Fernando Aramburu, a diez años de la publicación de ‘Patria’: “Haberla escrito me da paz interior como escritor y ciudadano”

Fernando Aramburu afirmó en Vitoria que el asesinato de Enrique Casas en 1984 lo decidió a dar voz literaria a las víctimas de ETA

El escritor Fernando Aramburu asegura que fue el asesinato del senador socialista Enrique Casas, en 1984, la primera víctima de ETA que conocía personalmente, el que lo marcó y lo decidió a dar voz literaria a las víctimas del terrorismo.

Aramburu y los también escritores Luisa Etxenike e Irati Goikoetxea han participado en la inauguración de la exposición Narrar la herida: Las víctimas de ETA y la literatura, en la que han contado sus experiencias con el terrorismo, en el centro memorial de víctimas del terrorismo de Vitoria (capital de la provincia de Álava y sede oficial del Parlamento y el Gobierno del País Vasco). La muestra coincide con el décimo aniversario de la publicación de Patria (2016), la novela que llevó a las víctimas de ETA a las listas de los libros más vendidos.

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El escritor ha recordado sus inicios, cuando era joven “y solo quería ser poeta, y escribía en la modesta casa familiar en las afueras de San Sebastián”. Allí pusieron una bomba en el transformador, “que me tomó escribiendo y derribó un cuadro que todavía conservo. Nos dejaron sin luz y no pude seguir escribiendo”.

En 2026 se cumple el décimo aniversario de 'Patria', la novela de Fernando Aramburu que narró el dilema de la sociedad vasca frente a ETA

“Fue un atentado sin relevancia, pero de alguna manera para mí fue un sonido que venía de fuera que me interpelaba, que me decía que lo que yo estaba escribiendo era insuficiente o que había otras posibilidades de expresarse”.

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Contra el terrorismo de ETA

Pocos años después, ocurrió el hecho que lo marcó, el asesinato del senador socialista Enrique Casas, en 1984, la primera persona asesinada que Fernando Aramburu conocía personalmente. “Me marcó muy fuertemente, me causó una conmoción muy potente. Vi como introducían su féretro en la casa del pueblo en el barrio de Gros y, en ese momento, de una manera ingenua tal vez, adopté un compromiso personal que he mantenido en adelante”, ha relatado.

“Un compromiso –ha añadido– que consiste en dos cosas: una, en dar cabida literaria a las víctimas de terrorismo, relatar su destino, su dolor, sus circunstancias cotidianas, y por otro lado, sostener públicamente un discurso sin tapujos contra el terrorismo de ETA”.

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“No sé si mi obra literaria es útil y valiosa para la formación de una memoria que se pueda compartir, otros lo dirán. Lo que si quiero decir es que estar aquí, hoy, en este lugar (el centro memorial) al que profeso mucho aprecio, me produce emoción, me da paz interior, me pone a buenas conmigo mismo. Creo que este es el sitio en el que debo estar como escritor y como ciudadano”.

Fernando Aramburu contó que un atentado de ETA cambió su forma de ver las cosas: "lo que estaba escribiendo era insuficiente"

La escritora donostiarra Luisa Etxenike, ha explicado que en sus novelas ha introducido el punto de vista de las víctimas para librarse “de la tiranía discursiva del terrorismo”, que imponía hasta su lenguaje. Como en su libro Absoluta presencia, que ya en el título reivindica la presencia de las víctimas, Etxenike ha intentado que sus novelas fueran “cajas de resonancia para que el sonido de la voz de las víctimas se oyera alta y clara”.

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Irati Goikoetxea, autora de Herriak ez du barkatuko (El pueblo no perdonará) ha explicado que con su libro ha querido que el euskera –“mi lengua materna a la que tanto amo”–, “también estuviera al lado de las víctimas de ETA”.

La muestra Narrar la herida: Las víctimas de ETA es un recorrido con manuscritos –como unos de Fernando Aramburu que ha bromeado diciendo que si lo llega a saber hubiera escrito con letra legible–, libros, y videos donde los tres escritores que han estado en la presentación exponen sus vivencias sobre el terrorismo.

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También el testimonio de la familia del escritor fallecido Raúl Guerra Garrido, del que se recordó también en la inauguración una conversación con su amigo el columnista José Luis López de Lacalle. “¿No nos van a disparar por escribir, no? ¿Y si nos disparan, no vamos a dejar de escribir, no?”. López de Lacalle fue asesinado por ETA, y Guerra Garrido, después de que ETA atacara seis veces la farmacia de su mujer y la acabara quemando, se fue a vivir a Madrid.

Fuente: EFE

[Fotos de archivo: Javier Soriano/ AFP y EFE]