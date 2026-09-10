Italia se convierte en el sexto país de Migración Laboral: Casi 100 salvadoreños viajarán para ejercer sus carreras

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, junto a representantes institucionales y diplomáticos durante el anuncio de la incorporación de Italia como sexto país del Programa de Migración Laboral (Cortesía: @PrensaMiTrabajo).

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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, encabezado por el ministro Rolando Castro, anunció oficialmente este día 10 de septiembre la incorporación de Italia como el sexto destino dentro del Programa de Migración Laboral.

Esta iniciativa, que busca fomentar una movilidad ordenada, segura, circular y digna, consolida los esfuerzos del país centroamericano por expandir las fronteras del empleo formal para sus ciudadanos, uniendo este nuevo destino europeo a países como:

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Estados Unidos

Canadá

Costa Rica

Francia

España.

Durante el acto, la presidenta de la Fondazione Orizzonti, Roxana Hernández, enfatizó que este esfuerzo va más allá de la movilidad geográfica o laboral tradicional. A través de una video llamada desde Italia destacó el compromiso de las instituciones de ambos países, señaló que el proyecto nace de la premisa de dignificar la vida de las personas mediante el desarrollo de sus competencias, el fortalecimiento lingüístico y el respeto a sus derechos.

La presidenta de la Fondazione Orizzonti, Roxana Hernández, ofreció un mensaje por videollamada desde Italia para dar la bienvenida al primer contingente salvadoreño. Infobae Centroamérica/ Elizabeth Minero.

El modelo de migración circular promovido por El Salvador e Italia tiene como principio fundamental que la partida no implique una ruptura definitiva con el país de origen. Al contrario, se busca que los profesionales, especialistas y técnicos salvadoreños adquieran valiosa experiencia internacional, perfeccionen sus capacidades y, al término de sus contratos, regresen a El Salvador para transferir esos conocimientos a sus comunidades locales.

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En esta primera fase, un contingente de cerca de 100 trabajadores viajará de forma escalonada hacia las ciudades italianas de Somma Lombardo y Asti.

Por su parte, el ministro Rolando Castro destacó que los trabajadores salvadoreños viajan en condiciones de plena dignidad, respaldados por un marco de derechos laborales equitativo y con prestaciones que aseguran una estadía adecuada en el extranjero. Castro reiteró el compromiso institucional de dar un seguimiento permanente a cada compatriota durante el desarrollo de sus labores en el exterior.

Una infografía de Infobae detalla la incorporación de Italia como sexto destino del programa de movilidad laboral de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre las declaraciones de Raquel Morán

Un momento central de la jornada estuvo marcado por la intervención y el testimonio de Raquel Morán, una joven de 29 años originaria del distrito de Mejicanos, en San Salvador, quien forma parte del primer contingente de profesionales que viajará a territorio italiano. Morán fue elegida como beneficiaria para desempeñarse profesionalmente en el área de la salud como enfermera graduada en la República de El Salvador.

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En una entrevista concedida a Infobae la joven enfermera brindó detalles sobre la preparación técnica e idiomática requerida para calificar en el programa. Morán explicó que el proceso de formación y tramitación tomó alrededor de seis meses de trabajo continuo, período durante el cual el Ministerio de Trabajo se encargó de orientar a los aspirantes con la documentación requerida, mientras que la Fondazione Orizzonti desempeñó un papel clave en la capacitación del idioma italiano.

Respecto al desarrollo de sus labores en Europa, Morán confirmó que su contrato inicial se extenderá por un período de un año. Resaltó lo significativo que resulta ejercer la profesión que estudió en su país natal en un entorno internacional:

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“Para mí es un privilegio desempeñarme como enfermera en otro país. Sabemos que no a todos se les da la oportunidad de que, cuando viajan, puedan ejercer lo que estudiaron en su patria. En mi caso, siempre tuve el anhelo de viajar, y saber que podré conocer otro país y desempeñarme en mi carrera me llena de orgullo”, expresó a Infobae.

Raquel Morán, enfermera salvadoreña de 29 años, comparte su testimonio durante el lanzamiento del nuevo destino laboral hacia Italia. Infobae Centroamérica/ Elizabeth Minero.

Finalmente, al ser consultada sobre las alternativas para las personas que consideran emprender trayectos irregulares por falta de empleo, Morán dirigió un mensaje directo a la juventud salvadoreña. Exhortó a sus compatriotas a acercarse a las instituciones oficiales, actuar con constancia y no perder la esperanza. “Que tengan fe y se aboquen a Dios, y también que busquen al Ministerio de Trabajo. Realmente las oportunidades están allí, solo tenemos que saber tomarlas, tener paciencia y mucha constancia”, concluyó la profesional.

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