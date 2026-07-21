Julieta Venegas, Mauricio Kartún y más de 330 editoriales se suman a la Feria de Editores

“La independencia es absoluta”: todo listo para que la FED vuelva a abrir sus puertas (Foto: Matías Moyano)

Todo listo para la Feria de Editores 2026. Del 6 al 9 de agosto más de 330 sellos de Argentina, América Latina y España se reunirán en el C Art Media de la Ciudad de Buenos Aires, con entrada gratuita e inscripción previa, en una edición que sumará 14 charlas, tres premios, actividades profesionales, una fiesta y una programación atravesada por debates sobre memoria, trabajo, ciudad y escritura. Hoy, sus organizadores dieron una conferencia de prensa con todos los detalles del ciclo.

“La independencia es absoluta”

“La FED se banca con el aporte de los stands y los privados. Hoy, el aporte del Estado no llega al 3%”, explicó Víctor Malumián, la mente detrás de la feria, junto a su partenaire, Hernán López Winne. Juntos llevan adelante varios proyectos, como Ediciones Godot. “La independencia es absoluta”, dijo, y agregó después: “No es menor la ausencia estatal que estamos teniendo”. Mientras tanto, al interior de la feria, las editoriales independientes se afianzan.

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Año a año la concurrencia se amplía. La última edición unos 30.800 lectores visitaron la feria. “Este año esperamos más”, aseguraron. La edición número quince tendrá entre los invitados internacionales a la escritora y editora mexicana Socorro Venegas, la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, la escritora francesa Violaine Bérot, las autoras uruguayas Tamara Silva Bernaschina y Erika Paula Curbelo, el escritor brasileño Felipe Charbel y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella.

Algunos autores argentinos: Clara Obligado, Hernán Vanoli, Valeria Tentoni, Mauricio Kartún, Martín Kohan, Pablo Stefanoni, Juan Mattio, Ricardo Romero, Florencia Garramuño, Cecilia Simeoni, Dani Zelko, Santiago Loza, Marie Gouiric, Valentín Díaz, Jorge Monteleone, Bárbara Pistoia, Cecilia Garraffo, Mario Cámara, Sofía Balbuena, Laura C. Vela, María del Carmen Rodríguez, Natalia Rodríguez Simón, Milagros Porta, Camila Perochena, Noelia Dans, Federico Vázquez y Leticia Martínez.

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Una postal de la edición anterior de la FED, llena de lectores (Foto: Matías Moyano)

Libros abiertos y en conversación

El cierre de la programación estará a cargo de Camila Perochena con la exposición “Editar el pasado para gobernar el presente”, centrada en cómo el poder político recorta, omite y reinterpreta la memoria. La propuesta parte de una idea que organizará ese tramo final de la FED: la historia “no es un libro cerrado, sino un texto en constante reescritura”. Entre las varias actividades está la entrevista pública al dramaturgo Mauricio Kartún sobre “los cuatro momentos creativos” y la escritura como cuerpo vivo.

Habrá también conversaciones sobre literatura y oralidad, gentrificación y derecho a la ciudad, ficción y memoria, la correspondencia de Walter Benjamin, los cruces entre filosofía, ficción y física contemporánea, los formatos de diario, crónica y no ficción, Borges y la nueva generación de escritoras rioplatenses. En la terraza, el sábado 8 habrá un festival de recomendaciones con creadoras de contenido literario, un encuentro sobre cine y literatura argentinos, audiolibros y un ciclo de poesía.

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El domingo 9 se sumarán una experiencia cultural inmersiva con Cynthia Edul, una charla de Luciano Lamberti con 10 consejos para escribir y, a las 19, la obra Un hombre peligroso, centrada en los mítines secretos anarquistas y el movimiento revolucionario de comienzos del siglo XX en Argentina. Esa actividad requiere inscripción previa. Este año, el libro de regalo de 2026 tendrá como tema “el trabajo”. Se imprimirán 7000 ejemplares en talleres gráficos Porter que se repartirán en la feria.

(Foto: Matías Moyano)

La Ley del Libro

Malumián habló del anteproyecto de ley que acaba de entrar al congreso enviado por el Gobierno de Javier Milei. El objetivo, ya habían anticipado desde el oficialismo, es desregular el mercado editorial y terminar con la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera (conocida como a Ley del Libro o Ley de Precio Único), que establece que cada libro debe venderse al mismo valor, ya sea en una librería como en aplicación. Esta iniciativa es de Federico Sturzenegger, a cargo del Ministerio de Desregulación

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“Escuché cosas tan falaces como que es un kiosco de las editoriales. Escuché hablar de virus kuka”, dijo e ironizó con que “Alemania, Francia, España, Portugal, Japón fueron inoculados con el virus kuka, cuando el virus kuka no existía”. También habló de los problemas que surgieron “cuando la ley se desreguló” en países como Grecia e Inglaterra. “¿Podemos pensar una actualización? Sin lugar a dudas. Pero desregularla no es la forma de hacerlo, y menos con personas que no conocen del rubro", sostuvo.

“Lo que nos tiene muy curiosos es saber quién está motivando eso. No hubo nadie que se exprese públicamente en contra. Estamos muy desnorteados. No entendemos qué pasa", aseguró el editor y gestor cultural sobre la iniciativa de derogar la Ley del Libro. “Todos están a favor de esta ley. Algunos prefieren guardar silencio, lo que no significa estar en contra”, agregó.

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Premios como homenajes a todos los engranajes

Pero si algo destaca a la FED es la gran cantidad de premios: homenajes concretos a todos los engranajes de la cadena editorial. Uno de ellos será el del afiche oficial de 2026, que ganó la ilustradora Ornella Pagliaruolo y que otorgará 900.000 pesos más materiales de la empresa Posca; otro reconocerá la labor librera, con un premio de 4.000.000 de pesos para comprar libros en la feria y un 50% de descuento en stands adheridos; el tercero, Rumbo a Guadalajara, definirá qué editor o editora viajará a la feria mexicana.

(Foto: Raul Ferrari / Télam)

Las finalistas del Premio a la labor librera son Fervor, de Mar del Plata; La sede, de Bariloche; Volcán azul libros, de Córdoba; y Atlántica libros y café y Medio pan y un libro, de la Ciudad de Buenos Aires. Para editoriales ubicadas a más de 300 kilómetros de la capital argentina, la FED y el Fondo Nacional de las Artes seleccionaron a FUNGA, de Santiago del Estero, y Las Guachas, de la Patagonia. Cada sello recibirá $1.000.000 para traslado, alojamiento y viáticos, además del stand en la feria.

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El jueves 6 y el viernes 7, de 11 a 14, librerías y bibliotecas tendrán un horario exclusivo para recorrer la feria. Las editoriales adheridas ofrecerán un descuento del 50% por pago al contado, y por segundo año consecutivo las librerías dispondrán de envío gratuito de hasta 200 kilos a todo el país mediante un convenio con OCA. La librería online seleccionada para las compras durante la feria será Medio pan y un libro. Cada compra superior a 65.000 pesos incluirá envío gratis a todo el país.

Fiesta FED y más

El viernes 7 funcionará una posta de donación de sangre del Hemocentro Buenos Aires, organizada por Céspedes Libros y un grupo de librerías. Entre los donantes se sortearán entradas para la Fiesta FED, la gran novedad de este año. Esa fiesta se hará el sábado 8 desde las 23.50 en el Teatro Vorterix, con el DJ y productor Villa Diamante, DJ La Malibú y Sandwich Piano Bar. “Es brindar todos juntos porque el ecosistema cultural está vivo”, le había dicho Malumián a Infobae Cultura en una entrevista reciente.

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La feria también incluirá la segunda jornada “Los traidores”, un encuentro online y gratuito de literatura argentina para traductores extranjeros coordinado por Guillermo Piro; el espacio Carthago, previsto para el 5 de agosto, para vincular editoriales independientes y productoras audiovisuales; y el fellowship programme, que por quinto año consecutivo reunirá a editores europeos con la industria editorial argentina. En paralelo, la Cátedra FED ofrecerá formación profesional presencial y arancelada.