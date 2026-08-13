Dasoul, cantante: “No queda bien decirlo, pero hoy existen Quevedo y Cruz Cafuné porque en su día existió mi generación; fuimos parte del camino”

Dasoul, cantante canario. (Imagen cedida)

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En la década de los 2000, Karim El Majnaqui Talavera era uno de tantos jóvenes de Gran Canaria que se descargaba canciones con programas como Ares o eMule. Le gustaba bailar, sobre todo esas canciones que escuchaba en una discoteca del sur de la isla, Bachira, donde sonaban las primeras canciones de reguetón y las de otros artistas latinos. Un día, empezó a cantar, al principio intentando imitar a sus ídolos. “Lo hacía terriblemente mal”, confesará durante la entrevista, aunque poco a poco empezó a defenderse y a producir canciones, primero las de otros, luego las suyas. En 2014, su nombre artístico, Dasoul, ya era conocido en toda España.

Desde entonces ha pasado mucho. Temas como Él No Te Da, Vuela Corazón o La Bienvenida al Amor han sonado por toda España y hoy se le considera uno de los responsables del crecimiento del reguetón y el pop latino en nuestro país, pese a que durante años, como él mismo recuerda, solo les dejaran cantar “al final de los festivales” porque la música urbana todavía no estaba de moda. En 2017, decidió hacer un parón por conflictos con su discográfica y una crisis creativa, pero regresó a la acción en 2020 con la publicación de su EP Dosis.

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Decidió no repetir los problemas del pasado, estableció su propio sello discográfico en 2021, desde el que ha ido publicando sencillos y su disco más personal, Donde se junta el mar con el cielo, en el que rinde homenaje a sus raíces y a su hogar. “Ahora puedo decir que hago lo que me apetece”, afirma Dasoul, que ahora completa ese proceso de mostrarse a sí mismo con BAXIRA, un EP con cinco canciones cuyo nombre ya deja clara su intención: volver a esa música que en su día lo fascinó. Así, su nuevo trabajo es un tributo directo a la música urbana de principios de los 2000 y al reguetón de Vico C, Don Omar o Lorna; a esas noches que, cuando entró por primera vez en ese lugar, fueron “un antes y un después”.

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El cantante Dasoul presenta el videoclip de 'Alevosía', canción de su nuevo EP 'BAXIRA'. (Instagram)

“Vende canciones y no vendas tu vida”

En BAXIRA hay confesiones tan íntimas como el robo de Dasoul a uno de sus mejores amigos. “Me arrepiento muchísimo porque eso nos alejó durante un tiempo, pero con el dinero pude comprarme mis primeros discos, uno de Tego Calderón y otro de Wisin y Yandel”. En la época en la que lanzaba sus grandes éxitos, no le dejaban hacer ese tipo de referencias (“vende canciones y no vendas tu vida”, le decían), ni siquiera ese tipo de música porque se habría alejado de su tono más comercial. “Ahora me liberé de todas esas ataduras y de esa narrativa. Si quiero hacer algo, lo hago, porque el arte es explorar y mostrarle mis diferentes facetas al público”.

Estas palabras reflejan el radical cambio que ha habido en su música. “Con el tiempo, entendí que lo que te inquieta, lo que te hace llorar o reír, lo que te enamora y desenamora, es lo que hace que el público y las personas escuchen tus canciones y se interesen un poco más por el artista y la persona”. Habla no solo de cifras de escucha, sino de “construir” un público duradero con el que establecer un vínculo. “Poco a poco irán sabiendo más sobre mi vida y lo que me ha pasado”, adelanta. “Son cosas que podría contar, yo qué sé, en un pódcast, pero qué mejor forma de mostrarse a uno mismo que sobre un beat de trap o una balada”.

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Dada su experiencia, tiene claro lo que le diría a alguien que empieza en el mundo de la música: “Si el sello apuesta por ti y cree en tu proyecto y respeta tu visión artística, ¿por qué no unirte a ellos? Tienen la infraestructura necesaria para hacerte crecer, pero el problema llega cuando solo quieren ganar dinero“. La prioridad del artista debe ser siempre su propio desarrollo. “Estamos en una época en la que uno puede hacer muchísimas cosas por sí mismo. Lo que les va a hacer crecer no es una discográfica, es la visión artística, el enfoque, la disciplina y, lo más importante, rodearse de gente que quiera crecer con él, que tenga la misma ambición”.

El cantante Dasoul presenta 'BAXIRA'. (Imagen cedida)

“Me parece una falta de respeto”

Dasoul forma parte de una generación clave para el desarrollo de la música urbana en Canarias y en España. A pesar de su contribución, siente que el reconocimiento hacia los artistas que abrieron camino es insuficiente. “Me jode bastante. No hemos creado nada, pero somos parte de un camino que ahora están recorriendo muchos artistas y querer tapar eso me parece una falta de respeto”, señala, defendiendo la importancia de no olvidar a quienes ayudaron a consolidar el género. En su momento, cuando el latineo todavía se colocaba por debajo del pop o la electrónica, “fue difícil porque no nos tomaban en serio, y aunque me lo gocé igualmente, no era consciente del camino que estaba labrando”.

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Por eso, hoy reivindica todo lo que vivió. “No queda bien decirlo, pero hoy existe Quevedo, existe La Pantera, existen Lucho, Yusef o Cruz Cafuné porque en su día existieron Foncho, K-Narias, Dasoul, Danny Romero, Crítica y Psique, CHK y otros. Hay que intentar respetar un poco a todas las generaciones que han formado parte de un género que hoy es mundial y mainstream porque, si el camino hoy en día está llano, es por el trabajo que hemos hecho los artistas de mi etapa”. El contraste con otros géneros, como el pop o el rock, donde los artistas de décadas pasadas sí son respetados, es para él evidente: “En el urbano es como: ‘Ah, te has pasado de moda’”.

Dasoul presenta 'BAXIRA'. (Imagen cedida)

Con todo, está convencido de que, a pesar de los grandes éxitos de los músicos canarios de hoy, “lo mejor está por llegar”. “Creo que es parecido a lo que pasa con Puerto Rico. Tenemos una evidente conexión con España, pero también con Latinoamérica por el intercambio cultural que siempre ha habido. Eso lleva a un cúmulo de cosas que hace que nuestra forma de componer, de ver la vida, de interpretar y de hacer arte sea la que tenemos hoy en día. Aun así, Puerto Rico exporta un artista que triunfe más o menos cada mes, y esa debe ser nuestra referencia. Hay muchísimo talento. Y el que queda”.

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Por su parte, el futuro de Dasoul pasa por un horizonte más sencillo: “Seguir haciendo lo que me gusta: componer, producir, interpretar, hacer shows allá donde me quieran escuchar y, sobre todo, disfrutar del proceso”. Esto último es lo que, dice, aconseja a todo aquel que puede. “Vale para la música y para cualquier sector: dedícate a disfrutar del proceso, porque llegará un punto en tu vida en el que mires para atrás y se vea como un acantilado y te lo preguntes: ‘¿He disfrutado cada paso? ¿Lo he compartido con las personas con las que lo quería compartir? ¿He dejado mi huella y mi legado como persona?’ Si es así, guay. Si dudas, ya sabes, disfruta más del proceso".