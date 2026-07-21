Guatemala

La municipalidad de San Miguel Dueñas en Guatemala refuerza la seguridad tras una emboscada el fin de semana

El despliegue coordinado con la PNC y el Ejército incluye patrullajes y puestos de control en el casco urbano, luego del ataque armado del sábado en el acceso al municipio que dejó dos muertos

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Cuatro vehículos, dos camionetas rojas tipo SUV y dos camionetas policiales (una negra y otra roja) con "Sacatepéquez", en una calle empedrada con agentes de policía.
Agentes de policía equipados con chalecos tácticos y armas largas patrullan una calle empedrada a bordo de vehículos policiales en Sacatepéquez, Guatemala. Municipalidad de San Miguel Dueñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Municipalidad de San Miguel Dueñas reforzó la seguridad con apoyo de la PNC y el Ejército tras la emboscada armada ocurrida la noche del sábado 18 de julio en el ingreso al municipio de Sacatepéquez, donde murieron dos hombres y otro resultó herido.

El despliegue busca contener nuevos hechos violentos mientras la investigación apunta a una posible rivalidad entre estructuras criminales vinculadas al narcomenudeo o la extorsión.

Desde la tarde del día siguiente se hizo más visible la presencia de agentes en el casco urbano, de acuerdo con un pronunciamiento difundido por la comuna en su cuenta de red social.

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El operativo incluye patrullajes, puestos de registro y acciones coordinadas en distintos sectores del municipio.

En esos controles participan la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala, la Policía Municipal de Tránsito y la Policía Municipal. La alcaldía indicó que la medida fue gestionada por el alcalde municipal Eduardo Morales ante la Gobernación Departamental para reforzar la seguridad ciudadana, prevenir delitos y mantener el orden público.

Dos agentes con uniforme camuflado, cascos y fusiles, junto a un vehículo de Policía Municipal rojo con luces. Al fondo, un edificio blanco con torres.
Dos agentes de policía municipal uniformados y armados custodian un vehículo oficial frente a la fachada de una iglesia colonial blanca y un paisaje montañoso bajo el cielo azul. Municipalidad de San Miguel Dueñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se concentra en posibles vínculos criminales de dos de los atacados

Jorge Aguilar Chinchilla, portavoz de la Policía Nacional Civil, informó al Diario LaHora que, además del despliegue de seguridad ciudadana, hay un frente de investigación criminal abierto por el ataque.

En ese trabajo intervienen el Departamento de Delitos contra la Vida de la Subdirección General de Investigación Criminal y la Unidad de Videoforense de la PNC, en coordinación con la fiscalía del Ministerio Público.

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Aguilar Chinchilla dijo que las autoridades no descartan que la emboscada esté relacionada con una rivalidad entre estructuras criminales de narcomenudeo o de extorsión. Añadió que dos de los involucrados en el ataque tenían antecedentes por transporte o traslado ilegal de armas de fuego, plagio o secuestro y comercio, tráfico y almacenamiento ilícito.

El hecho armado dejó un saldo de dos fallecidos y un herido. La alerta se activó la noche del sábado, cuando llamadas de emergencia movilizaron a los cuerpos de socorro hacia la escena.

Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para atender a las víctimas. Al evaluarlas, determinaron que dos ya habían muerto por la gravedad y la multiplicidad de impactos de bala en órganos vitales, mientras la tercera fue trasladada en estado crítico al hospital nacional más cercano.

El sobreviviente recibe atención bajo un protocolo especial en Antigua Guatemala

El Hospital Pedro de Bethancourt de Antigua Guatemala activó un protocolo especial de seguridad para el manejo de pacientes debido al ingreso del sobreviviente de la emboscada. La PNC identificó al herido como Alexandro José Galindo Arellano, de 38 años.

Según la base policial, Galindo Arellano tiene antecedentes por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, y enfrentó un proceso legal ante el Juzgado Séptimo de Instancia Penal de la capital en agosto de 2016. Las autoridades también lo vinculan con el cártel del Golfo.

Uno de los fallecidos fue identificado como Cristian Alexander López Pérez. La PNC indicó que registraba dos antecedentes: extorsión y transporte o traslado ilegal de armas de fuego en 2012, y plagio o secuestro en grado de tentativa en 2015.

Vecinos de San Miguel Dueñas lo reconocieron como “Tiny Boy”, a quien señalaron como presunto cabecilla de una pandilla que opera en la zona y posible objetivo del ataque. La otra víctima mortal, Héctor David Noriega Sotoj, no tiene antecedentes, según la base de datos de la policía.

La comuna pidió a los vecinos atender las indicaciones de las autoridades durante los operativos que continúan en distintos puntos del municipio. También afirmó que mantendrá la coordinación con las instituciones de seguridad para proteger a la población y sostener el despliegue instalado tras la emboscada.

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