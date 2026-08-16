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Conmoción en Santiago del Estero: un bebé se atragantó con restos de carne durante una cena y murió

El menor tenía un año y tres meses, y estaba con su familia en la localidad de La Banda. Fue llevado de urgencia al centro de urgencia de la ciudad, pero finalmente falleció

Centro-Integral-de-Salud-Banda de santiago del estero
Un niño de un año y tres meses murió atragantado por un pedazo de carne
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Un trágico hecho conmocionó a la provincia de Santiago del Estero durante la madrugada de este domingo después de que un bebé de un año y tres meses se atragantara con un pedazo de carne y muriera. Todo ocurrió en la localidad de La Banda, donde, pese a los esfuerzos, el pequeño no pudo sobrevivir.

Según informó la policía local, la familia del menor se encontraba en una cena cuando advirtieron que no podía respirar. Rápidamente, fue llevado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CISB), donde ingresó pasadas las 23 en los brazos de su mamá. La mujer de 45 años explicó que el niño se había atragantado con restos de carne.

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El episodio ocurrió en el barrio Palermo de La Banda. Según el parte policial, al notar que el bebé no reaccionaba, la madre lo trasladó de inmediato al nosocomio. Una vez allí, el médico de turno, el doctor Esperguín, evaluó al menor y, ante la gravedad del cuadro, se dispuso su inmediato traslado al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi). El pequeño fue llevado en estado cianótico e hipotónico, condición que indica una oxigenación insuficiente y una pérdida severa del tono muscular.

Ante la urgencia de la situación, efectivos policiales implementaron un operativo de emergencia para despejar el tránsito y facilitar el recorrido hasta el Cepsi. El traslado se completó en aproximadamente ocho minutos, tras lo cual el bebé fue ingresado directamente a la sala de terapia intensiva del centro de salud infantil.

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Pese a los esfuerzos del cuerpo médico, el menor falleció a las 0:30, según precisó el personal sanitario. Tras confirmarse el deceso, intervino la Justicia para determinar las circunstancias exactas del hecho. El médico de Policía, doctor Gómez, solicitó la realización de una autopsia con el objetivo de establecer las causas del fallecimiento.

En tanto, por disposición del fiscal doctor Piña, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial y se ordenó entrevistar a los familiares del menor. La investigación continúa con las medidas necesarias para determinar con precisión lo ocurrido.

Una tragedia similar en San Juan

Hospital Rawson de la provincia de San Juan
La beba fue trasladada al Hospital Rawson, donde no lograron salvarle la vida

El caso de La Banda se produce días después de otra muerte infantil que conmocionó al país. Este viernes, una beba de un año y seis meses murió en el Hospital Rawson de la ciudad de San Juan tras caer a una pileta de natación ubicada en el fondo del patio de su propia vivienda. El hecho ocurrió en una propiedad de la calle Colombia, en el barrio Villa América, departamento Capital.

La pequeña había salido al exterior junto a su hermana melliza sin que los adultos presentes en la vivienda lo advirtieran. Cuando la madre notó que las dos niñas ya no estaban dentro del hogar, salió a buscarlas y encontró a una de ellas en el interior de la pileta. Vecinos acudieron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras se coordinaba el traslado. Pese a los esfuerzos del equipo médico del Hospital Rawson, la niña sufrió un paro cardíaco y perdió la vida. Ambos progenitores debieron recibir contención psicológica en el mismo centro de salud.

Una de las líneas de investigación apunta a una puerta que comunica el interior de la vivienda con el sector de la pileta. Según las primeras informaciones recabadas por Diario Huarpe, un jardinero que realizaba tareas en esa sección de la propiedad podría haber dejado el acceso sin asegurar, lo que habría permitido que las mellizas salieran sin que ningún adulto lo advirtiera a tiempo. La UFI Delitos Especiales tomó intervención en la causa para establecer las circunstancias del hecho y determinar si existió responsabilidad penal.

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