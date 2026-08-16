Escalaron un balcón para robar un departamento en Balvanera: la insólita maniobra de uno de los ladrones para esconderse

Detuvieron a tres chilenos que ingresaron a robar a un departamento por el balcón en Balvanera

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Tres hombres de nacionalidad chilena fueron detenidos acusados de entrar por el balcón a un departamento del barrio porteño de Balvanera y llevarse distintos objetos de valor. La Policía de la Ciudad logró ubicarlos luego de reconstruir a través de las cámaras de seguridad el recorrido que realizaron durante la fuga. Uno de ellos intentó esconderse debajo de un contenedor de residuos para evitar ser atrapado.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en un inmueble ubicado en José Evaristo Uriburu al 700. De acuerdo con la denuncia, los sospechosos escalaron hasta un balcón para ingresar a la vivienda y, una vez dentro, se apoderaron de distintas pertenencias.

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La víctima, una joven chilena de 19 años, alertó a la Policía y aportó las características de los ladrones. A partir de ese momento, efectivos de la Comisaría Vecinal 3 C solicitaron la colaboración del Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

El seguimiento quedó registrado en las comunicaciones entre los operadores del CMU y los policías desplegados en la zona. “Ingresaron a robar a la finca. Ingresaron a través del balcón. Uno de ropa negra, son tres masculinos”, dice un oficial al comienzo del operativo.

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Los detenidos tienen 28, 30 y 33 años, todos de nacionalidad chilena

Las cámaras permitieron reconstruir hacia dónde habían escapado. En un momento, los operadores detectaron que los sospechosos se habían separado, por lo que comenzaron a seguirlos por distintos puntos de Balvanera.

Dos fueron localizados en la zona de Corrientes y Azcuénaga. Mientras los policías avanzaban hacia ellos, las cámaras continuaron buscando al tercer sospechoso.

Fue entonces cuando lo detectaron en las inmediaciones de Lavalle y Pasteur. El hombre, según quedó registrado, se quitó una campera mientras intentaba evitar ser identificado. Segundos después llegó una nueva advertencia desde el centro de monitoreo: “Se acaba de meter abajo del contenedor de residuos”.

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El operador agregó que el sospechoso había descartado una campera y un morral junto al contenedor. Con esa información, los agentes llegaron hasta el lugar y finalmente lograron detenerlo.

Uno de los delincuentes intentó esconderse debajo de un contenedor de residuos para evitar ser atrapado

Mientras tanto, las cámaras continuaron siguiendo a los otros dos hombres. En Corrientes y Azcuénaga, uno de ellos fue registrado cuando descartaba un bolso de tamaño mediano junto a un contenedor verde.

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“¿Pudo dar con los elementos?”, preguntaron desde el comando. La respuesta fue afirmativa: dentro del bolso había una notebook.

Tras las detenciones, los policías realizaron un rastrillaje por los lugares señalados por los operadores del CMU. Así recuperaron un bolso, una notebook con su cargador, una campera y un morral que habían sido sustraídos del departamento.

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La notebook y el cargador que fueron robados y luego recuperados

También encontraron una pinza metálica dentro del morral y una campera negra que había sido arrojada debajo de un taxi, según surge del registro del operativo.

Los detenidos tienen 28, 30 y 33 años, todos de nacionalidad chilena.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, que dispuso la detención de los tres sospechosos por hurto agravado por escalamiento y el secuestro de los elementos recuperados.

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