico cuando interviene en asuntos públicos. “Tengo más recursos para hacerlo que un taxista porque tengo esto”, dijo señalando el micrófono, “y os tengo a vosotros escuchándome”. El actor añadió que esa posición implica “una responsabilidad hacia el mundo en el que vivimos”.

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Cruz, por su parte, vinculó su interés por el personaje con ideas que, según explicó, comparte personalmente. “Esta mujer dice exactamente las cosas que yo suelo pensar”, afirmó la actriz, que añadió que quería expresar esas inquietudes en público a través de la película.

Penelope Cruz y Javier Bardem en el photocall previo a la rueda de prensa de la película 'Búnker'. REUTERS/Yves Herman

La actriz también mostró preocupación por la posición de las mujeres. En sus palabras, hay pocas mujeres que tomen decisiones muy importantes en el mundo y esa realidad le parece “muy triste”; añadió que a veces las mujeres “son utilizadas como marionetas” y que, aunque suele ser optimista, en este terreno se siente “ligeramente preocupada”.

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Ese discurso conecta con el núcleo temático de Búnker. La película apunta a la riqueza extrema y a la pulsión de aislamiento de la clase multimillonaria, aunque Zeller ha explicado que prefirió no convertirla en un filme abiertamente político y dejar que esas cuestiones impregnen de forma gradual el matrimonio que ocupa el centro del relato.

Qué dice la crítica de ‘Búnker’

Las críticas recogidas en el estreno coinciden en señalar la fuerza de sus dos protagonistas y divergen más en el tratamiento de ese trasfondo social. The Hollywood Reporter considera que la película funciona mejor cuando mantiene el foco en el pulso psicológico entre los dos miembros de la pareja y ve menos logrados sus comentarios sobre la desigualdad económica, aunque destaca también la composición visual, el uso del color y la construcción espacial de la casa familiar.

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Ese escenario doméstico es una pieza central del filme. La publicación describe el hogar de los protagonistas, levantado íntegramente en un plató de Madrid por el diseñador de producción Alain Bainée, como un espacio minimalista, luminoso y protegido por un jardín amurallado, diseñado para explorar la relación entre arquitectura y psicología.

Javier Bardem y Penélope Cruz junto al director Florian Zeller en el rodaje de la película 'Búnker'

La trama incorpora además un conflicto con un vecino de clase trabajadora, interpretado por Stephen Graham, que quiere abrir una ventana en el muro que separa ambas propiedades. Para la crítica del medio, ese choque de clases se integra en la presión que sufre el matrimonio cuando Miguel recibe una oferta para construir en Hawái un enorme refugio para un magnate tecnológico sin nombre.

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Sony Pictures Classics ha adquirido los derechos de Búnker para Norteamérica y otros territorios y prepara una carrera de premios a final de año antes de su estreno en salas de Estados Unidos a comienzos de 2027. La producción corre a cargo de Federica Sainte-Rose y Zeller para Blue Morning Pictures, sello de Mediawan, junto a Fernando Bovaira y Simon de Santiago de MOD Producciones, mientras FilmNation Entertainment se encarga de las ventas internacionales.

Trailer de "El Padre"

La presencia de Zeller en Venecia supone además su regreso a la competición del León de Oro tras El hijo en 2022. Antes había dado el salto del teatro al cine con El padre, película que ganó dos Oscar: uno para Anthony Hopkins como mejor actor y otro al mejor guion adaptado para el propio Zeller y Christopher Hampton.

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