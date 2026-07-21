Más de 33,000 dominicanos buscan formación tecnológica a través de becas

El ITLA registró 33,274 solicitudes para becas de capacitación tecnológica en su más reciente convocatoria de Educación Continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 33,000 solicitudes para acceder a becas de capacitación tecnológica fueron registradas por el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en su más reciente convocatoria de Educación Continua.

Según los datos difundidos por la institución, la modalidad de Campus Virtual concentró la mayor parte de las inscripciones, con 22,376 solicitudes, lo que facilitó la participación de ciudadanos de distintas provincias del país.

La oferta académica, disponible entre el 7 y el 17 de julio para el período julio-septiembre de 2026, incluyó diplomados, cursos y talleres en áreas como Software, Ciencia de Datos, Redes de la Información, Ciberseguridad, Multimedia, Inteligencia Artificial, Mecatrónica, Gestión de Proyectos e Idiomas. El ITLA informó que el interés por fortalecer competencias técnicas y profesionales ha crecido, y que, en esta convocatoria, las áreas tecnológicas lideraron la demanda.

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Entre los programas con más solicitudes figuraron el Taller de Introducción a la Ciberseguridad, el Taller en Inteligencia Artificial y la capacitación en Business Intelligence con Power BI. También hubo un número considerable de interesados en cursos como AutoCAD Básico, Fundamentos de Ciberseguridad (CCST Cybersecurity), Microsoft SQL Server, Fortigate Security and Infrastructure (NSE4), conceptos básicos de redes de información y manejo de proyectos con Scrum y Agile.

El Campus Virtual del ITLA concentró 22,376 solicitudes y amplió el acceso a la capacitación tecnológica en distintas provincias. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

La modalidad virtual ha sido destacada por la institución como un factor clave para ampliar el acceso a la formación tecnológica en diferentes regiones. La posibilidad de cursar programas a distancia permitió que ciudadanos fuera de los grandes centros urbanos también pudieran inscribirse. Entre las extensiones presenciales, las áreas con mayor demanda fueron Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, seguidas por Cotuí, San Pedro de Macorís, Bonao, Santiago y Monte Plata.

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Además, la participación registrada desde localidades como Moca, Nagua, San Francisco de Macorís, Pedernales y La Caleta sugiere que el interés por la capacitación tecnológica es compartido por personas de diversas regiones.

El ITLA señaló que la cifra de 33,274 solicitudes alcanzadas en esta convocatoria representa un récord para la institución y refleja la tendencia de muchos dominicanos a buscar formación en disciplinas vinculadas a la tecnología y la transformación digital.

De acuerdo con el rector del ITLA, ingeniero Jimmy Rosario, los programas han sido desarrollados para responder a las necesidades del mercado laboral, con una orientación práctica y especializada en innovación, transformación digital y habilidades técnicas. El objetivo es que tanto estudiantes como técnicos y público general puedan acceder a oportunidades formativas que contribuyan a su desarrollo profesional.

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El balance de la convocatoria indica que hubo una amplia respuesta tanto en la modalidad virtual como en las extensiones físicas, lo que, según la institución, evidencia la importancia que tiene la educación tecnológica continua en la actualidad.

La tendencia observada en 2026 sugiere un interés sostenido por parte de la población en acceder a opciones de capacitación que les permitan mejorar su perfil profesional y adaptarse a las exigencias del entorno laboral.