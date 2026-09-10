Guatemala

Operativo antinarcótico en Guatemala deja un soldado muerto, dos heridos y dos agentes retenidos al norte del país

La intervención antinarcóticos en Semox I, Valle Verde y el volcán Semox derivó en un ataque con armas y machetes, con un militar grave, policías lesionados y una evacuación aérea prevista desde Fray Bartolomé

Varios agentes de policía con parche de la bandera de Guatemala y enfermeras rodean a una persona difuminada sobre una camilla.
Agentes de la Policía Nacional Civil y enfermeras guatemaltecas auxilian a un paciente en un centro de atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ejército de Guatemala confirmó este jueves la muerte de un soldado, un militar herido, un agente de la PNC lesionado y dos policías retenidas durante un ataque armado contra un operativo antinarcóticos en Las Verapaces, una acción que buscaba erradicar cultivos ilícitos y que, hasta ahora, sigue sin un punto exacto confirmado de manera oficial.

En esa misma zona, las autoridades ya habían intervenido en marzo y localizaron 19 campos de cultivo, además de erradicar 637.160 arbustos de hoja de coca, según datos oficiales de la Policía Nacional Civil citados en el texto de origen. Los sobrevuelos realizados desde julio también habían permitido detectar extensiones de arbustos de coca y presuntos narcolaboratorios en sectores de Alta Verapaz.

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A través de un comunicado, la institución castrense indicó que sus unidades participaban en operaciones del Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala junto con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. El despliegue consistía en la “búsqueda, localización y erradicación de plantaciones de cultivos ilícitos” para debilitar estructuras del crimen organizado transnacional.

La operación incluía plantaciones de marihuana, hoja de coca y amapola. Durante esas acciones, las fuerzas de seguridad fueron atacadas por “presuntos líderes de estructuras criminales”, según el parte oficial.

El dato central informado por el Ejército fue este: “Preliminarmente, se reporta un soldado fallecido, un soldado herido, un agente de la Policía Nacional Civil herido y dos agentes de la Policía Nacional Civil retenidas”. La institución añadió que sus unidades estaban en proceso de salir del área “para proteger la integridad de la población”.

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Una oficial militar, vestida con uniforme de camuflaje y boina, aparece en pantalla. Se sitúa frente a la bandera de Guatemala y otro estandarte con un escudo del Ministerio de la Defensa Nacional. El fondo incluye elementos gráficos con la leyenda 'Gobierno de la República Guatemala'. El video inicia con la presentación del logo del Ministerio de la Defensa Nacional. Se observa a la oficial hablando directamente a la cámara. Este contenido presenta una declaración oficial.

El operativo se desarrollaba sobre cultivos de marihuana, coca y amapola

Hasta el momento del reporte, el Ejército no identificó al soldado fallecido ni precisó el paradero de las dos agentes retenidas. Tampoco detalló el lugar exacto del enfrentamiento, con el argumento de que la situación seguía en desarrollo.

Según versiones difundidas por medios locales y usuarios de redes sociales en Alta Verapaz, el ataque habría ocurrido en el municipio de Chahal, en las aldeas Semox I, Valle Verde y el sector conocido como volcán Semox. Esas referencias no contaban todavía con confirmación oficial completa.

De acuerdo con esa información, cuando las unidades avanzaban hacia las áreas identificadas, un grupo de pobladores bloqueó el paso. Poco después, hombres armados dispararon desde las montañas y también se registraron agresiones con machetes y otros objetos.

Esas mismas versiones sostienen que dos militares fueron alcanzados por proyectiles. Uno murió cuando era trasladado e ingresaba al hospital de Fray Bartolomé de las Casas, mientras que el otro permanecía hospitalizado en estado grave.

También se indicó que un inspector de apellido Salazar, adscrito a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, sufrió una herida en la cabeza tras un ataque con machete. El intercambio de disparos, según lo que circula entre medios locales, se habría extendido por más de cinco minutos.

Los heridos habrían sido llevados a una pista de aviación ubicada en jurisdicción de Fray Bartolomé de las Casas. Desde allí se preveía su evacuación por vía aérea hacia centros de atención especializada.

Hasta ahora no se han informado detenciones vinculadas con el ataque. Las autoridades tampoco han confirmado oficialmente el lugar exacto de los hechos ni han ampliado la situación de las agentes retenidas.

El episodio ocurrió en una región donde las autoridades ya habían desarrollado acciones contra cultivos ilícitos meses atrás y donde el objetivo declarado del CICNAG es debilitar a estructuras del crimen organizado transnacional que operan en Las Verapaces. Al cierre de la información, la situación seguía en desarrollo y las instituciones involucradas no habían ampliado detalles sobre la retención de las agentes ni sobre el alcance final del enfrentamiento.

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