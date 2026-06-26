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Melanie Klein, psicoanalista suiza: “Si somos capaces de reducir los agravios que guardamos contra nuestros padres, podremos ser capaces de amar a los demás”

Una de las figuras del psicoanálisis del siglo XX dejó una clave para la adultez: perdonar los errores ajenos es el único camino para liberar la propia capacidad de afecto

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Melanie Klein
Melanie Klein, psicoanalista suiza: “Si somos capaces de reducir los agravios que guardamos contra nuestros padres, podremos ser capaces de amar a los demás” (Wikipedia)

La infancia no es ese paraíso idílico, libre de nubes y tormentas, que la literatura romántica nos obligó a creer. Todo lo contrario: es un territorio en disputa, un escenario temprano donde se libra una batalla feroz entre el amor más puro y el odio más devastador. Quien mejor entendió este torbellino emocional no fue un filósofo ni un novelista, sino una mujer que se atrevió a mirar donde otros daban la espalda: la mente de los niños pequeños. Su nombre fue Melanie Klein.

A través de sus observaciones, Klein postuló la noción de que nuestro bienestar adulto depende, casi por entero, de la capacidad de reconciliarnos con las figuras que nos dieron la vida. Disidente y a la vez continuadora del legado de Sigmund Freud, no indagó en los recuerdos de pacientes adultos, sino que analizó niños de apenas dos y tres años. Para hacerlo, inventó la técnica del juego. Entendió que lo que un adulto expresa con la palabra, un niño lo escenifica jugando con autitos, muñecos o agua.

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La frase completa dice: “Si hemos llegado a ser capaces, en lo profundo de nuestra mente inconsciente, de limpiar hasta cierto punto nuestros sentimientos hacia nuestros padres de los agravios y de perdonarlos por las frustraciones que tuvimos que soportar, entonces podemos estar en paz con nosotros mismos y somos capaces de amar a los demás en el verdadero sentido de la palabra”. Pertenece a Amor, culpa y reparación, un ensayo publicado en 1937 que luego se transformaría en el libro homónimo.

Portada de libro "Obras Completas Melanie Klein", volumen 1, con el título "Amor, Culpa y Reparación", y retrato de Melanie Klein en blanco y negro.
La portada de las Obras Completas de Melanie Klein, volumen 1, titula "Amor, Culpa y Reparación" y muestra el rostro de la psicoanalista en blanco y negro con la editorial Paidós. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto histórico en el que Klein escribe este texto es complejo: Europa se asomaba al abismo del fascismo y la guerra, y en el plano personal, la analista venía de sufrir pérdidas dolorosas, entre ellas la muerte de su hijo mayor y un durísimo enfrentamiento público con Anna Freud (la hija de Sigmund Freud) por el control teórico del movimiento psicoanalítico británico. A pesar del entorno hostil, Amor, culpa y reparación emerge como una obra de una sensibilidad clínica apabullante.

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Su importancia histórica radica en que corre el eje del psicoanálisis desde la mera represión sexual hacia las relaciones de objeto; es decir, cómo nos vinculamos con las personas reales y fantasiosas que nos rodean. El libro instaló una verdad incómoda: odiamos a quienes amamos y ese odio nos genera una culpa insoportable. En ese sentido es que aparece el arte de reparar. Pero, ¿esta frase condensa el universo kleiniano? Sí, porque introduce un concepto luminoso: la capacidad de reparación.

La frase que nos convoca no es un consejo de autoayuda ni una moraleja biempensante. Es una tesis clínica dura: reducir los agravios contra los padres no significa justificar el daño o el abandono, sino aceptar la dolorosa realidad de que ellos también fueron seres humanos incompletos, fallados y atravesados por sus propios fantasmas. Entonces sí: el instante donde el amor, obstinado y reparador, gana la batalla contra la destrucción, permitiéndonos, finalmente, mirar al otro de frente y amarlo en su imperfecta totalidad.

Melanie Klein
Melanie Klein (nacida como Melanie Reizes en Viena en 1882 y fallecida en Londres en 1960) fue una de las figuras más disruptivas e influyentes en la historia del psicoanálisis (Wikipedia)

¿Quién es Melanie Klein?

Melanie Klein (nacida como Melanie Reizes en Viena en 1882 y fallecida en Londres en 1960) fue una de las figuras más disruptivas e influyentes en la historia del psicoanálisis. Tras una juventud marcada por severas depresiones y pérdidas familiares trágicas, descubrió la obra de Sigmund Freud y comenzó su formación analítica en Budapest de la mano de Sándor Ferenczi, continuándola luego en Berlín con Karl Abraham. Su condición de madre la impulsó a indagar en la mente infantil.

Así, se convirtió en la pionera del psicoanálisis de niños a través de la invención de la técnica del juego, un método revolucionario que le permitió acceder al inconsciente de los más chicos sin necesidad de la libre asociación verbal del adulto. En 1926 se trasladó a Inglaterra, donde desarrolló la mayor parte de su carrera y donde protagonizó los célebres Grandes Debates de la Sociedad Psicoanalítica Británica contra Anna Freud, disputando el verdadero sentido de la herencia freudiana.

A lo largo de su prolífica vida intelectual, Klein construyó un corpus teórico propio que dio origen a la Escuela Inglesa de Psicoanálisis. Entre sus obras y artículos más trascendentes destacan El psicoanálisis de niños (1932), Amor, culpa y reparación (1937), Notas sobre algunos mecanismos esquizoides (1946), y su testamento teórico, Envidia y gratitud (1957). Tras padecer un cáncer de colon, falleció en septiembre de 1960 a los 78 años, dejando un legado clínico ineludible.

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