Los cuadros de Renoir pueden valer una fortuna, pero cuando son robados su valor es descepcionante

Dos pinturas de Renoir robadas del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer siguen desaparecidas tras el robo ocurrido en la Riviera francesa

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Dos pinturas de Renoir robadas de un pequeño museo francés aún no han sido recuperadas, pero si los ladrones esperan sacar provecho de las obras, les resultará muy difícil encontrar un comprador.

Vender arte robado y conocido es imposible en una casa de subastas o a través de otros canales públicos sin levantar sospechas. Incluso en el mercado clandestino, el valor se desploma. Y, a diferencia de otros objetos llamativos como las joyas, los cuadros no pueden cortarse y venderse por partes sin perder todo su valor.

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Expertos en delitos de arte subrayan que la mayoría de los compradores simplemente no quiere esa responsabilidad. En resumen, la realidad no se parece en nada a las películas.

La gente siempre piensa que existe una especie de personaje tipo Dr. No de la película de James Bond. Pero eso es Hollywood. En el mundo real, no hay coleccionistas así, explicó Arthur Brand, un detective privado de arte radicado en los Países Bajos.

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Brand, que ha investigado delitos de arte durante unos 20 años, explica que a menudo nadie tocará el arte robado, en particular las obras más conocidas. A veces eso significa que pinturas valoradas en millones de dólares quedan, en la práctica, sin valor una vez que están fuera del museo, añadió, o al menos reducidas a una pequeña fracción del precio.

El robo en el Museo Renoir —la última casa del pintor Pierre-Auguste Renoir en la Riviera francesa— ocurrido el martes es un nuevo delito de arte de alto perfil dirigido contra colecciones en todo el mundo, y los expertos advierten que podría haber más.

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Esto es lo que sabemos.

Dónde podrían terminar los Renoir

El alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, dijo que un grupo de ladrones bien equipados robó un total de cuatro pinturas de Renoir del museo de su localidad el martes. Pero dejaron caer dos de ellas —el Retrato de Madame Pichon de Renoir y Coco leyendo— en el jardín del museo antes de huir, informó la fiscalía en un comunicado. La policía sigue buscando a los responsables. Mientras tanto, el Retrato de Madame Colonna Romano y Joven en el pozo, de Renoir continúan desaparecidos.

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Masson estimó el valor de las obras de Renoir robadas el martes, en conjunto, en 9 millones de euros (10,5 millones de dólares).

El mercado del arte considera casi imposible vender cuadros de Renoir robados en subastas o canales públicos sin levantar sospechas. En la imagen, "Madame Colonna Romano", una d elas obras robadas

Pero la probabilidad de obtener ganancias con un golpe así es extremadamente baja, señaló Erin Thompson, profesora de delitos de arte en el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York. Y en los casos que terminan con arrestos, la conclusión habitual es que los ladrones son personas que son buenas robando cosas y malas pensando en las consecuencias, agregó.

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Algunos podrían intentar ganar dinero con los robos de otras maneras, como exigiendo un rescate o buscando un pago del seguro. Pero Thompson explica que muchos museos no tienen seguro porque es demasiado costoso. Por eso esa práctica es tan rara en Estados Unidos, por ejemplo, y sería difícil negociar con aseguradoras en otros lugares sin que los ladrones se incriminen.

Como resultado, si no se entregan o se recuperan de otro modo, las pinturas robadas pueden permanecer ocultas o, en algunos casos, terminar destruidas para eliminar pruebas, señaló Thompson.

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Brand, que colabora con regularidad con las fuerzas del orden en sus investigaciones sobre delitos de arte, afirma que aun así ha visto casos limitados de pinturas robadas circulando en el hampa, quizá como pagos parciales por productos como drogas. Y, según las leyes de cada país, indicó que la promesa de devolver el arte ha llevado a reducciones de condena por otros cargos.

Christopher Marinello, abogado y fundador de Art Recovery International, añadió: “Algún delincuente más avispado lo adquirirá como una carta para salir de la cárcel, una especie de ficha de negociación. Así que si algún narcotraficante llega a ser arrestado, puede negociar con el fiscal y decir: ‘Escuche, deme una condena menor y le mostraré dónde están estos Renoir’. Y eso siempre ha funcionado y volverá a funcionar”.

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Los cuadros son más difíciles de ocultar y vender que las joyas

Las pinturas robadas son mucho más difíciles de convertir en ganancias que otras joyas de la corona de los museos, literalmente.

Los objetos con piedras preciosas y metales se han convertido cada vez más en objetivo de robos porque pueden fundirse o desarmarse en partes. El año pasado, por ejemplo, un puñado de expertos advirtió que ese podría ser el destino del impactante robo de joyas de la corona en el Museo del Louvre en París, al señalar que, si se hace con éxito, piezas más pequeñas podrían salir a la venta más adelante como parte de un nuevo collar, aretes u otras joyas sin llamar demasiado la atención.

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Pero, por supuesto, esas piezas perderían su valor histórico y, si realmente se vendieran, probablemente alcanzarían solo una fracción de su valor original. Los expertos también advierten que, en general, está lejos de ser un proceso sencillo, y que las gemas aún podrían identificarse por características como la claridad, por ejemplo.

Expertos en delitos de arte afirman que las obras robadas de Renoir pueden quedar casi sin valor una vez fuera del museo. "Mujer joven en el pozo" sigue sin aparecer

Aparte de una corona imperial con esmeraldas encontrada fuera del museo el día del robo de octubre de 2025, las joyas sustraídas siguen sin recuperarse.

Las pinturas, en cambio, no tienen el mismo valor como mercancía que potencialmente pueda dividirse. Es un lienzo con algo de pintura al óleo vieja. No se puede retocar. No se puede revender salvo por lo que es, explicó James Ratcliffe, experto en robos de arte del Art Loss Register.

Un incremento general en los delitos de arte

Ratcliffe y otros señalan que eso no ha detenido los robos de pinturas famosas y otras obras de arte en museos. A principios de este año, por ejemplo, tres piezas de Renoir, Cézanne y Matisse valoradas en millones de euros fueron robadas en Italia, antes de ser recuperadas el mes pasado.

Ratcliffe indica que los museos pequeños, en particular, son más difíciles de proteger porque quizá no tengan los fondos necesarios para invertir en la tecnología más reciente, o están ubicados en edificios históricos donde instalar nuevas medidas de seguridad puede requerir más tiempo y esfuerzo.

Aun así, las presiones se acumulan, y algunos advierten que podrían producirse futuros casos de robo de arte mientras persistan las vulnerabilidades.

Marinello, quien insiste en que ya es hora de reforzar la seguridad y la aplicación de la ley, afirmó: “Debemos cambiar la manera en que tratamos a los museos pequeños y a los museos en casas de campo antes de perder nuestro patrimonio cultural de forma permanente. Se supone que debemos preservar nuestro patrimonio cultural, no permitir que los delincuentes se lleven lo que quieran y nos usen como centros comerciales”.

La editora de AP Angela Charlton contribuyó a este reportaje desde París.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Fuente: AP.

Fotos: AP Foto/ Philippe Magoni y City of Cagnes-sur-Mer vía AP.