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“(Ser)JAMES”, un musical recorre la doble identidad de James Miranda Barry

El nuevo unipersonal de Belén Pasqualini recorre la vida del cirujano del ejército británico, nacido como Margaret Bulkley, y propone un diálogo entre épocas con actuación, palabra y música integradas como un solo lenguaje escénico. Estrena el 17 de agosto en Dumont 4040

Mujer, blusa negra de encaje, volantes, pantalón negro, cabello corto peinado, fondo verde con estampado ornamental
“(Ser)JAMES”, un musical recorre la doble identidad de James Miranda Barry (Bruno Busnelli)
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James Miranda Barry fue un cirujano del ejército británico. Nacido bajo el nombre de Margaret Bulkley en Irlanda a finales del siglo XVIII, vivió toda su vida como hombre para poder ejercer la medicina. Alcanzó los rangos más altos a los que podía aspirar un médico militar, mejorando las condiciones de higiene y logrando la primera cesárea exitosa de la historia.

La difusa biografía de James fue el disparador para establecer un diálogo entre tiempos y lenguajes. Ante todo, (Ser)JAMES es una obra musical: la actuación, la palabra y la música no funcionan como lenguajes separados, sino como una única materia viva. Fue importante para nosotros la cohesión, borrar los límites entre la voz hablada y la voz lírica, entre la prosa y la música. El proceso, de la idea a los últimos ensayos, pasando por la escritura del libro y la composición de la música, fue amalgamando cada elemento, estableciendo conexiones inesperadas.

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Escribir la obra requirió desarrollar un personaje complejo, ya que en realidad parecían ser dos: Margaret y James. ¿Qué momento de sus vidas era el más indicado para poner en escena? ¿Cómo? Dos plumas muy distintas tomaron, cada una, a la joven y al cirujano respectivamente. A su vez, la composición de la música propició la creación de espacios, en una mezcla de texturas y ambientes, aplicando procedimientos de composición contemporánea a una obra que transcurre en el siglo XIX.

Mujer sentada de espaldas mira hacia la izquierda, luce peinado de ondas, blusa de encaje negro y chaleco gris. Fondo rojo con patrón damasco
El nuevo unipersonal de Belén Pasqualini recorre la vida del cirujano del ejército británico, nacido como Margaret Bulkley (Bruno Busnelli)

El trabajo actoral implicó un acopio de detalles sensoriales. Una serie de particularidades se entramaron y potenciaron para lograr que este personaje doble se vuelva tridimensional. La clave de la actuación llegó con un descubrimiento: no era necesario buscar un tono diferente para cada voz. El hecho de que James y Margaret estuvieran construidos desde escrituras distintas hacía gran parte del trabajo. La diferencia ya existía. La actuación podía partir de un mismo lugar, de un mismo cuerpo, y dejar que las voces aparezcan naturalmente.

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Desde la dirección, el mayor desafío fue encontrar un procedimiento de trabajo que permitiera desplegar, en un único cuerpo, la complejidad de una vida imposible de reducir a una sola identidad. Los ensayos fueron un espacio de investigación riguroso: una verdadera disección escénica donde una misma intérprete pudiera habitar, casi simultáneamente, múltiples tiempos y voces sin perder la unidad del relato.

De está forma, las escenas comenzaron a perder sus límites. Aunque la obra estuviera construida a partir de cortes y elipsis, se trataba en realidad de una gran escena hecha de fragmentos. El desafío fue encontrar la continuidad dentro de la discontinuidad.

Cada elemento de la puesta en escena busca contribuir a esta dinámica. Fue clave para nosotros el vestuario. Estamos mostrando a alguien que construyó su existencia a partir del vestido, del uniforme. Es más que ropa, cada prenda es una porción de identidad que se modifica, se suma o se pierde hasta revelar una verdad más profunda de James. El proceso involucró el trabajo con diseñadoras de moda que expandieron las posibilidades semánticas de ese vestuario.

James Miranda Barry
James Miranda Barry

El diseño espacial exploró texturas y objetos que no sólo remiten al universo médico del siglo XIX; lo que en verdad logran es la evocación de una mente compleja, propia de un cuerpo en crisis. Nuevamente, una cohesión poética hecha a partir de fragmentos de una vida. Escenografía, vestuario, iluminación y proyecciones se trabajaron con la precisión de una operación quirúrgica, pero también como parte de una anatomía más íntima: la de una mente que se despliega frente a nosotros.

La historia de James también nos recuerda que muchos de los derechos que hoy consideramos conquistados fueron el resultado de largas luchas. Volver sobre una vida ocurrida hace más de dos siglos es reconocer cuánto hemos avanzado, pero también cuánto queda aún por defender para que nadie deba renunciar a su identidad o a su deseo de ser.

Hay, además, algo profundamente poético en el lenguaje de la ciencia. Cualquier universo, cuando uno se detiene a mirarlo de cerca, como a través de un microscopio, puede volverse fascinante. Quizás por eso esta historia pueda acercar mundos que habitualmente no se encuentran: alguien proveniente de la ciencia puede reconocerse en una sala de teatro, y alguien que llega al teatro puede mirar de otro modo un hospital, un laboratorio, un museo de biología o un planetario. No se trata de explicar un universo al otro, sino de permitir que se contagien.

Durante el proceso descubrimos que Margaret nunca desaparece cuando es James. Ella habita en cada decisión de él, él nunca deja de ser ella. (Ser)JAMES propone una autopsia singular, descubriendo una doble existencia que no puede pensarse escindida.

*(Ser)JAMES. ÚNICAS 4 FUNIONES: Lunes 17, 24, 31 de agosto y 7 de septiembre a las 20hs. Dumont 4040 (Dumont 4040, CABA). Entrada general: $30.000. Por Alternativa

**Belén Pasqualini (Actriz, compositora y co-directora), Juan Francisco Dasso (co-director y dramaturgo) y Julieta Desmarás (co-directora y dramaturga)

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