El desafío de Max Verstappen en un videojuego que despertó dudas sobre el circuito de Madrid en la Fórmula 1: “Es terrible”

El piloto de Red Bull se animó al desafío de realizar una vuelta en el Madring de cara al inicio de la actividad este fin de semana

Guardar

El circuito de Madring representará el regreso de la Fórmula 1 a Madrid después de 45 años de ausencia para la realización de un desafiante Gran Premio de España. Todos los autos comenzarán el primer ensayo este viernes desde las 8:30 (hora argentina), aunque los pilotos ya comenzaron a manifestar sus preocupaciones en torno a un trazado que los exigirá hasta el límite durante las 57 vueltas de la carrera de este domingo a partir de las 10:00.

Uno de ellos fue Max Verstappen, ya que el tetracampeón mundial aceptó el desafío de intentar dar una vuelta en el circuito en un videojuego. Esa idea expuso las dificultades que deberá sortear la figura de Red Bull a lo largo del fin de semana porque se chocó con los muros, llegó tarde a una de las curvas y, en algunos casos, no respetó la curvatura de las mismas para mantenerse a regla con los pianos (los bordillos que delimitan los límites de la pista).

PUBLICIDAD

El video fue subido por la cuenta oficial de la escudería de la bebida energizante bajo la frase “Max conoce el Madring” y el neerlandés no ocultó sus dudas vinculadas a un lugar en el que nunca corrió frente a la pregunta sobre si había manejado aquí en algún momento: “No, no tengo idea de hacia dónde va”. En un instante, el monoplaza siguió de largo en un sitio, se topó de frente con una de las barreras de contención y Verstappen reaccionó de la siguiente manera ante la cámara: “Vaya, vaya. Espero que eso no pase en la vida real”.

“Como un abuelo. Dios mío, esto es terrible”, remató el conductor de 28 años en un relato que incluyó risas y un ánimo distendido a la espera del inicio de la actividad con tres entrenamientos libres. Tras finalizar el giro, se mostró confiado en mejorar su producción en el videojuego: “Si hubiera dado una vuelta más, habría estado bien”. Y entre risas dio su mirada del circuito que se estrenará en la Fórmula 1: “Es interesante. Es desafiante. Choqué contra tantas barreras que es increíble. Creo que con un volante habría tenido un poco más de control. Eso espero, ja”.

PUBLICIDAD

Pierre Gasly también alertó sobre los peligros que tiene el circuito de Madring (Créditos: Reuters/Jakub Porzycki)

Otro de los pilotos que levantó su voz fue Pierre Gasly, quien también tuvo una experiencia similar a la de Verstappen: “Creo que en el simulador he tocado todos los muros”. Las declaraciones del francés al portal especializado SoyMotor reafirmaron las complicaciones en el asfalto: “Es como Mónaco, si cometes un pequeño error las consecuencias pueden ser grandes”.

“Apostaría mi dinero a que habrá bandera roja. Eso seguro”, arriesgó la figura de Alpine. Más allá de aclarar que experimentó sensaciones positivas al volante en el juego virtual, Gasly manifestó que está lejos de ser una experiencia sencilla: “Creo que será muy exigente, sobre todo en términos de evolución. Probablemente habrá mucha evolución de la pista, con zonas de frenada que no son completamente rectas, algo serpenteantes. Hay curvas muy retorcidas, muchas curvas, muchos puntos ciegos, peraltes, subidas y bajadas, ondulaciones en todo el trazado”.

PUBLICIDAD

Su compañero en el team francés, Franco Colapinto, fue en la misma sintonía. El ex hombre de Williams planteó cuál es su mayor preocupación en esta cita del calendario: “Es un circuito que es muy difícil. Creo que de los más difíciles de la temporada, sin lugar a dudas. En el simulador, cerrar una vuelta buena que decís ‘me salió perfecta’ era casi imposible. Con la cantidad de curvas que hay, es realmente muy difícil poner todo junto. Son curvas traicioneras: son ciegas, entradas en bajada, frenás doblando y muchas combinadas. Es un circuito que va a ser duro para los autos y para los pilotos. El nivel de concentración en una carrera de 50 y pico de vueltas con lo difícil que son algunas curvas, va a estar lindo”.

Los pilotos de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly, analizaron el trazado de Madring de cara al Gran Premio de España en la F1

De igual forma, también hubo momentos para las bromas porque los representantes de Alpine tuvieron un divertido diálogo a la hora de buscar adjetivos para definir a este trazado y Gasly propuso uno: “Monumental”. A propósito de esto, Colapinto (hincha confeso del Xeneize) lo corrigió con la palabra “Bombonera”, a pesar de que el galo no se había referido al estadio de River Plate, sino a la curva 12 denominada La Monumental, que implicará un gran desafío para los competidores por ser una peraltada de unos 550 metros, con una inclinación máxima del 24%, diseñada para que los monoplazas la recorran durante cerca de seis segundos a alta velocidad.

PUBLICIDAD