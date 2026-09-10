Economía

El banco digital más grande de América Latina lanza una cuenta global y no descarta un desembarco en la Argentina

Con 140 millones de clientes, Nu lanza un servicio para usuarios con actividad financiera internacional que permite operar desde una única app. Su fundador, David Vélez, explicó las chances que existen para un llegada al mercado argentino que se sume a las operaciones en Brasil, Colombia, México y, desde ahora, EEUU

David Vélez viste un suéter morado y pantalón gris, de pie y con las manos en los bolsillos frente a ventanales de oficina
David Vélez, fundador y director ejecutivo de la plataforma financiera Nubank, durante la presentación en Miami
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Nu, el banco digital más grande de América Latina con 140 millones de clientes en Brasil, México y Colombia, presentó en Miami una nueva cuenta multidivisa para mover dinero sin comisiones en 35 países, entre ellos la Argentina. También anunció su lanzamiento oficial en Estados Unidos, tras haber recibido la autorización de las autoridades regulatorias. El anuncio se realizó en el Nu Stadium, el estadio del Inter Miami donde Lionel Messi convoca a fans de todo el mundo cada semana y la entidad financiera es main sponsor.

“En todos los países del mundo la necesidad es la misma. Los clientes quieren que los traten bien y la eficiencia que nos permite la tecnología habilitó la reinvención de los servicios financieros. Hay miles de millones de personas en el mundo que siguen yendo a la sucursal. Estamos listos para ir más allá y armar una red de pagos global”, dijo David Vélez, fundador de Nu, durante la presentación de los nuevos servicios.

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Velez quiere que enviar dinero de un país a otro “sea tan sencillo y transparente como mandar un mensaje de Whatsapp. Y asegura que el futuro de la banca mundial estará en las empresas con dos características: “Ser nativos digitales y ser obsesivos con lo que necesita el cliente, no con lo que precisa el banco”.

Desembarcar en la Argentina

En el sistema financiero argentino es sabido que Nu estuvo a punto de desembarcar en dos oportunidades: la primera en 2019, donde armó un equipo pero luego se frenó el plan cuando Alberto Fernández se impuso a Mauricio Macri en las elecciones. La segunda, más reciente, ocurrió cuando Nu planeó comprar Brubank, el banco digital fundado por Juan Bruchou.

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Ante la consulta de Infobae, Vélez dijo que hoy “no hay negociaciones” en la actualidad para quedarse con una entidad argentina. Pero convalidó las dos oportunidades truncas del pasado. “Es cierto, Argentina iba a ser nuestro tercer país después de México y Brasil, y con las elecciones de 2019 las condiciones cambiaron completamente y nos fuimos para Colombia.”

“Pero siempre hemos tenido muchísimo interés en Argentina. Es un mercado muy grande, es un mercado que tiene mucha falta de acceso a servicios financieros, especialmente en la parte de crédito, es un mercado que tiene un talento excepcional, entonces en términos de talento hemos mantenido equipos en Argentina”, señaló Velez.

Si bien están atentos a “oportunidades”, su foco en este momento apunta a “construir desde cero, porque es la forma de controlar mejor la experiencia a pesar de que tal vez sea un poco más lento, creo que en el largo plazo nos lleva más lejos”. Por motivos sobre los cuales Vélez no dio detalles, la gestión de Brubank no prosperó.

La apuesta global

Diseñada como una cuenta “todo en uno”, Nu Global es la apuesta del banco digital para captar a usuarios que manejan dinero entre distintos países, en un contexto en el que la compañía busca ampliar su alcance más allá de América Latina. La propuesta apunta a resolver operaciones cotidianas vinculadas con cobros, pagos y transferencias transfronterizas desde una sola aplicación.

La operación no involucra a ninguna entidad local ni requiere de ninguna licencia en Argentina. La cuenta se registra en una entidad suiza, Sygnum Bank, y los fondos depositados en ella se convierten en dólares digitales (USDC) o euros digitales (EURC), dos stablecoins atadas al valor del dólar y del euro. Sobre esos saldos, Nu promete un rendimiento diario de 3,50% anual en USDC y de 2,20% anual en EURC. El producto también incluye una tarjeta virtual Mastercard para realizar consumos internacionales.

La compañía sostuvo además que Nu Global permitirá enviar y recibir dinero entre más de 35 países, con una primera etapa enfocada en Europa y América Latina. La cuenta también ofrecerá acceso a la compra y tenencia de algunos activos digitales, entre ellos Bitcoin y Ethereum, integrados dentro de la misma aplicación. Con este lanzamiento, Nu busca sumar una unidad de negocios vinculada a pagos internacionales y gestión de dinero en múltiples monedas.

En los tres países donde ya opera en forma directa sale a competir fuerte en el segmento de las remesas. Desde EEUU se podrán enviar transferencias en dólares a Brasil, México o Colombia que se recibirán en reales, pesos mexicanos o colombianos. En el medio de ese proceso, el cambio se hará a través de criptomonedas.

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