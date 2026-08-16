La catarata de bajas que sufrió Boca Juniors de cara a la revancha ante Recoleta: el sugerente mensaje de Leandro Paredes

"Toca descansar", dijo Paredes tras la lesión que sufrió ante Platense (REUTERS/Rodrigo Valle)

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Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano salieron lesionados del empate 1-1 ante Platense en el Torneo Clausura 2026, y sus presencias en la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Recoleta FC, el martes 18 de agosto en Asunción, quedaron descartadas. El propio capitán del equipo lo confirmó a través de sus redes sociales: sufrió una lesión muscular.

El caso que genera mayor atención en el cuerpo técnico es el de Paredes. El mediocampista sintió una molestia en el isquiotibial durante los primeros minutos del partido ante el Calamar, aunque logró aguantar hasta el final del primer tiempo antes de pedirle el cambio a Rodolfo Arruabarrena. Fue reemplazado en el entretiempo por Miguel Merentiel y no volvió a pisar el campo. En el banco de suplentes, se lo vio con pantalón largo, lo que impidió determinar a simple vista el alcance de la molestia. Horas después del partido, el propio jugador confirmó la lesión a través de un posteo en su cuenta de Instagram, donde reconoció que no está en condiciones de jugar el martes. “Ahora toca descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes”, rubricó.

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Arruabarrena intentó bajar la alarma en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “Sintió una molestia en los primeros minutos. Después hizo un par de cambios de frente, pateó al arco. Es verdad que no fue a los córners, es inteligente y se cuida. Y pidió el cambio. No creo que sea nada grave, pero veremos qué me dicen los médicos”, explicó el entrenador. El DT también dejó en claro que la dinámica del calendario obliga a tomar decisiones sin margen de error: “Es lo que hay, jugamos cada tres o cuatro días. Pongo lo mejor que tengo y, si se caen, pondré a otro que tenga muchas ganas”.

El segundo foco de preocupación es Pellegrino. El defensor central salió entre lágrimas al término del primer tiempo, con la mano en el posterior de la pierna izquierda, lo que encendió las alarmas sobre una posible lesión muscular. Emiliano Raddi, desde SportsCenter, señaló que “lo de Pellegrino tiene que ver con una lesión muscular, después se confirmará el grado”. Arruabarrena fue más cauto: habló de una “sobrecarga” y aguardará la evolución del zaguero durante los próximos días. La buena noticia es que Pellegrino pudo retirarse del campo por sus propios medios, lo que descartó, al menos en una primera lectura, un cuadro de gravedad extrema.

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El tercer jugador en duda es Leandro Lozano. El lateral derecho debió abandonar el campo a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Dylan Gorosito. El propio Arruabarrena equiparó su situación a la de los otros dos: “Lo mismo que Lozano. Lea tuvo alguna molestia, pero no creo que sea nada importante”.

A las tres bajas en duda se suman los ausentes ya confirmados con anterioridad: Adam Bareiro, Agustín Marchesín y Rodrigo Battaglia tampoco estarán disponibles para el viaje a Asunción. El panorama de alternativas, no obstante, tiene al menos una nota positiva: Enner Valencia, el último refuerzo del mercado de pases, estaría a disposición de Arruabarrena por primera vez y podría ocupar un lugar en el banco de suplentes ante Recoleta FC.

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Boca llega a la revancha con una ventaja de 3-1 del partido de ida, disputado como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El encuentro de vuelta se jugará el martes en el Estadio Ueno Defensores del Chaco desde las 19:00 horas de Argentina, con el Xeneize a un paso de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.