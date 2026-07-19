De Javier Bardem a Plácido Domingo y María Valverde: estos son todos los famosos que han acompañado a España en la final del Mundial

Javier Bardem en la final del Mundial de 2026. (Michael Loccisano/AFP)

Minutos antes de que empezara la final del Mundial entre España y Argentina, las gradas del New York New Jersey Stadium ya estaban a rebosar de aficionados al fútbol deseosos de que el balón comenzara a rodar. El partido entre las dos mejores selecciones del mundo, que enfrentará a jugadores como Lamine Yamal, Lionel Messi, Julián Álvarez o Rodri será seguido también desde sus casas por unos dos mil millones de personas, según las estimaciones, lo que lo convierte en un hito histórico del deporte rey.

Para acompañar a la Roja en esta última batalla sobre el césped, son varias las celebridades nacionales que se han presentado en el campo. Entre ellas, destaca Javier Bardem, quien se ha vuelto un habitual en los partidos de la selección. En dieciseisavos fue captado por primera vez en las gradas del SoFi Stadium de Los Ángeles junto a su esposa Penélope Cruz y en octavos también asistió al encuentro, al igual que en cuartos. En semifinales, sería su hijo Leo quien le acompañara, y en el último partido, el actor tampoco ha querido perderse la gran fiesta del fútbol español.

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Tras la final del Mundial, Javier Bardem compartió una sentida reflexión donde redefinió el concepto de patriotismo. Lejos de nacionalismos excluyentes, el actor describió el orgullo por la selección española como un reflejo de unidad, diversidad y esfuerzo colectivo. Destacó cómo el fútbol logró conectar a personas de distintas realidades bajo una misma ilusión, convirtiendo la victoria deportiva en un símbolo de alegría compartida y hermandad, demostrando que el verdadero amor por su país reside en la empatía y la celebración común de sus logros.

La actriz española María Valverde y su pareja, el director de orquesta Gustavo Dudamel. (Angela Weiss / AFP)

Estas son todas las estrellas españolas e internacionales que han estado en la final

Junto al ganador de un premio Oscar al mejor actor, también se ha visto a otros famosos españoles, como Plácido Domingo. A sus 85 años, el cantante de ópera no ha querido perderse la segunda final de la historia de España en el Mundial y ha expresado a la Agencia EFE que espera que el encuentro sea “un partido estupendo” y “por supuesto que gane España”. Por la alfombra roja, por otro lado, se ha visto a la actriz española María Valverde acompañando a su pareja, el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, que formará parte del espectáculo artístico que acompañará a la final.

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A la final también han asistido varios de los campeones del Mundial de 2010, cuando España logró por primera vez ser campeona del mundo. Entre ellos ha destacado Andrés Iniesta, encargado de mostrar el trofeo al público del estadio antes del partido. También han pasado por la alfombra roja otros exfutbolistas, como Marcelo o Nanetti, así como los baloncestistas James Harden y Victor Wembanyama. También se ha visto a varios de los artistas que actuarán durante la final, como Post Malone (que ha cantado antes del partido), Laura Pausini, Shakira o Tom Cruise.

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