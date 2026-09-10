Paula Chaves se refugió en sus amigas y viajó a Mar del Plata para unas minivacaciones

En medio de su momento íntimo entre amigas, Paula Chaves compartió alguno de sus momentos disfrutando de la icónica ciudad balnearia (Instagram)

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Tras meses atravesados por proyectos, cambios, remodelaciones y pérdidas familiares, Paula Chaves decidió regalarse una pausa y reencontrarse con esos espacios de afecto que ayudan a atravesar los momentos difíciles. Después de un breve descanso junto a su familia en el campo, la modelo armó las valijas y se reunió con un grupo de amigas para viajar a Mar del Plata, donde compartió unos días frente al mar.

“Que no se corte nunca la unión y el poder que genera en una, de pasar tiempo con amiga”, escribió Paula como presentación de la publicación. La modelo acompañó sus palabras con una serie de fotografías en las que se mostró junto a sus amigas, Isa Ramos, Eli Marcianesi y Eve Kuglien, en distintos espacios y situaciones, desde una salida frente al mar hasta momentos de descanso en el alojamiento.

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En una de las imágenes, Chaves apareció junto a su grupo de amigas en la playa. Todas posaron frente al mar, bajo un cielo despejado y con anteojos de sol. La modelo llevó una gorra naranja, anteojos oscuros y una remera de mangas largas a rayas, mientras que sus compañeras también lucieron gorras y ropa informal. La escena registró una jornada al aire libre, con la arena y el agua detrás del grupo.

Paula y su grupo de amigas aprovecharon para disfrutar de la costa

La fotografía fue tomada desde un ángulo cercano y dejó parte del paisaje costero visible detrás de las protagonistas. El cielo ocupó buena parte de la imagen, mientras que el mar se distinguió en la línea del horizonte. La modelo y sus amigas aparecieron sentadas y reunidas en torno a la cámara, con una disposición informal y gestos de cercanía entre ellas.

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Otra de las fotos la mostró durante una comida. Sentada junto a una mesa, Paula apareció con una remera gris estampada, mientras delante de ella se distinguieron distintos platos, frutas, tazas y un mate. La escena fue tomada dentro de un espacio con ventanales y vista hacia edificios del entorno. La modelo miró hacia un costado mientras apoyaba una de sus manos cerca de la mesa, donde también se observaron otros elementos del desayuno o la merienda.

A pleno relax, la modelo disfrutó de las comodidades del hotel en la ciudad balnearia

La modelo también compartió una imagen frente a una puerta giratoria de vidrio. Allí posó con un suéter claro con dibujos geométricos, un pantalón de jean y una prenda oscura sobre los hombros. Allí, frente a la cámara, Chaves se animó a divertirse al intentar pasar antes de que el espacio se acabara.

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En otra de las postales, apareció recostada sobre una superficie cubierta con toallas blancas, en un ambiente con paredes revestidas y ventanales. La modelo lució una prenda blanca y dejó sus piernas extendidas hacia el centro de la imagen. Sin filtros ni detalles, Chaves dejó en claro que la relajación fue primordial en ese viaje

El álbum incluyó, además, una fotografía en blanco y negro de varias copas sostenidas por distintas manos. Sobre la imagen se leyó la frase “La vida que merecemos” y aparecieron etiquetadas las cuentas de sus amigas, @ramosponchu, @marcianesieli y @evekuglier. Las copas estaban reunidas sobre una mesa y contenían una bebida oscura, mientras que las manos mostraban pulseras y otros accesorios.

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Como broche de oro, el grupo de amigas brindó con unas copas de vino (Instagram)

Con esas postales, Paula registró el descanso que compartió con sus amigas en Mar del Plata después de un período personal marcado por cambios y situaciones familiares. La publicación reunió imágenes de la playa, las comidas, el alojamiento y los momentos compartidos durante el viaje, con una selección que reflejó la intimidad de esos días junto a su grupo cercano.

Dos semanas antes, el destino de descanso de Chaves había sido junto a su marido, Pedro Alfonso, y sus tres hijos en común. En esa oportunidad, la familia había viajado a Villa Espil, un pequeño pueblo rural de la provincia de Buenos Aires que, con apenas unos 150 habitantes, ofrecía un entorno alejado de las obligaciones habituales y vinculado con los paisajes naturales.

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Paula Chaves y Pedro Alfonso junto a sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, caminando por una zona verde con árboles en Villa Espil

“Dos días en el campo nunca vienen nada mal”, expresó el actor y productor al publicar el video. La frase acompañó el registro de la escapada familiar, que tuvo como escenario a esa localidad situada en el partido de San Andrés de Giles.

La elección de Villa Espil había puesto el foco en la búsqueda de tranquilidad lejos del ruido de la ciudad y en la posibilidad de compartir tiempo en familia. Y ahora en Mar del Plata, destacó la importancia del encuentro después de un período personal marcado por cambios y situaciones familiares.

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