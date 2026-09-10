El dato sobre el extremo despiste de Franco Colapinto en Monza que destaca más su remontada: “Pensé que iba a tener que retirarme”

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Franco Colapinto había sorprendido en las dos largadas del Gran Premio de Italia y parecía que su jornada en Monza iba a ser histórica. Tras tocar el tercer lugar, cayó al cuarto y daba pelea por sostenerse cuando todo se desmoronó. Perdió el control del A526 en el giro 6 y perdió en un abrir y cerrar de ojos 12 lugares. La empañada jornada de ese momento terminó con una sonrisa porque el argentino peleó durante las siguientes 47 vueltas para superar a siete contrincantes y terminar en los puntos con un destacado 9° lugar.

Lo que se conoció luego realza aún más ese rendimiento: el corredor de 23 años sufrió daños severos que lo hicieron pensar en abandonar, pero finalmente decidieron con el equipo probar una configuración distinta de su Alpine que le dio un gran resultado, a punto tal que terminó recortando notablemente la diferencia con Arvid Lindblad (finalizó 8°) y por algunos tramos tuvo esperanzas de llegar al cierre de la carrera con chances de pelearle la posición.

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“Seguía muy de cerca a Max (Verstappen) cuando sufrí un fuerte derrape en la entrada de la curva 6 y me fui largo hacia la grava. Afortunadamente evitamos el muro, pero el comportamiento del coche cambió después del incidente, por lo que probablemente sufrimos daños en el fondo plano. A partir de ahí, simplemente intenté recuperar la concentración y sumar puntos para el equipo”, lo había explicado el propio Colapinto en declaraciones que difundió el equipo de prensa de Alpine tras la carrera del domingo.

En las últimas horas, el portal especializado GPBlog aportó declaraciones del argentino post carrera que permiten entender cómo logró mejorar la performance de su A526 número 43° a pesar de los severos daños: “Todavía no entiendo muy bien qué pasó. Perdí el control del auto de manera muy brusca, pasé a toda velocidad por la grava, sufrí muchos daños, pensé que iba a tener que retirarme, y luego volvimos a la pista; ajustamos un poco el auto con las herramientas, lo cerramos un poco más y le dimos un poco más de resistencia al aire, y logramos sumar puntos”. Franco reconoció por entonces que “simplemente perdí el control del auto por completo en las curvas 5 y 6″ de la “nada”.

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Tras su batalla en los puestos de adelante en el inicio, Colapinto se despistó y tuvo un notable rendimiento para recuperarse (Foto: Reuters/Guglielmo Mangiapane)

Un día antes de salir a pista para estrenar el Madring, Colapinto volvió a tocar el tema en una entrevista con Fox Sports desde el Gran Premio de España: “Lo sigo viendo como un error porque soy el que maneja. Es un poco difícil porque yo trato de entender el porqué o buscar una razón por la que pasó o pudo haber pasado. Si fuera de vuelta e hiciera de vuelta esa curva en ese momento de la carrera, sigo sin entender el por qué, me pasó eso. Lo cual no me gusta, porque me gusta entender por qué pasan las cosas”.

“Es una situación de carrera, de largada, de gomas frías, traseras sobrecalentadas por la cantidad de burnouts (quemar goma) que habíamos hecho, aire sucio en una curva rápida... Pero es una parte que no usamos energía, saliendo de esa curva no usamos energía. Entonces, solamente tenés 500 caballos, no tenés siquiera mucha potencia para que el auto haga algo así. No me pasó en todo el fin de semana en esa curva que se me moviera de atrás acelerando y me pasó en la carrera. Por eso es algo muy difícil de predecir y fue lo que hizo al auto bastante difícil de predecir. Fue en una curva y en un momento que fue extraño. Eso es lo que no terminamos de entender. Y cuando no entendés las razones es un poco más complicado. Pero creo que cuando tomás tantos riesgos en una largada, yo que generalmente tomo muchos riesgos en las largadas y me la juego bastante, pueden pasar estas cosas. Y capaz hay que ser simplemente un poco más inteligente y no pelear con autos que al final de la carrera te van a terminar pasando”, agregó.

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Luego de ese inicio de esplendor que lo hizo pelear con los autos de punta por primera vez en la temporada y la posterior salida de pista que le dejó daños severos a su Alpine, Colapinto inició una nueva carrera en Monza con un ritmo imponente que incluso le permitió tener su giro más veloz sobre el final y con tiempos similares a los de su compañero Pierre Gasly, quien no padeció ningún problema mecánico en esa cita.

Luego de su despiste, dejó atrás a Liam Lawson (ingresó a boxes) y recién en la vuelta 16 pasó a su primer auto con la reconfiguración del monoplaza: pasó a Carlos Sainz. Superó a Esteban Ocon en el 21° giro e inmediatamente a Nico Hülkenberg. Con 29 vueltas en el contador, aprovechó el fin del virtual safety car para dejar atrás a Ollie Bearman y Gabriel Bortoleto en la misma recta principal: estaba a ocho segundos de Yuki Tsunoda, el décimo. En la vuelta 41 dejó atrás al japonés de Racing Bulls: estaba a siete segundos de Lindblad. A lo largo de 12 vueltas bajó sus tiempos constantemente (1:24.933 fue su tiempo más veloz en el final) y quedó a menos de tres segundos y medio del británico que finalizó 8°.

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Tras dar vuelta la página de lo sucedido, y con un elogio del jefe Flavio Briatore sobre la espalda por lo hecho en Italia (“Realizó una carrera brillante para remontar y sumar puntos valiosos”), el argentino tendrá un examen de riesgo en España con el estreno de un circuito que genera temor entre los pilotos. Este viernes, desde las 8.30 de Argentina, afrontará la primera práctica del Gran Premio de Madrid.