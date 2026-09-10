Economía

El dólar operó estable en la rueda previa a la licitación de deuda del Tesoro

El dólar mayorista cerró a $1.513 y una brecha de 25,1% con el techo de las bandas. Al público siguió a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal

Dólares
El dólar mayorista sube 4% en lo que va de 2026.
Guardar

El dólar mayorista tuvo este jueves una baja marginal de 50 centavos, a $1.513, en una sesión con USD 548,3 millones en el segmento de contado.

La oferta fue suficiente para extender la estabilidad cambiaria, con la liquidez del mercado pendiente de la licitación de bonos del Tesoro que se efectuará este viernes, con un menú de títulos con vencimiento durante la actual administración, para renovar deuda por 8,1 billones de pesos.

PUBLICIDAD

El Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias en los 1.892,99 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 379,99 pesos o 25,1% de dicho límite teórico para la flotación.

“Tras el reacomodamiento de ayer, el dólar mayorista arranca más estabilizado en torno a los $1.512, mientras los operadores monitorean la dinámica en el nivel de coberturas. Ello se debe a que la retracción reciente de las tasas en pesos, aún cuando se anticipa que la inflación aflojaría otro escalón, podría abrir espacio a que se reactive una vez más la pulseada dólar versus tasas”, afirmó el economista Gustavo Ber.

PUBLICIDAD

Un reporte de Max Capital detalló que “el Tesoro ofrecerá únicamente bonos que vencen durante la actual administración en la licitación de mañana, repitiendo la estrategia de las últimas dos licitaciones y limitando así la emisión de bonos ARS largos, que habían estado bajo presión ante un evidente exceso de oferta. Creemos que el Gobierno debería poder alcanzar un rollover cercano al 100% y esperamos que la mayor parte del interés se concentre en la Lecap de noviembre”.

“La emisión de deuda corporativa está recuperando impulso, con YPF colocando USD 1.200 millones ayer, luego de la emisión de Tecpetrol el martes. Con esta operación, el total de emisiones corporativas de deuda en USD alcanzó USD 16.500 millones desde noviembre de 2025. La provincia de San Juan sería la próxima en acceder a los mercados internacionales”, añadió Max Capital.

Colocación de ON y bonos provinciales desde 2024.
Colocación de ON y bonos provinciales desde 2024.

El dólar al público finalizó sin variantes a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El dólar blue avanzó cinco pesos o 0,3%, a 1.545 pesos.

“Por el momento no vemos un riesgo cambiario que el Gobierno no pueda controlar. No estamos viendo señales que hagan pensar en una corrida ni en un salto discreto del tipo de cambio, por lo que hoy no aparece un desequilibrio que permita anticipar un movimiento de ese tipo”, afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

“El principal factor a monitorear hacia adelante va a ser el escenario político. La definición del candidato opositor y, posteriormente, cómo se vayan dando los resultados en cada provincia con el desdoblamiento electoral van a ser elementos importantes para evaluar si cambia o no la percepción del mercado sobre el esquema cambiario y las reservas. Pero, con la información disponible hoy, no vemos un riesgo inminente de corrección cambiaria”, estimó Emilio Botto.

Las nulas expectativas de devaluación tuvieron su capítulo en el mercado de dólar futuro, donde todos los contratos reflejaron bajas marginales en un rango de 0,1% a 0,2%, con negocios por el equivalente a USD 1.011 millones, según datos a A3 Mercados. Las posiciones para fin de septiembre cedieron un peso, a 1.527,50 pesos.

Invecq Consultora Económica indicó que “el Banco Central continuó sumando reservas, aunque a un ritmo más moderado. Más allá del menor volumen, el dato relevante es que la entidad logre sostener el sesgo comprador en el mercado, aun en un cuatrimestre con baja estacionalidad por el lado de la oferta”.

“Los datos apuntan a una inserción externa más diversificada y menos dependiente del ciclo agropecuario y del clima, cuya consolidación descansará en la continuidad de las inversiones, en el desarrollo de infraestructura que evite cuellos de botella y en la capacidad de las empresas para sostener y ampliar mercados", evaluaron los expertos de PwC Argentina.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAlicitación del Tesorobandas cambiariasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en octubre tras el último dato de inflación

El índice de precios de agosto fijó el porcentaje de suba que el organismo previsional aplicará a los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares durante octubre

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en octubre tras el último dato de inflación

Las canasta básica subió casi un punto por sobre la inflación y una familia tipo ya necesita $1,6 millones por mes para no ser pobre

Los precios de los insumos de primer necesidad siguen aumentando a mayor ritmo que el IPC general. El detalle para cad grupo familiar

Las canasta básica subió casi un punto por sobre la inflación y una familia tipo ya necesita $1,6 millones por mes para no ser pobre

El banco digital más grande de América Latina lanza una cuenta global y no descarta un desembarco en la Argentina

Con 140 millones de clientes, Nu lanza un servicio para usuarios con actividad financiera internacional que permite operar desde una única app. Su fundador, David Vélez, explicó las chances que existen para un llegada al mercado argentino que se sume a las operaciones en Brasil, Colombia, México y, desde ahora, EEUU

El banco digital más grande de América Latina lanza una cuenta global y no descarta un desembarco en la Argentina

Milei, Caputo y Sturzenegger celebraron “el dato de inflación más bajo en 14 meses”

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que se trata del dato más bajo para el mes desde 2017 y el presidente Javier Milei lo felicitó. También lo comentó el ministro, Federico Sturzenegger y el ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos

Milei, Caputo y Sturzenegger celebraron “el dato de inflación más bajo en 14 meses”

La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses

La cifra implicó una desaceleración respecto del 2,1% marcado en julio. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró que se tratara del número más bajo en 14 meses

La inflación en agosto fue de 1,7% y acumuló 33,5% en los últimos doce meses

DEPORTES

Con asistencia de Nico Paz, Como vence al RB Leipzig de Demichelis en su debut en la Champions League: la agenda completa

Con asistencia de Nico Paz, Como vence al RB Leipzig de Demichelis en su debut en la Champions League: la agenda completa

Golpes y patadas: la batalla campal que se desató en un amistoso entre las selecciones femeninas Sub 20 de Chile y Uruguay

El concluyente respaldo de Lautaro Martínez a Messi al hablar sobre las chances que tiene de ganar el Balón de Oro 2026

"Fue una ejecución": el contundente relato del investigador sobre el crimen del Puma Federico Aramburu

El dato sobre el extremo despiste de Franco Colapinto en Monza que destaca más su remontada: “Pensé que iba a tener que retirarme”

TELESHOW

El dolor de Baby Etchecopar por la muerte de su perra Alma, que adoptó tras enviudar: “Me salvaste la vida”

El dolor de Baby Etchecopar por la muerte de su perra Alma, que adoptó tras enviudar: “Me salvaste la vida”

Paula Chaves se refugió en sus amigas y viajó a Mar del Plata para unas minivacaciones

Cuándo será la gran final de Gran Hermano Generación Dorada: todos los detalles

Melody Luz salió al cruce de Mariana Nannis: “Algunas ni volviendo a nacer aprenden a decir perdón”

La pasión desconocida de Uma, la hija de Amalia Granata y Cristian Fabbiani, a los 18 años

INFOBAE AMÉRICA

El continente perdido bajo las montañas que revela un secreto de la Tierra de hace 550 millones de años

El continente perdido bajo las montañas que revela un secreto de la Tierra de hace 550 millones de años

Estudio detecta los mayores niveles de mercurio en sedimentos costeros de Cuba en la Bahía de La Habana y el río Sagua la Grande

Irán capturó un submarino autónomo de Estados Unidos en Ormuz: qué revela sobre la nueva guerra tecnológica

Rocky Balboa, una superestrella del K-Pop y el regreso de Zack Snyder: lo que hay que saber el Festival de Cine de Toronto

Operativo antinarcótico en Guatemala deja un soldado muerto, dos heridos y dos agentes retenidos al norte del país