7 libros que muestran la fuerza de las autoras latinoamericanas

La selección de siete libros recorre la fuerza de autoras latinoamericanas con temas como violencia, migración, memoria, cuerpo y poder - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La narrativa latinoamericana escrita por mujeres ocupa hoy un lugar que hace dos décadas era impensable. Sus autoras llegan a las listas de finalistas del Premio Booker Internacional, se traducen a decenas de idiomas y agotan ediciones en ferias de todo el continente.

No se trata de un fenómeno pasajero ni de una tendencia editorial: es el resultado de décadas de escritura que miró de frente lo que otros relatos eludían. La violencia estructural, la miginalidad, el cuerpo, la migración, la memoria y el poder aparecen en estas páginas sin atenuantes ni concesiones estéticas.

PUBLICIDAD

Una ilustración acuarelada con libros, flores, Sus obras llegan a premios globales, se traducen a decenas de idiomas y conectan con lectores del continente gracias a miradas directas sobre el cuerpo, la marginalidad y la memoria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una selección de siete títulos de autoras de Argentina, Brasil, México, El Salvador y Cuba recorre ese espectro: de la crónica periodística al realismo mágico, de la novela carcelaria a la narrativa autobiográfica, del terror sin adornos a la experimentación formal.

Bajar es lo peor — Mariana Enríquez

Mariana Enríquez publicó Bajar es lo peor en 1995 y situó su novela en el Buenos Aires nocturno de los años noventa, entre drogas, violencia y destrucción

Enríquez escribió esta novela a los 19 años y la publicó en 1995, cuando tenía 21. Estuvo largos años descatalogada y se convirtió en obra de culto antes de ser reeditada. El Buenos Aires nocturno y sórdido de los años noventa es el escenario donde se mueven tres personajes: Facundo, un joven de belleza inalcanzable que se prostituye para sobrevivir y tiene miedo de dormir solo por las pesadillas que lo persiguen; Narval, acosado por seres oscuros y alucinaciones macabras; y Carolina, inestable y magnética, que completa el trío. Juntos se asoman al abismo de las drogas, la violencia y la destrucción.

PUBLICIDAD

La autora es hoy una de las narradoras más reconocidas del siglo XXI, con una obra que trasciende fronteras y géneros. Sus cuentos y novelas —entre ellos Las cosas que perdimos en el fuego y Nuestra parte de noche— construyeron un universo donde el terror y lo político se funden con la cotidianidad argentina. Nacida durante la dictadura, su escritura ahonda con dolor y precisión en las raíces más oscuras de la experiencia colectiva: la violencia, la desaparición, los cuerpos y la memoria.

Bajar es lo peor permite acceder a los orígenes de esa voz: las obsesiones que la definen ya estaban allí, en ese Buenos Aires nocturno de los noventa, antes de que el mundo literario las reconociera como propias de una de las escritoras más potentes de la región.

PUBLICIDAD

Así en la tierra como debajo de la tierra — Ana Paula Maia

Ana Paula Maia llegó a la lista del Premio Booker Internacional 2026 con Así en la tierra como debajo de la tierra, una novela carcelaria sobre una colonia penal y las prácticas punitivas

Maia, nacida en Río de Janeiro, desarrolló una obra centrada en universos cerrados y personajes que enfrentan la violencia estructural y la indiferencia social. Esta novela, traducida al inglés por Padma Viswanathan y al español por Cristian De Nápoli, la llevó a ser finalista del Premio Booker Internacional 2026, donde comparte nómina con autores como Daniel Kehlmann y Marie NDiaye.

La historia transcurre en una colonia penal construida sobre una antigua plantación de esclavos, donde el director Melquíades caza a los reclusos como si fueran animales por pura satisfacción personal. Los presos —todos condenados por crímenes graves— planean su fuga sin saber si los matarán los guardias o lo que los espera afuera. Maia explicó a Infobae que ese escenario “refleja la relación de la sociedad con las prácticas punitivas, el abandono del Estado y la indiferencia social”.

PUBLICIDAD

Sobre su escritura, fue directa: “Todo gira en torno a sobre quién escribo: personajes crudos, que viven en espacios crudos. El texto solo refleja eso”. Actualmente trabaja en su décima novela, O tenebroso brilho do sol, inscripta en el género folkhorror.

Temporada de huracanes — Fernanda Melchor

Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, parte del hallazgo del cadáver de la Bruja en La Matosa y expone miseria, abandono y relaciones de poder

Melchor, nacida en el puerto de Veracruz en México, es autora de las novelas Falsa liebre, Páradais y Temporada de huracanes, esta última traducida a más de treinta idiomas y finalista del Premio Booker Internacional en 2020. La obra recibió el Premio Anna Seghers 2019 y el Premio PEN a la Excelencia Literaria 2018.

PUBLICIDAD

La novela comienza con un hallazgo: un grupo de niños encuentra un cadáver flotando en las aguas turbias de un canal de riego cercano a la ranchería de La Matosa. El cuerpo es el de la Bruja, una mujer que heredó ese oficio de su madre y a quien los pobladores respetaban y temían a partes iguales. A partir de ese hallazgo, los personajes involucrados en el crimen narran su propia historia, y el lector se sumerge en la vida de un lugar acosado por la miseria y el abandono, donde convergen la violencia, el erotismo más oscuro y las relaciones de poder más sórdidas.

La distancia entre nosotros — Reyna Grande

La distancia entre nosotros, de Reyna Grande, narra la migración entre México y Estados Unidos a partir de la separación familiar y la asimilación forzada

Grande nació en Iguala, Guerrero, México, en 1975 y fue la primera persona de su familia en graduarse de la universidad. Estudió escritura creativa y cine en la Universidad de California, Santa Cruz, y obtuvo una maestría en escritura creativa en Antioch University. La distancia entre nosotros es su memoria más conocida: el relato de lo que ocurrió cuando sus padres cruzaron ilegalmente la frontera mexicana en busca del sueño americano y la dejaron a ella y a sus hermanos al cuidado de su abuela, esperando un regreso que tardó años.

PUBLICIDAD

La obra narra la experiencia de crecer entre dos mundos: la espera en México y la asimilación forzada en Estados Unidos, con un nuevo idioma, una nueva cultura y una familia que debió reconstruirse desde cero.

En 2025, Kirkus Reviews incluyó su continuación, La búsqueda de un sueño, entre los “Mejores Libros del Siglo XXI (hasta ahora)”. Grande también es autora de la novela histórica Corrido de amor y gloria y de Corazón migrante, su obra más reciente publicada. Sus textos aparecieron en The New York Times, CNN y The Washington Post.

PUBLICIDAD

Tomar tu mano — Claudia Hernández

Tomar tu mano, de Claudia Hernández, presenta una novela coral sobre mujeres atravesadas por abuso, abandono y crianza solitaria en el marco de la guerra centroamericana

Hernández nació en San Salvador en 1975, estudió comunicaciones y derecho, y es profesora en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Ganó el Premio Juan Rulfo en 1998 y el Premio Anna Seghers en 2004. Tomar tu mano es una novela coral donde las mujeres no tienen nombres, pero sí voz interior: sus historias de amor, sus hijos, sus trabajos y sus estudios conviven con el abuso de los padres, el abandono de las parejas y la carga de una crianza solitaria. De fondo, la guerra centroamericana truena mientras los gritos de angustia no escapan de los muros del hogar.

La autora experimenta con las formas de contar para entregar una realidad urgente pero cotidianamente invisible. La experiencia de una podría ser la de cualquiera: ese es el principio que sostiene la novela coral, donde la ausencia de nombres no borra a las mujeres, sino que las multiplica. El libro continúa la exploración formal que Hernández inició en El verbo J, su título anterior.

PUBLICIDAD

La tiranía de las moscas — Elaine Vilar Madruga

La tiranía de las moscas, de Elaine Vilar Madruga, sigue a tres hermanos que enfrentan una dictadura doméstica en una historia que cruza realismo mágico, fantasía y humor

Vilar Madruga, nacida en La Habana en 1989, es narradora, poeta y dramaturga, licenciada en Arte Teatral con especialidad en Dramaturgia por el Instituto Superior de Arte de Cuba. Publicó más de cincuenta libros en editoriales de América y Europa, y en 2022 ganó el Premio Cálamo a Mejor Novela del Año con este título, que luego fue traducido al inglés, portugués, italiano y ruso.

La novela sigue a tres hermanos extraordinarios: Casandra, que siente atracción sexual por los objetos; Caleb, cuya presencia provoca la muerte de cualquier animal cercano; y Calia, que permanece en silencio y tiene un talento especial para el dibujo hiperrealista de animales. Su padre, un militar tartamudo caído en desgracia del líder del país, descarga su frustración sobre ellos —especialmente sobre Casandra, a quien le impide visitar el puente del que se enamoró—.

Los hermanos deben aliarse para terminar con esa dictadura doméstica, ante la pasividad de una madre obsesionada con el psicoanálisis que teme que su hija menor empiece a dibujar mariposas, a las que asocia con la muerte. La novela combina realismo mágico, fantasía y humor en la historia.

Los suicidas del fin del mundo — Leila Guerriero

Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero, reconstruye los suicidios de doce jóvenes en Las Heras y retrata la Patagonia marcada por el declive petrolero

Guerriero es una de las cronistas más reconocidas de América Latina. Este libro, publicado en 2005, fue su obra fundacional: el relato de un viaje a Las Heras, una localidad de la provincia argentina de Santa Cruz que brotó en el desierto patagónico con la llegada del ferrocarril y la explotación petrolera estatal. Cuando esa prosperidad se desvaneció —en parte por la privatización de la petrolera—, entre 1997 y 1999 doce jóvenes muy conocidos en la ciudad se suicidaron.

La autora recorrió las mismas calles ventosas por las que habían caminado los suicidas y entrevistó a madres, novios, hermanas, amigos, prostitutas, peluqueros y profesores que los habían conocido. Los testimonios que recogió son a veces inconclusos, a veces contradictorios, y dan cuenta de existencias duras y olvidadas. La cronista observa con una sensibilidad que no se permite el sentimentalismo, y convierte el paisaje yermo de la Patagonia en parte fundamental de la narración.