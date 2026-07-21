El pesimismo económico se profundiza en Panamá: consumidores reducen sus expectativas para los próximos 12 meses

El Índice de Confianza del Consumidor es un indicador internacional que mide las expectativas de los hogares y sirve como referencia para anticipar el comportamiento del consumo y de la actividad económica. (Magnific)

El optimismo de los panameños sobre la economía volvió a deteriorarse. El Índice de Confianza del Consumidor Panameño cayó de 92 a 75 puntos entre enero y junio de 2026, un retroceso de diecisiete puntos que mantiene al país en la denominada “zona de desconfianza” y refleja una mayor cautela de las familias frente al empleo, el ahorro y la evolución de la economía nacional.

El estudio, elaborado por The Marketing Group en conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, utiliza una metodología internacional basada en el índice desarrollado por la Universidad de Michigan.

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La medición funciona como un termómetro de las expectativas económicas de los consumidores en una escala de 0 a 200 puntos, donde cien representa el punto de equilibrio: por encima de ese nivel predomina la confianza y por debajo, la desconfianza.

La encuesta se realizó entre el 8 y el 20 de junio mediante 700 entrevistas telefónicas a nivel nacional, con un margen de error de ±3.7% y un nivel de confianza del 95%.

La probabilidad de ahorro, las expectativas sobre el empleo, la situación económica del hogar y la percepción sobre el país permanecen en zona de desconfianza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el índice ha permanecido por debajo de los 100 puntos durante los últimos años, el resultado de junio representa la lectura más baja desde enero y borra el repunte registrado a comienzos de 2026.

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La confianza del consumidor se había ubicado en 92 puntos en enero, pero seis meses después perdió casi una quinta parte de su valor, retornando a niveles similares a los observados durante períodos de mayor incertidumbre económica.

¿Qué explica este deterioro? Para María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group, el principal factor fue el incremento en el precio de los combustibles, al que se sumó la incertidumbre generada por factores tanto internos como externos que afectan la economía.

Esa combinación, señaló, llevó a los consumidores a adoptar una postura más cautelosa sobre su situación financiera y sus perspectivas de ahorro.

María Alejandra Cuéllar, CEO y gerente general de The Marketing Group, y Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, presentaron los resultados de la medición de junio del Índice de Confianza del Consumidor Panameño. Cortesía

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Cámara, Aurelio Barría, coincidió en que el estudio refleja una fotografía del momento económico que viven las familias panameñas.

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Explicó que el aumento de los combustibles ha elevado el costo de numerosos bienes y servicios, afectando directamente el bolsillo de los consumidores. Aunque reconoció que el Gobierno ha anunciado proyectos de inversión y medidas para dinamizar la economía, sostuvo que esos efectos aún no se perciben en la vida cotidiana y tomarán tiempo en traducirse en más empleo y mayor actividad económica.

El componente que registró el mayor deterioro fue la percepción sobre la situación económica del país durante los próximos doce meses, que descendió de 84 a 63 puntos, una caída de 21 puntos.

Le siguió la probabilidad de ahorrar dinero, que pasó de 87 a 70 puntos; la percepción sobre la situación económica del hogar, que retrocedió de noventa y seis a 79 puntos, y las expectativas sobre el desempleo, que bajaron de 101 a 80y siete puntos.

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Los 4 indicadores permanecen por debajo del umbral de confianza, reflejando un deterioro generalizado de las expectativas económicas.

El Índice de Confianza del Consumidor Panameño cayó de 92 a 75 puntos entre enero y junio de 2026, reflejando un mayor pesimismo sobre la economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta también revela que las perspectivas laborales siguen siendo frágiles. Solo el 22% de los consultados considera muy probable conseguir empleo durante los próximos 6 meses y otro 21% lo ve bastante probable.

En contraste, el 16% cree que será poco probable encontrar trabajo, el 26% estima que no lo logrará y un quince por ciento reconoce no tener una opinión definida, un dato que los investigadores interpretan como un aumento de la incertidumbre frente al mercado laboral.

Barría sostuvo que la recuperación de la confianza dependerá, en buena medida, de que los anuncios de inversión pública y privada comiencen a generar empleos permanentes y mayor dinamismo económico.

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Mencionó proyectos de infraestructura, inversiones previstas por el Canal de Panamá y la necesidad de atraer más inversión extranjera directa como elementos que podrían revertir el actual pesimismo. También consideró que decisiones pendientes, como el futuro del proyecto minero, tendrán un impacto importante sobre la generación de empleo y la actividad económica.

Los resultados adquieren relevancia porque el índice suele anticipar el comportamiento del consumo privado, uno de los principales motores de la economía. Cuando los hogares perciben mayores riesgos sobre sus ingresos futuros, tienden a reducir gastos, posponer compras importantes y aumentar la cautela financiera.

En ese sentido, el retroceso observado en junio no solo refleja el estado de ánimo de los consumidores, sino que también envía una señal sobre los desafíos que enfrenta la economía panameña durante la segunda mitad de 2026.

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