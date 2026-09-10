Sobrevivió a un intento de asesinato, escribió sobre el traumático evento y ahora recibirá la medalla del Premio Nacional del Libro

Salman Rushdie recibirá la medalla del Premio Nacional del Libro

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Salman Rushdie, ciudadano estadounidense desde hace una década, recibirá un galardón literario reservado para la élite de los escritores estadounidenses: la medalla del Premio Nacional del Libro por su trayectoria.

“Aunque viví aquí durante muchísimos años antes de obtener la ciudadanía y la tarjeta de residencia, la ciudadanía me hizo sentir de repente una conexión con Estados Unidos mucho más profunda que antes. Y creo que hay algo similar en este premio”, dijo Rushdie, de 79 años, oriundo de Bombay (antes Mumbai), quien emigró a Inglaterra en su adolescencia y ahora vive en Nueva York con su esposa y también escritora, Rachel Eliza Griffiths.

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“Recuerdo que alguien me dijo que cuando Raymond Carver recibió un importante premio estadounidense, se describió a sí mismo como alguien que ya estaba ‘presente en la literatura’. Y pensé: ‘Tal vez yo también esté presente en la literatura estadounidense’”, añadió Rushdie durante una reciente entrevista por Zoom.

Kiran Desai, amigo de toda la vida y también escritor (e inmigrante indio), le entregará a Rushdie su medalla en la ceremonia de los Premios Nacionales del Libro que se celebrará en Manhattan el 18 de noviembre, donde se otorgarán premios en cinco categorías competitivas. Rushdie es el trigésimo noveno ganador del premio a la Contribución Distinguida a las Letras Estadounidenses, otorgado por la Fundación Nacional del Libro, una organización sin fines de lucro. Además, es el cuarto galardonado nacido fuera de Estados Unidos, después del canadiense Saul Bellow, la chilena Isabel Allende y el sueco Art Spiegelman.

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En la ceremonia de noviembre, la fundación también homenajeará a la pediatra y activista por la alfabetización Perri Klass, galardonada este año con el Premio Literario por su destacada contribución a la comunidad literaria estadounidense. Entre los ganadores anteriores se encuentran Maya Angelou, Terry Gross y Roxane Gay. A la reconocida promotora de libros y alfabetización Dolly Parton se le ofreció el premio en varias ocasiones en los últimos años, pero lo rechazó.

El autor Salman Rushdie posa durante una sesión fotográfica previa a la presentación de su libro "Cuchillo: Meditaciones tras un intento de asesinato" en el Deutsches Theater de Berlín, Alemania, el 16 de mayo de 2024 (REUTERS/Fabrizio Bensch)

«Ella rechazó amablemente cada vez, diciendo que no necesitaba ese reconocimiento», declaró Ruth Dickey, directora ejecutiva de la fundación, a la agencia Associated Press. Parton falleció el mes pasado a los 80 años.

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Recuérdenlo por sus libros

Cuando se le preguntó a Rushdie si pensaba a menudo en su legado, mencionó a su difunto amigo Martin Amis y expresó su deseo de dejar una estantería llena de libros con su propio nombre. Rushdie ha publicado más de veinte, entre ellos «Los hijos de la medianoche», ganadora del Premio Booker y considerada una de las mejores novelas contemporáneas. Sin duda, muchos lo recordarán por «Los versos satánicos», publicada en 1988, cuyas referencias al profeta Mahoma provocaron protestas de musulmanes de todo el mundo y una fatua del ayatolá Ruhollah Khomeini de Irán, que pedía la muerte del autor.

Rushdie parecía estar fuera de peligro en los últimos años hasta que fue apuñalado repetidamente en el escenario en 2022, durante un festival literario en el oeste de Nueva York. Un jurado estatal declaró al agresor, Hadi Matar, culpable de intento de asesinato. Un jurado federal lo declaró culpable de terrorismo transnacional y de brindar apoyo material a Hezbolá, el grupo militante chiíta del Líbano. Desde entonces, Rushdie ha publicado unas memorias sobre el ataque, «Cuchillo», y la colección de relatos «La undécima hora».

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La única nominación competitiva de Rushdie al Premio Nacional del Libro se produjo en 2024, por “Knife”. (“Midnight’s Children” y otros libros anteriores se publicaron antes de que Rushdie fuera elegible). “Knife” es la base de un documental homónimo de Alex Gibney sobre el autor que se estrenará el 17 de septiembre.

«La extensa obra de Salman Rushdie es una celebración del poder de la literatura para moldear narrativas, construir puentes y crear conexiones que trascienden fronteras, generaciones e identidades», declaró Dickey en un comunicado el jueves. «Las novelas y colecciones de cuentos de Rushdie se desarrollan en paisajes reales e imaginarios, y su escritura se nutre de su especificidad, ofreciendo a los lectores acceso a historias de una honestidad implacable, cultural, política y geográficamente diversas».

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El autor de "Hijos de la medianoche" y "Los versos satánicos" será distinguido en noviembre en Nueva York por su aporte a la literatura y su defensa de la libertad de expresión

Su vida se desarrolla en tres capítulos

El autor se considera un escritor urbano y su vida una historia dividida en tres partes: el sur de Asia, Londres y Nueva York. La fatwa lo obligó a esconderse durante años e incluso le granjeó la reputación de ser un hombre solitario. Sin embargo, es el más público y cosmopolita de los escritores, que se siente como en casa en entornos urbanos y grandes reuniones, inspirado por el conflicto, la diversidad y la imprevisibilidad de las grandes ciudades.

Gran parte de la obra de Rushdie se desarrolla fuera de Estados Unidos: «Los hijos de la medianoche» es una de las novelas más representativas de la India poscolonial, y «Los versos satánicos» transcurre en Londres e India, entre otros lugares. Sin embargo, Rushdie afirma que ser un escritor «estadounidense» no significa ambientar sus libros únicamente en este país. Se inscribe en una larga tradición de escritores inmigrantes, como Bellow o autores más jóvenes como Jhumpa Lahiri y Yiyun Li.

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«Yo era un escritor inmigrante en Inglaterra, y ahora soy un escritor inmigrante en Estados Unidos», dice. «Los escritores estadounidenses vienen de todas partes, ¿verdad?... La lista es larga. Hay escritores vietnamitas y escritores africanos. Y creo que eso ha enriquecido enormemente la literatura estadounidense en mi época».

Fuente: AP