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Una noche récord de arte y solidaridad: la subasta a beneficio del Hospital Churruca Visca recaudó más de 160 mil dólares

Cuarenta obras de arte argentino salieron a remate en la sede de Colección Amalita, en una actividad organizada por la Fundación Policía Federal Argentina con el objetivo de adquirir nuevo equipamiento para el centro médico

Subasta solidaria a beneficio del Hospital Churruca Visca
Organizada por la Fundación Policía Federal Argentina y conducida por Nahuel Ortiz Vidal, la edición 2026 de la subasta solidaria batió el récord histórico del evento con más de 160.000 dólares recaudados
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La Fundación Policía Federal Argentina, que preside Ama Amoedo, realizó la Subasta Solidaria de Arte en la sede de la Colección Amalita, en Puerto Madero. El remate, que reunió 40 obras donadas por artistas y el aporte de 30 galerías de todo el país con el objetivo de financiar la modernización del Hospital Churruca Visca y la formación de su plantel médico, alcanzó un nuevo récord: más de 160.000 dólares recaudados en una noche de celebración y solidaridad.

Oficiada por Nahuel Ortiz Vidal, la velada reunió 40 obras de artistas argentinos de reconocida trayectoria —entre ellos Marcelo Pombo, Edgardo Giménez, Graciela Hasper, Nicola Costantino y Matías Duville— junto a piezas de pioneros de la abstracción local como Lido Iacopetti y Juan Grela. Las pujas más disputadas de la noche fueron las de Anuncio encarnado (2021) de Pombo; Costa Patagónica (2010) de Alberto Goldenstein y 1 peso argentino (2026) de Emiliano Miliyo.

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Subasta solidaria a beneficio del Hospital Churruca Visca
Amalia Amoedo, presidenta de la Fundación Policía Federal Argentina (izquierda) y Nunzia Locatelli de Bulgheroni, vicepresidente 1° de Fundación Policía Federal Argentina, presentaron la subasta solidaria

El resultado exitoso fue posible gracias a un modelo de participación que combina generosidad artística y compromiso institucional. Los artistas y galerías donaron el 50% del valor de sus obras —y en algunos casos la totalidad de lo recaudado—, mientras que Roldan Subastas, encargada de la organización y la logística del evento, cede cada año su porcentaje de ventas a la causa. Ese esquema permite que las obras salgan a remate con valores accesibles, abiertos tanto a coleccionistas consolidados como a primeros compradores de arte. Esta edición también amplió su alcance federal con la participación de las galerías Diego Obligado (Rosario) y Remota Galería (Salta), entre otras.

“Estamos muy felices con el maravilloso resultado de esta edición”, dijo Amalia Amoedo, presidenta de la Fundación Policía Federal Argentina. “Gracias a la generosidad de todos quienes participaron hemos podido marcar un hito histórico, que va a impactar de forma positiva en el funcionamiento del Hospital y en el cuidado de la salud de los pacientes”. Los fondos recaudados se destinarán a incorporaciones de equipamiento técnico en el hospital de la institución.

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Subasta solidaria a beneficio del Hospital Churruca Visca
La subasta se realizó en la sede de Colección Amalita, Puerto Madero, y reunió 40 obras donadas por artistas y galerías de todo el país

Nuevo equipamiento para el Hospital Churruca Visca

Lo recaudado en la subasta se destinará a la compra de un tomógrafo para el Hospital Churruca Visca, la adquisición prioritaria de 2026. El programa de inversiones de este año también contempla un equipo de función pulmonar por pletismografía, una mesa de operaciones para quirófano inteligente y un fibroendoscopio flexible. Además de equipamiento, la FPFA destina parte de los fondos obtenidos a becas y especializaciones para los profesionales de la salud según las necesidades de cada área médica.

La subasta de 2026 dio continuidad a una tarea que la organización sostiene desde hace más de tres décadas. En la edición anterior, la FPFA adquirió un mamógrafo para la detección temprana del cáncer de mama y un equipo de estereotaxia, que permite tomar muestras de lesiones mamarias no palpables mediante guía por imágenes mamográficas.

Subasta solidaria a beneficio del Hospital Churruca Visca
Los fondos obtenidos en la subasta financiarán la compra de equipamiento médico de última generación y becas de especialización para los profesionales del Hospital Churruca Visca

El Hospital Churruca Visca atiende la salud integral de la Policía Federal Argentina y sus familias desde hace más de tres décadas, con servicios que abarcan desde el Shock Room y la Maternidad hasta Pediatría, Oncología y Kinesiología. La fundación fue creada hace 38 años por figuras como Amalia Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni. Su misión central es conseguir y donar la mayor cantidad posible de equipos médicos para el Churruca Visca. La visión a largo plazo apunta a que el hospital se destaque en el conjunto de centros asistenciales del país y de la región por contar con equipamiento de última generación.

Además de la presidenta, Ama Amoedo, la Fundación está integrada, entre otros, por Nunzia Locatelli de Bulgheroni, Martín Cabrales, Jorge Di Lello, Martín Rappallini, Diego Francisco Videla, Claudio A. Cesario, Eduardo José Escasany, Juan Martín Bulgheroni, Nicolás M. Pinto, Ramiro Lopez Larroy, Angel Ovsejevich, Ricardo Smith Estrada, José Urtubey y Juan Pablo Maglier.

[Fotos: Gustavo Gavotti]

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