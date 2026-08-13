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Arturo Pérez-Reverte habla sobre el eclipse y deja una aplaudida réplica a un detractor: “Ha perdido usted la mejor oportunidad de su vida”

El escritor ha compartido a través de sus redes sociales algunas de las sensaciones que percibió mientras se producía el fenómeno astronómico

Arturo Pérez-Reverte, el escritor que siempre recuerda las guerras que cubrió
Arturo Pérez-Reverte, el escritor que siempre recuerda las guerras que cubrió
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El eclipse solar del pasado miércoles 12 de agosto será recordado durante mucho tiempo como uno de los momentos más mágicos que se han visto en el cielo en España. Durante varios minutos, la oscuridad se cernió sobre buena parte de la península ibérica, alcanzando la totalidad en algunos puntos del norte del país. Por otra parte, se calcula que entre quienes presenciaron el fenómeno había medio millón de turistas de todo el mundo, algunos de tanta relevancia como Brian May, el guitarrista de Queen.

Quien parece que también disfrutó del momento fue el famoso novelista Arturo Pérez-Reverte. El autor de novelas como El capitán Alatriste, Falcó o El problema final ha compartido a través de sus redes sociales algunas de las impresiones que ha tenido durante el momento en el que la Luna se puso delante del Sol y proyectó su sombra sobre la Tierra. “Lo que me impresionó fue el silencio. Los pájaros dejaron de cantar”, escribía en un post de X publicado este jueves, el cual ya supera las 128.000 visualizaciones.

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El comentario del escritor ha propiciado todo tipo de respuestas, algunas de ellas señalando también el efecto que el eclipse tuvo en los animales de alrededor y las sensaciones que experimentó durante ese mutismo generalizado. Sin embargo, un usuario de la red social trató de contestar al escritor y dejarlo en evidencia: “A las 9 de la noche no canta ningún pájaro”. Un lance que obtuvo una elegante respuesta del escritor, quien contestó a su vez: “Ha perdido usted la mejor oportunidad de su vida para callarse”.

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Imagen del eclipse solar del 12 de agosto en España. (Europa Press)
Imagen del eclipse solar del 12 de agosto en España. (Europa Press)

“Hay gente que no conoce tu obra, pero sí tu Twitter”

Los comentarios acerca de la réplica del novelista no se han hecho esperar: “Buena respuesta maestro. A mí me impresionó lo mismo, el silencio y el color del entorno”. En cambio, otros han optado por colocar la imagen del post de Reverte como si fuera un cuadro, dando a entender que su contestación ha sido para enmarcar. “Me regaló usted una buena carcajada Don Arturo”, se limita a decir otro.

Lo cierto es que el autor de El club Dumas es ya todo un experto en este tipo de escaramuzas dialécticas. Con más de dos millones y medio de seguidores y dieciséis años de singladura por los mares de la red social, acostumbra cada día a compartir desde fotos sobre su trayectoria como reportero de guerra a opiniones sobre libros, películas o series. No faltan, pues, los habituales haters de este tipo de espacios, si bien el autor ha demostrado saber manejarlos con soltura e incluso disfrutar de sus envites.

Arturo Pérez-Reverte elogió 'La piel del tambor', adaptación de su novela homónima. (EFE)

“Hay gente que no conoce tu obra, pero sí tu Twitter”, aseguraba en una entrevista en El Hormiguero en 2021. El escritor aseguró entonces que había aprendido “a ser prudente” y que creía ver “mucha mala fe” en algunos usuarios. “Es muy fácil descontextualizar las cosas”, continuaba, si bien aseguró entonces que la edad le hacía “menos vulnerable” a esos comentarios. Por otra parte, el autor sigue trabajando en sus próximos libros, de los cuales se publicará uno, La hipótesis más peligrosa, el próximo 20 de octubre, menos de un mes después de que Netflix haya estrenado El problema final, serie inspirada en otro de sus libros.

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