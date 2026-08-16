El Foro Penal confirmó la excarcelación de 78 presos políticos en Venezuela de los 131 anunciados por el chavismo

Foro Penal verificó 78 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, una cifra menor que las 131 liberaciones anunciadas por el chavismo. (EFE/ Miguel Gutierrez)

Guardar

El número de presos políticos excarcelados en Venezuela aún está por debajo de la cifra anunciada por el chavismo, según un nuevo balance de la ONG Foro Penal. La organización ha verificado hasta este domingo la liberación de 78 personas, frente a las 131 excarcelaciones anunciadas por el interinato el viernes. El número puede aumentar a medida que se comprueben nuevos casos y se conozca la situación judicial de quienes abandonaron los centros de detención

Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, explicó que la organización sigue verificando la situación de los detenidos y que el número de excarcelaciones podría aumentar con la confirmación de nuevos casos. El balance mantiene una diferencia de 53 personas respecto de las 131 liberaciones anunciadas por el régimen, por lo que todavía no se ha podido determinar cuántas de ellas recuperaron efectivamente la libertad.

PUBLICIDAD

La comprobación también busca establecer en qué condiciones fueron liberados los detenidos. Himiob señaló que resulta necesario esperar a que los excarcelados comparezcan ante los tribunales para conocer las medidas que pesan sobre ellos. Esto permitirá determinar si las personas quedaron completamente libres o si continúan sujetas a restricciones judiciales.

Gonzalo Himiob explicó que el balance de excarcelaciones en Venezuela puede aumentar a medida que la ONG confirme nuevos casos. (REUTERS/Gaby Oraa)

El anuncio oficial indicó que las 131 excarcelaciones fueron aprobadas por tribunales, a solicitud del Ministerio Público. La decisión se produjo después de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por el oficialismo, solicitara revisar los expedientes de las personas privadas de libertad.

La falta de un listado público y verificable de los beneficiarios generó nuevos reclamos de organizaciones que siguen los casos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos pidió que se conozcan los nombres de quienes fueron liberados, las boletas correspondientes y la situación procesal de cada uno. También reclamó que entidades independientes puedan acceder a los centros de detención para verificar directamente las condiciones de los presos.

PUBLICIDAD

Dinorah Figuera reclamó precisión sobre las cifras

La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, Dinorah Figuera, pidió este domingo que se aclare la diferencia entre las cifras oficiales y las confirmadas por las organizaciones de derechos humanos. La jefa de la delegación opositora que participa en conversaciones con el chavismo sostuvo que la información debe ser transparente para determinar el alcance real de las medidas anunciadas.

Dinorah Figuera pidió transparencia sobre la diferencia entre las cifras oficiales y las verificadas por las organizaciones de derechos humanos en Venezuela.

“Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso”, afirmó Figuera.

La dirigente señaló que permanecerá vigilante para que las liberaciones se concreten y vinculó ese reclamo con una de las principales demandas planteadas por sectores de la sociedad venezolana. “Que salgan en libertad todos los presos políticos y que la misma sea plena”, expresó.

PUBLICIDAD

Figuera también sostuvo que la situación de los detenidos debe formar parte de cualquier proceso orientado hacia una transición política. “En un país que avanza hacia la transición democrática no debe haber presos políticos”, afirmó.

El reclamo de la opositora coincide con la exigencia de organizaciones que piden verificar individualmente cada liberación. La diferencia de 53 personas entre las 131 anunciadas por el Gobierno y las 78 confirmadas por Foro Penal no significa necesariamente que los restantes casos no hayan ocurrido, sino que todavía no han podido ser corroborados por la organización. Ese punto mantiene abierto el conteo mientras continúan las verificaciones.

PUBLICIDAD

La falta de un listado público de beneficiarios llevó al Comité por la Libertad de los Presos Políticos a exigir nombres, boletas y situación procesal. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

Desde el régimen se sostiene que las personas detenidas están vinculadas con delitos y se rechaza la existencia de presos políticos en el país.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio calificó el anuncio de excarcelaciones como un “paso crucial” y afirmó que 1.046 venezolanos habían sido liberados desde el 3 de enero. También aseguró que Estados Unidos continuará “monitoreando de cerca” el cumplimiento de los compromisos asumidos durante las conversaciones.