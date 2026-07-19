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David Uclés no verá la final del Mundial: “Decidí ver ‘La Odisea’ a la misma hora y ahorrarme el partido”

El ganador del último Premio Nadal ha preferido ver la última película de Christopher Nolan, aunque su plan no ha convencido a varios de sus seguidores

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El escritor David Uclés
El escritor David Uclés.

A David Uclés no le gusta el fútbol. El propio escritor, conocido por novelas como La península de las casas vacías o La ciudad de las luces muertas, lo ha expresado en una historia de Instagram a pocas horas de que España juegue la segunda final de su historia en un Mundial, asegurando que tiene otros planes mejores mientras millones de españoles siguen el encuentro.

“No me enteraré del resultado hasta que salga a medianoche del cine. Decidí ver La Odisea a la misma hora y ahorrarme el partido”, explica en ese mismo texto. De este modo, el ganador del último Premio Nadal verá la nueva película de Christopher Nolan lejos del espectáculo deportivo, en quizá la sesión menos concurrida desde que la adaptación del clásico de Homero se estrenó el pasado viernes como uno de los títulos más esperados de todo el verano.

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Por otro lado, Uclés ha querido valorar también el hecho de que el fútbol haya unido a personas de tan diferente condición e ideología para una misma causa: apoyar a los chicos de Luis de la Fuente en la final del Mundial. “Aunque preferiría que fuera por otras razones, me alegra que mi país se sienta unido y esté contento, ¡así que espero y deseo que gane España", ha expresado. “Y, si perdiera, pensad lo bien que le vendrá a Argentina un poco de euforia colectiva y de alegría como país. ¡Mucha suerte!“.

Los distintos formatos de 'La Odisea', explicados. El director la concibió íntegramente en IMAX de 70mm, pero ningún cine puede actualmente proyectar así en España.

El inconveniente ‘moral’ de ver La Odisea

El mensaje de Uclés ha recibido más de una decena de respuestas a favor y en contra de los planes del escritor, quien tampoco ha visto necesario dar más explicaciones. “A la playa a leer un libro que a partir de las ocho estará casi vacía. Lo hago con todos los partidos”, comenta uno de los usuarios de la red social para informar de que comparte los planes de David Uclés. “Ya no me siento tan sola”, ha escrito otra de las seguidoras del novelista en la misma línea, mientras que un último ha preferido tirar de humor: “En 2010 trabajaba en un cine el día de la final. Solo vino una persona... ¿Fuiste tú?”.

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Sin embargo, algunas de las respuestas han señalado que ver La Odisea cuenta con un inconveniente moral: algunas partes de la película han sido rodadas en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. El equipo de la producción de Christopher Nolan eligió la localidad de Dajla y la conocida zona de la Gran Duna Blanca como uno de los escenarios naturales para ambientar el regreso de Ulises. “Por Sáhara libre. No a esta película”, comenta una persona, en la misma línea de varias más, que tampoco han terminado de ver con buenos ojos la alternativa a ver el partido.

El rodaje de La Odisea, que cuenta en su elenco con actores como Matt Damon, Robert Pattinson, Tom Holland o Zendaya, se realizó con permisos concedidos por las autoridades de Marruecos, el país que ocupa militarmente el Sáhara Occidental desde 1975. De hecho, organizaciones como FiSahara (Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental) denunciaron que se ignoró por completo la soberanía y el consentimiento del pueblo saharaui, legítimo dueño del territorio según el derecho internacional.

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