7 libros de cozy fiction japonesa para leer despacio y sin culpa: librerías de barrio, gatos sabios y cartas que pesan

De Jinbocho al café bajo los cerezos: siete novelas japonesas de ritmo pausado, pérdidas sin estridencias y reencuentros que empiezan con un gesto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La literatura japonesa lleva años conquistando lectores en todo el mundo con un tipo de historia que se mueve en las antípodas del ritmo vertiginoso de otras narrativas contemporáneas. Sus protagonistas trabajan en librerías de barrio, preparan pasta de porotos azuki con paciencia, cuidan gatos callejeros y encuentran en los gestos pequeños el peso de lo que no se dice.

Ese universo tiene un nombre: cozy fiction, un subgénero que prioriza la calidez, la cotidianidad y la introspección por encima del conflicto y la acción. No hay villanos ni grandes giros dramáticos; hay personas que atraviesan pérdidas, rutinas y reencuentros con una quietud que, lejos de resultar monótona, genera en el lector una sensación de refugio.

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La literatura japonesa ganó lectores en todo el mundo con la cozy fiction, un subgénero centrado en la cotidianidad, la introspección y los gestos pequeños - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno no es menor. Títulos como Mis días en la librería Morisaki se tradujeron a más de cincuenta idiomas; El gato que amaba los libros superó los tres millones de ejemplares vendidos y llegó a librerías de más de treinta países; La biblioteca de los nuevos comienzos, de Michiko Aoyama, se tradujo a más de treinta idiomas con más de dos millones de copias vendidas.

La literatura japonesa contemporánea encontró en el mundo hispanohablante un público que la recibe con una fidelidd que crece año a año. Esta selección de siete títulos recorre ese universo, desde la novela más reciente de uno de sus autores más queridos hasta una antología que rescata un siglo de escritura femenina japonesa.

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Vivir contigo — Satoshi Yagisawa

Vivir contigo, la nueva novela de Satoshi Yagisawa, sigue a dos hermanastros que deben rehacer su vínculo tras la muerte de sus padres

Yagisawa nació en Chiba en 1977, se graduó en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Nihon y ganó el Premio Literario Chiyoda en 2008 con su primera novela, Mis días en la librería Morisaki —adaptada al cine en 2010 y traducida a más de cincuenta idiomas—, que narra la historia de Tatako, una joven de veinticinco años con una vida descolorida que termina viviendo en el piso superior de una pequeña librería familiar en Jinbocho, el barrio de las librerías y las editoriales en Tokio. Allí, entre torres de libros que se desmoronan y clientes que citan a escritores desconocidos, Tatako descubre una forma de comunicarse que parte de los libros para llegar al corazón.

Vivir contigo, su novela más reciente, llega a las librerías en septiembre y retoma el tono pausado y entrañable que lo consagró. La historia sigue a Yoichi y Yukari, dos hermanastros que perdieron a sus padres en un accidente y ahora comparten una vida cotidiana donde les cuesta expresar abiertamente lo que sienten. Él es despreocupado; ella, responsable y metódica. Ese equilibrio frágil se quiebra —o se profundiza— cuando un gato aparece en el jardín y los obliga a emprender juntos una pequeña aventura. La novela construye su emoción desde los detalles más simples: las recetas que la madrastra dejó escritas, el reparto silencioso de las tareas del hogar, la dificultad de decir lo que se siente a alguien que ya forma parte de la propia vida.

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El gato que amaba los libros — Sosuke Natsukawa

El gato que amaba los libros, de Sosuke Natsukawa, convierte la defensa de la lectura en una misión para rescatar libros en peligro

Natsukawa nació en Japón en 1978, es médico y escritor, y ganó el Premio de los Libreros de Japón y el Premio Shogakukan de Ficción. El gato que amaba los libros superó los tres millones de ejemplares vendidos en sus ediciones japonesas y se tradujo a más de treinta idiomas, con presencia en la lista de bestsellers del Times en Reino Unido y entre los favoritos de las librerías independientes de Estados Unidos. La historia sigue a Rintaro, joven heredero de una librería de viejo, y a Tora, un gato atigrado sabio e ingenioso, que emprenden juntos una misión: salvar los libros en peligro.

La novela funciona como una fábula sobre el valor de la lectura en un mundo que la descuida. Cada uno de los libros que Rintaro y Tora deben rescatar representa una forma distinta de abandonar la lectura: coleccionarlos sin leerlos, leerlos demasiado rápido, encerrarlos para protegerlos. Esas situaciones, aparentemente cotidianas, se convierten en aventuras con peso filosófico donde la pregunta de fondo es siempre la misma: ¿para qué sirve un libro que nadie lee?. Natsukawa construye su respuesta con la calma y la precisión que caracterizan a la mejor tradición de la narrativa japonesa contemporánea.

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Mis tardes en el pequeño café de Tokio — Michiko Aoyama

Mis tardes en el pequeño café de Tokio, de Michiko Aoyama, reúne historias de personajes que encuentran refugio y escucha en un café de Tokio

Aoyama estudió Periodismo, trabajó como corresponsal en Sídney y fue editora de una revista antes de dedicarse por completo a la escritura. Su novela La biblioteca de los nuevos comienzos fue finalista del Premio de los Libreros en Japón y se tradujo a más de treinta idiomas, con más de dos millones de ejemplares vendidos. Mis tardes en el pequeño café de Tokio sigue la misma lógica de sus historias anteriores: un espacio pequeño y acogedor en medio del bullicio urbano que funciona como refugio para quienes lo frecuentan.

Bajo los cerezos que abrazan uno de los ríos de Tokio, ese café con tres mesas de madera recibe cada semana a personas que buscan algo más que una bebida. Una joven que escribe largas cartas en inglés aferrada al recuerdo de alguien a quien extraña; una publicista que intenta complacer a todos y no sabe cómo elegir sin decepcionar; una profesora atrapada en la rutina que sueña con un nuevo proyecto, pero no se anima. El joven encargado del café les ofrece, con su presencia tranquila, un espacio donde compartir sus miedos y encontrar el valor para seguir adelante.

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Primer amor e infidelidad — Yuji Sakamoto

Primer amor e infidelidad, de Yuji Sakamoto, reúne dos novelas epistolares donde una carta y una pérdida reabren relaciones atravesadas por el silencio

Sakamoto es uno de los guionistas más reconocidos de Japón. Comenzó su carrera a los 19 años tras ganar el primer premio del Concurso de Guiones Jóvenes de Fuji TV, y su gran salto llegó con Tokyo Love Story en 1991. Desde entonces construyó una trayectoria centrada en el drama televisivo con series como Mother, Saikō no Rikon y Quartet, reconocidas por la precisión con la que capturan las emociones a través del diálogo. Primer amor e infidelidad reúne dos novelas epistolares que trasladan ese mismo registro a la página.

En Primer amor, área de servicio de Ebina, una carta inesperada reabre una historia que parecía enterrada y obliga a su protagonista a enfrentarse a los recuerdos y a todo lo que quedó sin decir. En El estrecho Kaláshnikov de la infidelidad, una relación marcada por la ausencia y el engaño da paso a un encuentro entre dos personas unidas por la pérdida. Cada palabra pesa, cada silencio importa: esa es la promesa de un autor cuya escritura para televisión lo entrenó para decir mucho con poco.

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Dorayaki — Durian Sukegawa

Dorayaki, de Durian Sukegawa, narra el vínculo entre Sentaro y Tokue a partir del aprendizaje paciente de una pasta de porotos azuki

Sukegawa nació en Tokio en 1962, estudió Filosofía en la Universidad de Waseda, fundó en 1990 la Sociedad de los Poetas que Gritan y es profesor en esa misma universidad. También ejerce como columnista y tertuliano de radio y televisión, y dirige el PEN Club de Japón. Dorayaki es su novela más conocida fuera de Japón y sigue a Sentaro, un joven solitario que trabaja en una pequeña tienda de pasteles frente a un árbol de cerezo, y a Tokue, una anciana un poco excéntrica que prepara una pasta de porotos azuki de una calidad excepcional.

Lo que comienza como una relación laboral —Tokue le enseña a Sentaro la manera precisa de preparar esa pasta— se convierte en una amistad inesperada entre dos personas separadas por décadas y por historias muy distintas. La novela construye su emoción en el tiempo que toma preparar algo bien: la paciencia de Tokue frente a los porotos, su manera de escuchar el mundo, la lentitud deliberada con la que la historia avanza hacia una revelación que transforma todo lo anterior.

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Un día para sopas, pan y gatos — Yoko Mure

Un día para sopas, pan y gatos, de Yoko Mure, sigue a una editora que deja su trabajo y transforma el izakaya de su madre en un pequeño restaurante

Mure nació en 1954, se graduó en la Facultad de Arte de la Universidad Nihon en 1977 y es una de las escritoras más prolíficas y exitosas de Japón, con docenas de novelas y libros de ensayos publicados. Un día para sopas, pan y gatos fue adaptada a una serie de televisión japonesa en 2013. La historia sigue a Akiko, subdirectora en una editorial, que tras la muerte inesperada de su madre soltera decide renunciar a su trabajo y regresar a su ciudad natal. Allí transforma el izakaya de su madre en un pequeño restaurante con un menú diario sencillo: ensaladas, sándwiches, sopas y cuencos de fruta.

Con la ayuda de un gato callejero llamado Taro, una ayudante de cocina amable y trabajadora, y un grupo de vecinos muy particulares, Akiko reconstruye su vida y se reconcilia con los recuerdos complicados de su pasado. La novela aborda el duelo, la soledad y la aceptación desde la cocina: cada plato que Akiko prepara es también una forma de procesar lo que perdió y de construir algo nuevo con lo que queda.

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Cuentistas japonesas — Antología compilada por Monserrat Loyde

Cuentistas japonesas, compilada por Monserrat Loyde, recorre casi un siglo de literatura escrita por mujeres en Japón.

Esta antología, compilada por Monserrat Loyde y publicada por Factotum Ediciones, reúne seis escritoras japonesas cuya obra abarca casi un siglo de literatura, desde 1895 hasta 1985. El libro permite rastrear la evolución de la mirada femenina en Japón a través de la modernización y los conflictos sociales del país. Ichiyō Higuchi, que murió a los 24 años y retrató la vulnerabilidad de las mujeres en el Tokio de la era Meiji; Toshiko Tamura, considerada la primera escritora profesional de la literatura japonesa moderna; Fumiko Hayashi, cuya literatura de corte autobiográfico se enfocó en las vidas difíciles de las mujeres de clase baja; Sakae Tsuboi, vinculada al movimiento de literatura proletaria; Taiko Hirabayashi, que exploró de manera cruda la maternidad y la vida en prisión; y Yumiko Kurahashi, la más vanguardista del grupo, que incorporó el absurdo, la sátira política y la fantasía experimental.

Cada autora está representada por un cuento: desde “Este niño” de Higuchi hasta “La extraña historia de una calabaza” de Kurahashi. La antología funciona como un mapa de un siglo de escritura femenina japonesa que el mundo hispanohablante recién empieza a conocer.