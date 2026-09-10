“Una salvaguarda patrimonial”: la cuarta edición del Festival Osvaldo Ruggiero propone once días para celebrar el bandoneón

El Festival de Bandoneón Osvaldo Ruggiero se realiza del 17 al 27 de septiembre en varias sedes de Buenos Aires y Rosario

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El Festival de Bandoneón Osvaldo Ruggiero regresa en su cuarta versión con once jornadas de conciertos, documentales, milongas y actividades educativas que se extenderán del 17 al 27 de septiembre en varias sedes de Buenos Aires y Rosario. La edición de este año está dedicada a Víctor Lavallén, bandoneonista, director, compositor y arreglador con más de siete décadas de trayectoria que acaba de cumplir 90 años. Integró la orquesta de Osvaldo Pugliese durante su época de oro y sigue siendo uno de los referentes vivos del tango argentino. El punto culminante del festival será el sábado 26 de septiembre, cuando la Orquesta Típica Víctor Lavallén comparta escena con la Orquesta Típica Daniel Ruggiero en el CAFF (Bustamante 772), en el porteñísimo y tanguero Abasto.

Detrás del festival está la Asociación Civil Fábrica Argentina de Tango (ACFAT), organización sin fines de lucro impulsada por los bandoneonistas Adrián y Daniel Ruggiero, hijos del músico que da nombre al ciclo. La entidad nació junto al festejo del centenario del nacimiento del histórico músico Osvaldo Ruggiero, cuando ambos hermanos presentaron el disco Rompelo Tano. “La idea es mostrar el pasado, el presente y el futuro del instrumento a través de actividades variadas como conciertos, charlas, documentales y milongas, muchas con entrada gratuita, en distintos barrios y sedes”, sostuvo Daniel Ruggiero.

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Para Adrián Ruggiero, el festival funciona como “espacio de resistencia” frente a la estandarización del mercado musical. “Este festival se propone también como espacio de resistencia, de salir del bronce para demostrar el alcance y la actualidad que tiene, para hacer una especie de salvaguarda patrimonial, porque el bandoneón es una parte esencial de nuestra identidad”, afirmó.

Adrián y Daniel Ruggiero, impulsores de la Asociación Civil Fábrica Argentina de Tango, organizan cada año el festival que lleva el nombre de su padre y que en su cuarta edición se extiende por once jornadas en Buenos Aires y Rosario

Una celebración del bandoneón

La programación arranca el jueves 17 con el Dúo Solera-Avalos —integrado por el argentino Rodrigo Avalos y la bandoneonista panameña Heyni Solera— en El Escritorio de Melos, Juan D. Perón 1560. El sábado 19, el CAFF recibe a Violentango y al Milagros Caliva Trío. El domingo 20 la actividad se desdobla: en Buenos Aires, Ruggiero/López toca en Naesqui, Charlone 1400, con entrada libre; en Rosario, el espacio Fueyeritos —que trabaja con jóvenes de entre 8 y 24 años, varios sin instrumento propio— ofrece un concierto en La Casa del Tango, avenida Illia 1750, a las 11.

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El martes 22, en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), el bandoneonista Pablo Jaurena presenta Fueyerías, proyecto que reunió a más de 30 bandoneonistas de cinco países y tres continentes. La propuesta combina música en vivo con relatos sobre el origen de las obras y la historia del instrumento, y convoca a invitados como Ignacio Varchausky, Daniel Ruggiero y Gaspar Tatián, entre otros. La entrada es libre.

El miércoles 23, la Carbonera Cine (Carlos Calvo 299) programa la proyección de Rompelo Tano, documental dirigido por Augusto De Antoni. Tras la función, el bandoneonista Jaime Granda presentará su investigación sobre la escritura eficiente de Osvaldo Ruggiero para la fila de bandoneones en la orquesta típica, trabajo que forma parte de su tesis académica. El jueves 24, el Quinteto Criollo González Calo y el poeta y cantor Juan Serén actuarán en la Escuela Municipal de Avellaneda (EMPA), con entrada libre. El viernes 25, Flor de Lío y Nelson Ibarra tocan en Naesqui, también con acceso gratuito.

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El legado de Osvaldo Ruggiero inspira cada edición del festival que lleva su nombre, un ciclo que desde su primera edición se propone como espacio de resistencia cultural y proyección del bandoneón en Argentina

La jornada de cierre, el domingo 27, tendrá lugar en la Asociación Correntina General San Martín, Paraguay 5131. A partir de las 19, el DJ Damián Sánchez seleccionará discos originales en vinilo para recrear el clima de las milongas porteñas; a las 21 se suma la Orquesta Típica Sentimental y Canyengue con un repertorio dedicado al tango de las décadas de oro. Jubilados, menores de 16 años y estudiantes ingresan sin cargo.

El organizador Juan Manuel López sintetiza el espíritu del ciclo: “El Festival de Bandoneón Osvaldo Ruggiero nació como un espacio de salvaguarda, difusión, promoción y desarrollo del bandoneón”, con la aspiración de establecerse como plataforma anual de resistencia cultural y de proyección internacional.

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