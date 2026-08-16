El nuevo emprendimiento de Evelina Cabrera para darles visibilidad a las deportistas argentinos

La entrenadora y escritora impulsó una comunidad que conecta deportistas, marcas y audiencias con un objetivo central denominada Grattas

Guardar

Una agenda que cruza continentes y roles define el presente de Evelina Cabrera, referente argentina en deporte, literatura y causas sociales. Desde julio, la entrenadora y escritora despliega una gira que fusiona el bienestar emocional para adolescentes, el impulso de una nueva comunidad digital de mujeres deportistas, la presentación de su cuarto libro y la participación en foros internacionales de alto nivel.

En la última etapa de su recorrido, Cabrera regresó a Buenos Aires tras pasar por República Dominicana, donde colaboró con organizaciones locales para promover el deporte como herramienta de protección y desarrollo para niñas y jóvenes. “Ahora llegué a Argentina, pero vine de República Dominicana, que la gente piensa: ‘Oh, las vacaciones y demás’, pero no sabe que, por ejemplo, hay trata de niñas. Entonces, yo trabajo con una organización para promover el deporte para que las chicas tengan herramientas”, relató en diálogo con el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini en eltrece.

PUBLICIDAD

La agenda de Cabrera en el Caribe incluyó clínicas de fútbol y talleres de bienestar emocional. El objetivo: fortalecer la confianza y los vínculos saludables entre adolescentes, a través del deporte y la formación de docentes. “También les enseño fútbol, enseño a los maestros fútbol para que les enseñen a las chicas en los recreos. O sea que mi vida es poner el cuerpo”, resumió.

Evelina Cabrera regresó a Argentina y explicó la iniciativa detrás su nuevo proyecto Grattas (@evelinacabrera23)

La gira internacional de Evelina Cabrera tiene como eje la creación de proyectos que integran deporte, educación y transformación social, en alianza con entidades diversas. Su método: intervenir en territorios donde el deporte puede ser una herramienta para enfrentar desafíos y la falta de oportunidades para las jóvenes. La entrenadora argentina ha conseguido que su trabajo sea valorado por instituciones de alcance global, que la convocan para replicar modelos de integración de género y deporte.

PUBLICIDAD

El recorrido de Evelina Cabrera comenzó en San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde nació en septiembre de 1986. Su paso inicial fue como jugadora, aunque un problema de salud interrumpió sus sueños en el campo de juego. Esa circunstancia la llevó a reconvertirse en entrenadora y promotora de proyectos colectivos.

En 2013, Cabrera fundó la Asociación Femenina de Fútbol Argentino (AFFAR), con el propósito de empoderar a las jugadoras y dar impulso al fútbol femenino nacional. “En su momento fundé la Asociación Femenina de Fútbol. En el 2013, que en realidad fue porque primero era jugadora, era una burra, tampoco era que tenía... No era muy buena, pero después tuve un problema de salud, decidí ser entrenadora y me di cuenta que no había los recursos suficientes para los que estábamos en el deporte”, contó.

PUBLICIDAD

La labor de AFFAR no estuvo exenta de obstáculos. “Al principio fue muy difícil porque se nos cerraba la puerta de todo. Pero por suerte tuvimos mucha visibilidad internacional y eso hizo que nosotros nos pongamos más fuertes”. Cabrera presidió la asociación durante cerca de ocho años, hasta que en 2019 se integró a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, la llegada de la pandemia mundial llevó a la disolución de la organización.

La referente internacional compartió su postura sobre profesionalizar trayectorias sostenibles (@evelinacabrera23)

El regreso a la Argentina tuvo también otro motivo clave: la presentación de Grattas, un emprendimiento dirigido a dar visibilidad a todos los deportes y atletas argentinos, especialmente mujeres. “El proyecto lo que hace es promover y dar visibilidad a todos los deportes argentinos, porque me pasaba mucho que yo veía y digo: ‘A ver qué pasa con tal deporte’. Tenía que buscar una federación, esto, lo otro. Y digo: ‘No hay nadie que nuclee todos los deportes’”, explicó Cabrera.

PUBLICIDAD

“No hablo de una federación o una ONG sino un emprendimiento que diga las historias de las deportistas con las nuevas generaciones, las marcas y generar una nueva audiencia. No solamente darle visibilidad sino generar una industria para todas las deportistas”, completó la referente respecto a la iniciativa con un objetivo claro. “La idea es que su deporte también sea un trabajo y que puedan vivir de eso”, sostuvo la entrenadora, que presentó oficialmente el proyecto durante su estadía en Buenos Aires.

El nombre de la plataforma, Grattas, tiene un origen familiar. “Nosotras pongámosles el nombre y la connotación se la da lo que hacemos. No sabíamos qué ponerle y mi hijo en vez de decir gracias, dice Grattas, con doble t por todas”, describió.

PUBLICIDAD

Evelina Cabrera lanzó “Fútbol simple”, un manual aplicable para enseñar el deporte desde cero, con colaboraciones de figuras reconocidas

Otra de las razones de la vuelta de Cabrera a la Argentina fue el lanzamiento de “Fútbol simple”, su cuarto libro, realizado junto a la entrenadora Mariela Viola. Se trata de un manual práctico que busca simplificar el acceso a la enseñanza del fútbol. La obra cuenta con colaboraciones de figuras como Javier Zanetti, Ángel Di María y Laurina Oliveros, además de un prólogo de Andrés Cantor.

“Es un manual de fútbol. A diferencia de que siempre hay libros que son para leer, este es todo práctico”, contó la autora. La idea surgió de una experiencia concreta en un comedor de Quilmes, donde una encargada le confesó la falta de voluntarios para enseñar fútbol. “Ves en Internet, todos los entrenadores te hablan como si fuera algo de Newton, ¿viste? Te hablan en paralelo, el pase, en diagonal y si alguien no viene del deporte o nunca se formó, no va a entender lo que le explicás”.

PUBLICIDAD

El libro busca que cualquier persona, sin experiencia previa, pueda enseñar fútbol de manera sencilla y accesible. Cabrera relató que la idea se reforzó durante su trabajo en Estados Unidos, donde observó que muchos voluntarios desconocían los principios básicos del deporte. “Era como que jueguen y estaban todos los nenes corriendo atrás de la pelota. Dije: No’. Y ahí fue que se me ocurrió Fútbol simple”.

La entrenadora y escritora llevó su agenda internacional al programa de Mario Pergolini y contó la anécdota inspiradora de su libro Fútbol simple (@evelinacabrera23)

La biografía de Cabrera abarca múltiples facetas: es directora técnica, preparadora física, instructora de gimnasia, coach ontológica, especialista en management y marketing deportivo, y posee un máster en coaching deportivo además de formación en Gestión Deportiva. Jugó en Platense y en el futsal de San Lorenzo, fue entrenadora de los equipos femeninos del Calamar, Atlas y Nueva Chicago.

PUBLICIDAD

Entre sus logros más innovadores se cuenta la formación de las Luciérnagas, el primer equipo de mujeres ciegas de Buenos Aires, y la creación de un equipo de fútbol en el Penal 47 de Mujeres en San Martín, experiencia que luego se replicó en otros puntos del país. También fue parte del Departamento de Género de Boca, impulsó una escuela gratuita de fútbol femenino junto a Boca Social.

El método de Evelina Cabrera se traduce en iniciativas que usan el deporte para fortalecer confianza, aprendizaje y oportunidades para adolescentes

Superó una adolescencia marcada por dificultades familiares y personales, y su labor la llevó a exponer en foros como The Economist, W20 y la ONU. Fue embajadora de la Organización de los Estados Americanos y, en 2020, la BBC de Londres la incluyó entre las cien mujeres más influyentes del mundo.

PUBLICIDAD

La agenda internacional de Evelina Cabrera continuará en Guatemala, donde desarrollará actividades con comunidades indígenas y rurales junto a la organización Child Aid: talleres de lectura, entrenamientos y capacitación docente, empleando su libro Juana la futbolista como recurso educativo.

En paralelo, Cabrera forma parte de la junta directiva de LA SCORES, una entidad de Los Ángeles que trabaja en escuelas públicas combinando fútbol, poesía y tareas comunitarias. En noviembre, viajará a París para integrar, por tercer año consecutivo, el jurado internacional del Premio UNESCO-Madanjeet Singh para la Promoción de la Tolerancia y la No Violencia. Más allá de su itinerario profesional, la actual etapa representa también un reto personal para la referente argentina, ya que muchos de estos viajes los realiza acompañada por su hijo pequeño, de apenas un año y medio.

El recorrido de Evelina Cabrera refleja un compromiso con la transformación social a través del deporte, la educación y la gestión colectiva, en un contexto internacional que reconoce y demanda su experiencia. Su trabajo sigue abriendo puertas donde antes solo había obstáculos, y su historia impulsa a nuevas generaciones de mujeres a encontrar un lugar propio en el deporte y la sociedad.