Cultura

La FED hará una fiesta en el Teatro Vorterix para “brindar porque el ecosistema cultural está vivo”

De los stands a la pista. La celebración será el sábado 8 de agosto, mientras que la feria se desarrollará del 6 al 9 en C Art Media. “En tiempo de gratificación instantánea y escroleo infinito, la lectura sostenida es un modo de resistencia”, asegura Víctor Malumián, uno de sus organizadores

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FED Feria de editores 2023
La FED hará una fiesta en el Teatro Vorterix para “brindar todos juntos porque el ecosistema cultural está vivo” (Foto: Raul Ferrari / Télam)

Una fiesta. Una fiesta de la literatura. Una fiesta de la literatura en Argentina. La Feria de Editores ya está colgando las guirnaldas en el Teatro Vorterix para celebrar su edición número quince. Será el sábado 8 de agosto desde las 23.50. Participarán el DJ y productor Villa Diamante y Sandwich Piano Bar, el ciclo musical creado por el músico y gestor cultural Hernán Siseles. Esto forma parte de la feria en sí, que se realizará del 6 al 9 de agosto de 2026 en C Art Media, con entrada libre y gratuita.

“¿Por qué celebrar hoy la literatura? Porque en tiempos complejos, encontrarnos alrededor de los libros es a la vez un respiro y un verdadero motivo de festejo”, le dice Víctor Malumián, uno de sus organizadores, a Infobae Cultura. “Las y los lectores que apoyan la FED tienen en alta estima el libro, no necesariamente como fetiche pero sí como objeto transmisor de ideas e historias. La lectura sostenida demanda recogimiento y en tiempo de gratificación instantánea y escroleo infinito es un modo de resistencia”.

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En la FED habrá más de 330 sellos de América Latina y España, premios para autores, ilustradores y librerías, y una agenda profesional que apunta a consolidar el crecimiento de un encuentro que en 2025 convocó a 30.800 lectores. Ese antecedente funciona como medida de la escala que alcanzó la FED desde su primera edición de 2013, cuando reunió a 15 editoriales pequeñas. De aquel tiempo a hoy, ese pequeño pero ambicioso proyecto creció a pasos agigantados y hoy lo vemos en todo su esplendor.

Víctor Malumián
“¿Por qué celebrar hoy la literatura? Porque en tiempos complejos, encontrarnos alrededor de los libros es a la vez un respiro y un verdadero motivo de festejo”, sostiene Víctor Malumián (Foto: Alejandra López)

Las charlas, el gran atractivo de la FED, son varias. Destacan “El derecho a la ciudad” (Jueves 6, 17:30 hs), con la participación de Bárbara Pistoia y Hernán Vanoli; “Literatura y oralidad” (Viernes 7, 14:30 hs), con Dani Zelko, Santiago Loza y Marie Gouiric; “Horizontes especulativos” (Viernes 7, 16:00 hs), en la que conversarán Cecilia Garrafo, Juan Mattio y Ricardo Romero; y “Escribir a contranarrativa” (Viernes 7, 19:00 hs), con Sofía Balbuena, Clara Obligado y Socorro Venegas.

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El jueves 6 y el viernes 7, entre las 11 y las 14, las librerías y bibliotecas podrán recorrer la feria en una franja exclusiva. Las editoriales adheridas ofrecerán un descuento del 50% por pago al contado. Esta edición tendrá nuevamente su libro gratuita y el tema será Trabajo; cuenta con 10 textos —la convocatoria superó las 500 postulaciones—, cuya selección estuvo a cargo del escritor y editor Ricardo Romero. La imagen oficial de 2026 fue diseñada por Ornella Pagliaruolo, ganadora del Afiche FED 2026.

Por segundo año, las librerías dispondrán además de envío gratuito de hasta 200 kilos a todo el país mediante un convenio con OCA. La feria también eligió a Medio pan y un libro como librería online de esta edición. Además, el Premio a la labor librera llegará a su sexta edición consecutiva y distinguirá a una de estas finalistas: Fervor, de Mar del Plata; La Sede, de Bariloche; Volcán Azul Libros, de Córdoba; y Atlántica libros y café y Medio pan y un libro, ambas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Feria de Editores (FED) 2025
“Festejar la literatura es celebrar ese encuentro, esa resistencia, ese momento reclamado para uno y en una mirada más colectiva el esfuerzo enorme que hace todo el ecosistema del libro", asegura Malumián (Foto: Matías Moyano)

“Festejar la literatura es celebrar ese encuentro, esa resistencia, ese momento reclamado para uno y en una mirada más colectiva el esfuerzo enorme que hace todo el ecosistema del libro. Ese esfuerzo conecta directo con el libro gratuito que entregamos este año, cuyo tema central es el trabajo; como la otra cara de la moneda de una fiesta, trabajar cansa”, asegura. este gestor cultural que entre los proyectos que carga sobre su espalda están Ediciones Godot, la distribuidora Carbono y la librería Metonimia.

“Esa misma energía se respira en la feria —continúa—, donde constantemente se dan charlas muy enriquecedoras que terminan en recomendaciones o vínculos inesperados entre libros. Es hermoso cuando se genera una breve conversación donde un libro recomendó a dos personas. Fijate hasta qué punto llega esto de conectar, que ya tuvimos casamientos de gente que se conoció en la FED... ¡hasta se forman parejas! La Fiesta FED es la extensión de esa magia: dejar los stands y llevar esa alegría a la pista".

“Y ojo al line up que armamos para el pogo: va a estar el DJ Villa Diamante poniéndole ritmo a la noche y el Sandwich Piano Bar de Hernán Siseles, en un cruce espectacular entre literatura y música. En definitiva, es brindar todos juntos porque el ecosistema cultural está vivo”, agregó Malumián, que no solo es editor, librero y distribuidor, también autor: escribió Independientes, ¿de qué? (junto a Hernán López Winne) y El destino de una caja, un ensayo personal sobre el mundo editorial desde las entrañas.

Feria de Editores - FED 2024
"La Fiesta FED es la extensión de esa magia: dejar los stands y llevar esa alegría a la pista", dice Malumián (Foto: Matías Moyano / FED)

La FED realizará la segunda jornada de literatura argentina para traductores extranjeros, un encuentro online y gratuito coordinado por Guillermo Piro. Participarán Juan José Becerra, José María Brindisi, Sabrina Martin, Horacio Zabaljáuregui y Matías Bauso. Los encuentros entre referentes editoriales y productoras audiovisuales de Carthago se harán el 5 de agosto. Por quinto año consecutivo, la feria desarrollará su Fellowship programme para que editores europeos interactúen con la industria editorial argentina.

La Cátedra FED ofrecerá un ciclo de formación profesional arancelado: Javier López Llovet dará una charla sobre contratos editoriales; Carlos Díaz hablará sobre títulos, portadas y contratapas; Rosario Pozo Gowland abordará la construcción de comunidad digital; Ana Hevia y Pablo Krymkiewicz tratarán diseño, presupuestos y toma de decisiones; Fernando Fagnani expondrá sobre distribución en América Latina; y Sol Garrós hablará sobre identidad editorial. Toda la información, en la web de la FED.

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