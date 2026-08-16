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Atenas limpia por primera vez en más de 100 años el histórico estadio Panathenaico de los Juegos Olímpicos de 1896

Un ambicioso operativo de conservación busca recuperar el brillo del mármol blanco del emblemático recinto, con nuevas obras y una ceremonia olímpica en el horizonte

Hombre con gorra y camiseta blancas limpia gradas de un estadio con máquina de agua a presión. Se ven gradas vacías, una pista negra y otros trabajadores
El Kallimarmaro, reconstruido para los Juegos Olímpicos de 1896, recibe una intervención con agua a baja presión y vapor para retirar suciedad y maleza (Foto AP/Thanassis Stavrakis)
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Atenas limpia su estadio olímpico por primera vez de forma sistemática en más de 100 años. Se trata de una intervención que busca recuperar parte del aspecto original de uno de los recintos más simbólicos del deporte mundial. Según informó Associated Press (AP), los trabajos avanzan sobre la superficie de mármol blanco del Panathenaico, reconstruido para los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896.

En Grecia, el lugar también lleva un nombre que resume su identidad material: Kallimarmaro, una referencia al hermoso mármol con el que fue levantado. En la capital, equipos de conservación trabajan sobre sus 47 gradas con agua a baja presión, vapor y sistemas de aspiración para retirar tierra acumulada, material orgánico, maleza y restos de chicle adheridos desde hace décadas, sin dañar la piedra histórica.

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Un símbolo del olimpismo entra en una etapa de restauración

Vista aérea de un estadio con gradas de piedra, una pista oscura y un monumento de anillos blancos, rodeado de árboles, edificios y montañas
Equipos de conservación trabajan en las 47 gradas del Panathenaico con aspiración y pulverización fina (Foto AP/Thanassis Stavrakis)

El recinto, en forma de herradura y construido por completo en mármol, ocupa un lugar central en la historia olímpica. Además de recibir las competencias de 1896, funciona como punto ceremonial para la entrega de la llama antes de cada edición de los Juegos. También será escenario de la ceremonia vinculada con Los Ángeles 2028, según detalló AP.

La intervención exige un tratamiento preciso porque el estadio está hecho con el mismo mármol que se utilizó en la Acrópolis. Dimitris Selemis, conservador principal del sitio, explicó que el objetivo no consiste en blanquear toda la estructura, sino en retirar la suciedad superficial y las primeras capas de material orgánico para evaluar con mayor precisión el estado del monumento.

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El especialista señaló que hay mayor acumulación de maleza y tierra en las áreas que reciben menos luz solar directa. Esa diferencia obliga a ajustar el trabajo según cada sector. El sistema incluye lanzas de pulverización delgadas y máquinas que absorben el agua residual mientras avanzan los operarios.

Las marcas del clima, el uso y el paso del tiempo

Dos hombres trabajan con una máquina y palas aplicando material negro en una superficie, con un estadio de gradas y anillos olímpicos al fondo
La restauración avanza en el sector curvo del recinto de Atenas para llegar a tiempo al acto previo a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar (Foto AP/Thanassis Stavrakis)

Los años, la exposición al clima y el tránsito de millones de visitantes dejaron huellas visibles en el mármol. Entre los factores que más afectan la superficie figuran el chicle, los tacos altos y las manchas de bebidas gaseosas. Para retirar las adherencias más difíciles, las cuadrillas usan vapor en puntos donde la piedra presenta manchas oscuras.

Isidoros Kouvelos, presidente del Comité Olímpico Helénico, dijo a AP que el recinto está hecho con “el mejor mármol” y remarcó el valor simbólico que mantiene para el movimiento olímpico.

En la misma línea sostuvo que era necesario retirar todo lo que se acumuló durante estos años para devolver visibilidad a la estructura. También afirmó que, tras esta intervención, el estadio podrá recuperar parte de su brillo y reforzar su lugar dentro del patrimonio asociado al olimpismo.

Obras complementarias y una ceremonia en el horizonte

Dos hombres corren frente a las gradas de mármol de un estadio. Hay árboles y cielo azul al fondo
Con financiación de una naviera privada, el proyecto suma una nueva pista, mejoras de iluminación y renovación de instalaciones (Foto AP/Thanassis Stavrakis)

Antes de su reconstrucción en 1896, el emplazamiento ya se utilizaba en la antigüedad para competencias atléticas griegas y, más tarde, para espectáculos romanos. Luego atravesó siglos de abandono.

Con su recuperación a fines del siglo XIX, el estadio volvió a integrarse a la vida pública y desde entonces albergó conciertos, desfiles de moda, veladas de boxeo, celebraciones nacionales y ceremonias promovidas por la dictadura militar en la década de 1960.

En la actualidad, el lugar figura entre los principales atractivos turísticos de Atenas. La intervención no se limita a la limpieza del mármol. Según precisó AP, el proyecto incluye una nueva pista, mejoras en la iluminación y la renovación de instalaciones de apoyo.

La financiación corre por cuenta de una empresa naviera privada y la supervisión está en manos del Comité Olímpico Helénico, con asesoramiento de expertos del Ministerio de Cultura.

Gradas de piedra de un estadio con numerosas filas y pasillos. Un hombre con camisa azul, pantalón oscuro y sombrero claro desciende por las escaleras
El recinto ceremonial donde se entrega la llama entra en una fase clave de conservación (Foto AP/Thanassis Stavrakis)

Los trabajos seguirán durante todo el año, aunque por ahora se concentran en el extremo curvo del estadio para llegar a tiempo a la próxima ceremonia de traspaso de la antorcha, prevista para el 10 de septiembre. Ese acto estará ligado a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, programados del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

Ese certamen marcará la primera competencia olímpica organizada en África, un dato que suma relieve al calendario ceremonial del estadio.

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