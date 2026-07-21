‘Suiza Pop’ presenta un rico menú de animación, realidad virtual y ciencia en Buenos Aires, Vicente López, Mendoza, Rosario y Entre Ríos

Suiza Pop se realizará del 22 al 26 de julio en el Palacio Libertad y otras sedes con entrada libre y gratuita

La Embajada de Suiza en Argentina presenta Suiza Pop, el festival gratuito de animación, cine, videojuegos, realidad virtual y arte-ciencia que, del miércoles 22 al domingo 26 de julio ocupará el Palacio Libertad (Sarmiento 151) como sede principal. La segunda edición del encuentro llega con una novedad: por primera vez, parte de la programación se extiende a otras ciudades del país.

Además del Palacio Libertad, el festival tendrá actividades en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) y la Alianza Francesa (Av. Córdoba 946) dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y desembarca en el Cine York, de Vicente López, la Casa del Bicentenario, en Colón, Entre Ríos; Nave UNCUYO, en Mendoza, y el Centro Cultural Cine Lumière, de Rosario. La entrada es libre y gratuita en todas las sedes.

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La propuesta incluye más de quince proyecciones, más de diez talleres, experiencias inmersivas en realidad virtual, encuentros profesionales y actividades para distintas franjas etarias. Todo con entrada libre y gratuita.

Arte y ciencia en ‘Suiza Pop’

Uno de los ejes de esta edición es el diálogo entre creación artística e investigación científica. Giulia Bini, directora de Arts at CERN —la Organización Europea para la Investigación Nuclear y el mayor laboratorio de física de partículas del mundo— presentará el programa Connect Argentina, desarrollado junto con Pro Helvetia y Presente Continuo para fomentar el intercambio entre artistas y científicos. La acompañarán la artista suiza Céline Manz, actualmente en residencia en el programa entre el CERN y el Observatorio Pierre Auger, y el artista argentino Juan Sorrentino.

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Giulia Bini presenta en Suiza Pop el programa Connect Argentina para impulsar el intercambio entre artistas y científicos. La acompaña la artista Céline Manz (foto), actualmente en residencia en el programa Connect Argentina

El festival abrirá con una performance inmersiva creada con PatchWorld, plataforma de creación musical y audiovisual en realidad virtual del estudio suizo PatchXR. Su cofundador, Gad Baruch Hinkis, también estará a cargo de un taller sobre creación musical en entornos XR.

Animación suiza en foco

El estudio suizo Asako Film, representado por sus fundadoras Anja Kofmel y Frances McStea, tendrán un espacio propio dentro de la programación. El foco incluye una selección de producciones del estudio, una curaduría de cortometrajes y la proyección de Chris the Swiss, película multipremiada de Kofmel. Ambas realizadoras participarán de encuentros con el público y actividades sobre procesos creativos de la animación independiente.

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La programación cinematográfica suma 40 producciones suizas que recorren distintas generaciones y lenguajes del género. Además del foco en Asako Film, el festival presentará Mary Anning, del realizador Marcel Barelli; programas para infancias; una selección de cortos contemporáneos para adultos; y una retrospectiva del animador experimental Robi Engler, referente de la animación suiza.

Talleres y realidad virtual

Los talleres abarcan videojuegos, animación, realidad virtual, diseño de personajes, creación de cuentos ilustrados e identidad visual para proyectos artísticos. Entre los responsables figuran la Escuela Da Vinci, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y los propios invitados internacionales del festival.

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Suiza Pop suma 40 producciones suizas, una retrospectiva de Robi Engler (foto) y la película "Mary Anning", de Marcel Barelli

La realidad virtual tendrá una sala permanente en el Palacio Libertad del 23 al 26 de julio, y una programación especial de obras XR en la Alianza Francesa del 23 al 25 del mismo mes.

Suiza encabeza desde hace quince años el ranking de países más innovadores del mundo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y ocupa el primer lugar en el World Talent Ranking, índice que evalúa cómo las economías desarrollan, atraen y retienen talento. El festival se presenta como una extensión de ese ecosistema que integra investigación, universidades, industrias culturales y desarrollo tecnológico.

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Suiza Pop es organizado por la Embajada de Suiza en Argentina junto a Présence Suisse (PRS) y el Palacio Libertad. Colaboran también la Secretaría de Cultura de la Nación, SWISS FILMS, la Cinémathèque Suisse, la ECAL – École cantonale d’art de Lausanne y la Fundación Bunge y Born, entre otras instituciones.