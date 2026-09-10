El dólar operó estable en la rueda previa a la licitación de deuda del Tesoro

El dólar mayorista sube 4% en lo que va de 2026.

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El dólar mayorista tuvo este jueves una baja marginal de 50 centavos, a $1.513, en una sesión con USD 548,3 millones en el segmento de contado.

La oferta fue suficiente para extender la estabilidad cambiaria, con la liquidez del mercado pendiente de la licitación de bonos del Tesoro que se efectuará este viernes, con un menú de títulos con vencimiento durante la actual administración, para renovar deuda por 8,1 billones de pesos.

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El Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias en los 1.892,99 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 379,99 pesos o 25,1% de dicho límite teórico para la flotación.

“Tras el reacomodamiento de ayer, el dólar mayorista arranca más estabilizado en torno a los $1.512, mientras los operadores monitorean la dinámica en el nivel de coberturas. Ello se debe a que la retracción reciente de las tasas en pesos, aún cuando se anticipa que la inflación aflojaría otro escalón, podría abrir espacio a que se reactive una vez más la pulseada dólar versus tasas”, afirmó el economista Gustavo Ber.

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Un reporte de Max Capital detalló que “el Tesoro ofrecerá únicamente bonos que vencen durante la actual administración en la licitación de mañana, repitiendo la estrategia de las últimas dos licitaciones y limitando así la emisión de bonos ARS largos, que habían estado bajo presión ante un evidente exceso de oferta. Creemos que el Gobierno debería poder alcanzar un rollover cercano al 100% y esperamos que la mayor parte del interés se concentre en la Lecap de noviembre”.

“La emisión de deuda corporativa está recuperando impulso, con YPF colocando USD 1.200 millones ayer, luego de la emisión de Tecpetrol el martes. Con esta operación, el total de emisiones corporativas de deuda en USD alcanzó USD 16.500 millones desde noviembre de 2025. La provincia de San Juan sería la próxima en acceder a los mercados internacionales”, añadió Max Capital.

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Colocación de ON y bonos provinciales desde 2024.

El dólar al público finalizó sin variantes a $1.535 para la venta en el Banco Nación, un máximo nominal. El dólar blue avanzó cinco pesos o 0,3%, a 1.545 pesos.

“Por el momento no vemos un riesgo cambiario que el Gobierno no pueda controlar. No estamos viendo señales que hagan pensar en una corrida ni en un salto discreto del tipo de cambio, por lo que hoy no aparece un desequilibrio que permita anticipar un movimiento de ese tipo”, afirmó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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“El principal factor a monitorear hacia adelante va a ser el escenario político. La definición del candidato opositor y, posteriormente, cómo se vayan dando los resultados en cada provincia con el desdoblamiento electoral van a ser elementos importantes para evaluar si cambia o no la percepción del mercado sobre el esquema cambiario y las reservas. Pero, con la información disponible hoy, no vemos un riesgo inminente de corrección cambiaria”, estimó Emilio Botto.

Las nulas expectativas de devaluación tuvieron su capítulo en el mercado de dólar futuro, donde todos los contratos reflejaron bajas marginales en un rango de 0,1% a 0,2%, con negocios por el equivalente a USD 1.011 millones, según datos a A3 Mercados. Las posiciones para fin de septiembre cedieron un peso, a 1.527,50 pesos.

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Invecq Consultora Económica indicó que “el Banco Central continuó sumando reservas, aunque a un ritmo más moderado. Más allá del menor volumen, el dato relevante es que la entidad logre sostener el sesgo comprador en el mercado, aun en un cuatrimestre con baja estacionalidad por el lado de la oferta”.

“Los datos apuntan a una inserción externa más diversificada y menos dependiente del ciclo agropecuario y del clima, cuya consolidación descansará en la continuidad de las inversiones, en el desarrollo de infraestructura que evite cuellos de botella y en la capacidad de las empresas para sostener y ampliar mercados", evaluaron los expertos de PwC Argentina.

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