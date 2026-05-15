Cultura

Premio Nobel y expansión literaria: 5 novelas coreanas que cambiaron la forma de leer en el mundo

Desde Han Kang y su Nobel hasta Bora Chung como finalista del Booker Prize, distintas voces surcoreanas construyeron una generación que explora el trauma, el feminismo y la identidad con una proyección editorial global sin precedentes

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Un libro abierto en el centro irradia una nube con una tienda 7-Eleven, una almendra dorada y un conejo, sobre un fondo de arquitectura coreana y rascacielos.
El Premio Nobel de Han Kang en 2024 impulsa la visibilidad global de la literatura surcoreana y su nueva generación de autores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento internacional a la literatura surcoreana vive un punto de inflexión tras la obtención del Premio Nobel de Literatura por Han Kang en 2024. Este hito confirma el avance de una generación de escritores cuyas obras salieron de las fronteras nacionales y dialogan hoy con lectores de todo el mundo. El fenómeno no solo se explica por la singularidad de las historias o la calidad de sus autores, sino también por la capacidad de estas novelas para expresar preocupaciones universales desde una sensibilidad propia.

La literatura de Corea del Sur se transformó en un espacio de exploración de temas complejos como el trauma, la identidad y la igualdad de género, al tiempo que incorpora géneros como la ficción sanadora o el realismo mágico. El equilibrio entre la crítica social y la apertura a nuevas formas narrativas permitió que estos textos encuentren eco en distintas culturas, y que el mercado editorial global los ubique entre los más leídos y traducidos.

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Este fenómeno literario responde, además, a un contexto de cambios sociales y culturales en Corea del Sur. La expansión de la cultura popular coreana —de la música al cine— impulsó el interés por sus libros, y la apertura de nuevas editoriales y premios internacionales multiplicó las traducciones.

En este marco, cinco novelas se convirtieron en referencia para comprender el alcance y la diversidad del fenómeno. Cada una, desde su singularidad, ilustra los valores, tensiones y búsquedas que caracterizan a la literatura surcoreana actual.

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La vegetariana

La novela 'La vegetariana' de Han Kang destaca la crítica a las estructuras patriarcales y la exploración de la vulnerabilidad individual en la sociedad coreana
La novela 'La vegetariana' de Han Kang destaca la crítica a las estructuras patriarcales y la exploración de la vulnerabilidad individual en la sociedad coreana

Han Kang, primera autora surcoreana galardonada con el Nobel, transformó la narrativa contemporánea con La vegetariana. La novela destaca por su exploración poética del trauma y la vulnerabilidad individual.

La historia inicia con la decisión de Yeong-hye de dejar de consumir carne tras un sueño perturbador. Este acto deriva en una ruptura con las normas familiares y sociales de Corea del Sur, visto desde tres perspectivas: su esposo, su cuñado y su hermana.

El relato profundiza en la crítica hacia las estructuras patriarcales y analiza el conflicto entre los deseos individuales y las expectativas sociales. El reconocimiento del Premio Nobel de Literatura en octubre de 2024 marcó el despegue internacional de la literatura coreana.

La asombrosa tienda de la señora Yeom

'La asombrosa tienda de la señora Yeom', de Kim Ho-yeon, presenta historias de solidaridad y segundas oportunidades en el contexto urbano de Seúl
'La asombrosa tienda de la señora Yeom', de Kim Ho-yeon, presenta historias de solidaridad y segundas oportunidades en el contexto urbano de Seúl

Dentro de la ficción sanadora, La asombrosa tienda de la señora Yeom de Kim Ho-yeon brinda una aproximación esperanzadora a las experiencias cotidianas.

El protagonista, Dok-go, vive en la calle y sufre amnesia, hasta que encuentra una oportunidad para reconstruir su vida trabajando en el turno nocturno de una tienda de Seúl. Allí, interactúa con clientes que personifican diferentes sectores de la sociedad, desde empleados exhaustos hasta estudiantes con dudas sobre su futuro.

El desarrollo de la solidaridad y las segundas oportunidades atraviesa la trama y refuerza la importancia de la bondad cotidiana. Este éxito internacional confirma la relevancia de la literatura coreana contemporánea y la demanda de relatos optimistas.

Almendra

'Almendra', de Won-pyung Sohn, aborda el drama psicológico y el valor de la empatía a través de la historia de un joven con alexitimia
'Almendra', de Won-pyung Sohn, aborda el drama psicológico y el valor de la empatía a través de la historia de un joven con alexitimia

Almendra, de Won-pyung Sohn, explora el drama psicológico a través de Yunjae, un joven con alexitimia, incapaz de sentir o expresar emociones.

Criado por su madre y su abuela para adaptarse socialmente, su vida cambia tras una tragedia sufrida el día de su cumpleaños. Un nuevo amigo, con una actitud desafiante, lo impulsa a descubrir otras formas de conexión humana.

Esta novela examina qué nos define como personas y demuestra cómo la empatía es posible incluso ante dificultades severas. Su repercusión posicionó a esta obra entre las novelas coreanas más influyentes a nivel internacional.

Kim Ji-young, nacida en 1982

'Kim Ji-young, nacida en 1982', de Cho Nam-joo, denuncia la desigualdad de género y se convierte en símbolo del feminismo y la crítica social en Corea del Sur
'Kim Ji-young, nacida en 1982', de Cho Nam-joo, denuncia la desigualdad de género y se convierte en símbolo del feminismo y la crítica social en Corea del Sur

Mediante un realismo de corte social, Kim Ji-young, nacida en 1982, de Cho Nam-joo, retrata la vida de una mujer que renuncia a su empleo para cuidar a su hija y comienza a hablar con voces de otras mujeres.

El relato no se limita a la experiencia individual, sino que denuncia el sexismo persistente, la brecha salarial y la presión social que enfrentan las mujeres en Corea del Sur. Datos y escenas cotidianas convierten a Kim Ji-young en el emblema de una generación inconforme con las estructuras tradicionales. La obra generó debates extensos y consolidó el papel del feminismo en el ámbito literario coreano.

Conejo maldito

'Conejo maldito', de Bora Chung, combina horror y realismo mágico para reflexionar sobre el aislamiento y la violencia, y obtiene reconocimiento internacional
'Conejo maldito', de Bora Chung, combina horror y realismo mágico para reflexionar sobre el aislamiento y la violencia, y obtiene reconocimiento internacional

La colección Conejo maldito, escrita por Bora Chung, fusiona elementos de horror y realismo mágico para reflexionar sobre problemas actuales. Los relatos abordan temas como el aislamiento, la violencia y la exclusión social mediante imágenes intensas y situaciones sobrenaturales. La autora, conocedora de la literatura eslava, aporta una perspectiva internacional y un cruce de géneros.

El reconocimiento como finalista del Booker Prize potenció la visibilidad global de la literatura fantástica surcoreana y de la autora.

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