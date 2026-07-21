Nueva estrategia vial busca reducir accidentes con controles a conductores y transporte pesado en Honduras

El ministro Gerzón Velásquez anuncia una vigilancia focalizada para reducir choques y muertes.

Honduras desplegará brigadas viales en la carretera CA-5, en Amarateca, como parte de una estrategia de vigilancia anunciada por las autoridades para controlar conductas asociadas a accidentes de tránsito, como el consumo de alcohol y sustancias prohibidas, el exceso de velocidad y el incumplimiento de normas de circulación.

Las Brigadas de Control y Seguridad Vial comenzarán en zonas de alto flujo vehicular por su conexión entre Tegucigalpa y otros corredores del país. Luego, la estrategia se ampliará a otros puntos considerados de mayor riesgo a nivel nacional.

El ministro de la Secretaría de Seguridad, Gerzón Velásquez, dijo que la medida apunta a concentrar esfuerzos en las conductas que más han incidido en los accidentes.

PUBLICIDAD

“Estamos focalizando aquellos factores de riesgo que mayor cantidad de hechos, accidentes y muertes han provocado en los últimos años”, señaló.

Uno de los objetivos será reforzar la vigilancia sobre conductores que circulan en condiciones que aumentan el riesgo para ellos, sus pasajeros y otros usuarios de las vías. Las autoridades indicaron que harán verificaciones de documentación, revisión de condiciones mecánicas de los vehículos y controles preventivos en puntos estratégicos.

Controles sobre conductores y vehículos

La estrategia contempla presencia en puntos considerados críticos, donde los equipos verificarán que los conductores cumplan con las normas y evitarán conductas que pongan en riesgo la vida de otras personas.

PUBLICIDAD

El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Lenin Jeovanny Morell, indicó que la meta principal de las brigadas será disminuir los accidentes y la mortalidad vinculada con esos hechos.

Los accidentes de tránsito generan miles de lesionados, cientos de muertes y presión sobre los servicios de emergencia y hospitales en Honduras.

Más allá de las sanciones, las autoridades buscan generar un efecto preventivo para que los conductores adopten medidas de seguridad antes de iniciar un viaje, sobre todo en rutas de alto tránsito.

Transporte pesado bajo control

Dentro de la nueva estrategia, el transporte pesado tendrá atención especial por la participación de este tipo de unidades en accidentes registrados recientemente.

Las autoridades indicaron que trabajarán junto al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para identificar vehículos de carga con irregularidades, en especial los que operan sin permisos correspondientes o no cumplen con los requisitos establecidos para circular.

PUBLICIDAD

Velásquez señaló que varios accidentes recientes involucraron vehículos pesados que no contaban con autorización oficial para operar, por lo que se buscará fortalecer los controles sobre ese sector.

La revisión incluirá documentación y permisos, condiciones de las unidades y cumplimiento de las normas establecidas para el transporte de carga.

Los accidentes de tránsito representan una de las principales emergencias de seguridad pública en Honduras. Cada año, miles de personas resultan lesionadas y cientos pierden la vida por choques, atropellamientos y vuelcos registrados en carreteras y zonas urbanas.

El transporte pesado tendrá controles especiales junto al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para detectar irregularidades, permisos y documentación.

Entre las principales causas asociadas a estos hechos figuran conducir a alta velocidad, invadir carriles, manejar bajo los efectos del alcohol y las fallas mecánicas.

PUBLICIDAD

Además del impacto humano, los accidentes generan presión sobre los servicios de emergencia y los centros hospitalarios, por la atención que requieren las personas lesionadas, muchas de ellas con consecuencias permanentes.

El despliegue iniciado será una primera prueba para una estrategia que pretende extenderse a diferentes regiones de Honduras, mientras la seguridad vial se mantiene como uno de los principales desafíos públicos.