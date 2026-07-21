Cultura

El Festival de Mar del Plata anunció sus fechas y premios honoríficos para Natalia Oreiro, Alejandro Agresti y Emilio Kauderer

La 41ª edición del único festival de cine en América latina con la categoría “Clase A”, se realizará del 5 al 15 de noviembre e incluirá una retrospectiva de Héctor Babenco, director de ‘El beso de la mujer araña’

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Festival de Cine de Mar del Plata
El Teatro Auditorium, sede central del Festival de Cine de Cine de Mar del Plata, que este año se realizará del 5 al 15 de noviembre

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata anunció su 41ª edición del 5 al 15 de noviembre de 2026, con tres Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria para Natalia Oreiro, Alejandro Agresti y Emilio Kauderer, un homenaje póstumo al director argentino muchos años radicado en Brasil Héctor Babenco y una presentación abierta al público en Buenos Aires el lunes 19 de octubre en el Palacio Libertad.

La convocatoria para esta edición 2026 cerró con 1.127 películas inscriptas, un incremento del 27% respecto al año anterior, lo que da cuenta del creciente interés de cineastas de Argentina y del mundo por participar en el único festival Clase A de América Latina acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), distinción que comparte con Cannes, Venecia y San Sebastián. La 41ª edición se realiza bajo la consigna “Donde el cine argentino dialoga con el mundo”.

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La presentación del 19 de octubre en el Palacio Libertad culminará con un concierto gratuito a cargo del compositor Emilio Kauderer, acompañado de la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”. El programa combinará música en vivo con imágenes de las películas para las que Kauderer compuso sus bandas sonoras, entre ellas varios títulos de Juan José Campanella y Adolfo Aristarain.

Natalia Oreiro, Alejandro Agresti y Emilio Kauderer
Natalia Oreiro, Alejandro Agresti y Emilio Kauderer recibirán los premios Astor Piazzolla a la trayectoria

Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria

La 41ª edición distinguirá con el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria a tres figuras del cine argentino: la actriz Natalia Oreiro, el director Alejandro Agresti y el compositor Emilio Kauderer.

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Natalia Oreiro, nacida en Uruguay y radicada desde joven en Argentina, construyó una carrera que abarca la actuación, la música y la producción con un alcance internacional que pocos artistas de la región lograron. Sus telenovelas conquistaron audiencias en países tan distantes como Rusia, Polonia e Israel, mientras en el cine demostró su versatilidad en títulos como Cleopatra (Eduardo Mignogna), Infancia clandestina (Benjamín Ávila), Wakolda (Lucía Puenzo), Gilda, no me arrepiento de este amor (Lorena Muñoz) y La mujer de la fila, nuevamente con Ávila.

Alejandro Agresti, director nacido en Buenos Aires en 1961, tiene una relación particular con el festival marplatense: en 1996 ganó el premio a la Mejor Película Latinoamericana por Buenos Aires Viceversa, que también fue invitada a la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, y en 2003 obtuvo el Premio Especial del Jurado por Valentín. Su trayectoria lo llevó a Hollywood, donde dirigió a Keanu Reeves y Sandra Bullock en La casa del lago. Debutó en el largometraje en 1984 con La neutrónica explotó en Burzaco y se consolidó en el cine independiente con El amor es una mujer gorda (1987), película con la que obtuvo el Premio a los Nuevos Realizadores en el Festival de San Sebastián, donde años más tarde ganaría la Concha de Oro con El viento se llevó lo que (1998). Su más reciente trabajo es Lo que quisimos ser, con Eleonora Wexler y Luis Rubio.

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata rendirá homenaje a Héctor Babenco, destacado director argentino que realizó gran parte de su filmografía en Brasil
El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata rendirá homenaje a Héctor Babenco, destacado director argentino que realizó gran parte de su filmografía en Brasil

Emilio Kauderer, radicado en Los Ángeles, desarrolló gran parte de su carrera junto a Campanella y Aristarain. Para el primero compuso las bandas sonoras de El mismo amor, la misma lluvia; El secreto de sus ojos, Metegol, El cuento de las comadrejas y la reciente Parque Lezama. Para Aristarain acompañó títulos como Tiempo de revancha; Últimos días de la víctima y Un lugar en el mundo.

Homenaje a Héctor Babenco

Al margen de los premios a la trayectoria, el festival dedicará un homenaje especial a Héctor Babenco, al cumplirse 80 años de su nacimiento —el 7 de febrero de 1946 en Mar del Plata— y una década de su fallecimiento, ocurrido el 13 de julio de 2016 en San Pablo. El programa incluirá la proyección de cuatro títulos: Pixote, At Play in the Fields of the Lord, Corazón iluminado y Mi amigo hindú, su último largometraje, protagonizado por Willem Dafoe. Un panel sobre su legado contará con la participación de integrantes de su familia.

Babenco se marchó de Mar del Plata siendo muy joven, recorrió Europa y se instaló en Brasil, donde construyó una de las filmografías más relevantes del cine latinoamericano. Pixote: la ley del más débil (1981), retrato de la infancia marginal brasileña, fue nominada al Globo de Oro. El beso de la mujer araña (1985) le valió una nominación al Oscar como Mejor Director y a William Hurt la estatuilla al Mejor Actor. Su carrera en Hollywood incluyó El amor es un eterno vagabundo (1987), con Jack Nicholson y Meryl Streep, y la posterior Carandiru (2003). Corazón iluminado, película de 1998 su regreso a la Argentina, incluye una escena que transcurre en el propio Festival de Mar del Plata.

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